Rapport d’evaluation rapide de protection des personnes déplacées internes à Dialakorobougou dans la commune de Mountougoula, cercle de Kati

Aperçu général de la situation

L’environnement de protection des civils dans le centre du Mali s’est détérioré au courant du premier semestre de l’année 2018. En effet, à la suite des conflits entre les communautés Peulhs et Dogons, plus de 11 686 personnes se sont déplacées de janvier à juin 2018 dont 8 686 personnes soit 1 182 ménages dans les régions de Mopti, Ségou, Koulikoro et Sikasso. Les enfants représentent 65% des populations déplacées avec 5 616 enfants enregistrés dont 2 997 filles et 2 619 garçons. En outre, 2 635 adultes ont été enregistrés dont 57% de femmes et 4% de personnes âgées de plus de 59 ans. Selon une enquête menée par la MINUSMA dans la région de Mopti, les chasseurs traditionnels Dozos auraient incendié trois villages et attaqué d’autres dans les cercles de Koro et de Bankass. Selon le Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme, 99 incidents résultant de la violence intercommunautaire impliquant la mort de 289 civils ont été enregistrés (depuis le 1er janvier 2018) dont 77% dans la région de Mopti uniquement.

Face à la recrudescence des violations de droits de l’homme dans la région de Mopti notamment dans le cercle de Koro, des personnes se sont déplacées du cercle de Koro vers d’autres cercles de Mopti et du pays. Ainsi, le village de Dialakorobougou (commune de Mountougoula, cercle de Kati, région de Koulikoro) a accueilli certaines de ces personnes déplacées depuis le début du mois de mai 2018.

Des visites ont été rendues aux autorités de la localité et à ces déplacées respectivement le 6 et le 10 mai par le HCR, OCHA et la DNDS. Lors de la visite du 10 mai sur le site, il a été recommandé de faire une évaluation de protection des déplacées internes sur le site. Ces personnes déplacées étaient au nombre de 117 à la date du 21 mai 2018. Ainsi, la mission de 19 juillet avait pour objectif d’évaluer les besoins de protection de ces personnes dans le but d’apporter une réponse coordonnée et adaptée.