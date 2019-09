Réunion de haut niveau sur le Mali et le Sahel 25 septembre 2019: Synthèse des co-présidents

Le 25 septembre, les Nations Unies ont organisé une réunion de haut niveau sur le Mali et le Sahel en marge du débat général de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. La réunion a été ouverte par le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, avec le Président de la République du Mali, S.E. M. Ibrahim Boubacar Keïta, et le Président du Burkina Faso, S.E. M. Roch Marc Christian Kaboré, aussi Président du G5 Sahel. Le Président de la Mauritanie, S.E. M. Mohamed Ould Ghazouani, le Président du Niger, S.E. M. Mahamadou Issoufou, le Ministre des Affaires étrangères du Tchad, S.E. M. Chérif Mahamat Zene, le Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. M. Moussa Faki Mahamat, le Ministre des Affaires étrangères de l’Algérie, S.E. M. Sabri Boukadoum, les Ministres des Affaires étrangères de la France et de l’Allemagne, S.E. M. Jean-Yves Le Drian et S.E. M. Heiko Maas, et le Président de la Commission de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), S.E. M. Jean-Claude Kassi Brou, ont aussi pris part à la session d’ouverture. La session inaugurale a été suivie par une réunion au niveau ministériel co-présidée par le Ministre des Affaires étrangères de l’Algérie, S.E. M. Sabri Boukadoum, le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine, S.E. M. Smaïl Chergui, le Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, S.E. M. Alpha Barry, le Ministre des Affaires étrangères du Mali, S.E. M. Tiébilé Dramé et le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix.

Les participants ont discuté de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali (« l’Accord ») issu du processus d’Alger et réaffirmé qu’il demeure la pierre angulaire pour mettre fin à la crise malienne. Les participants ont pris note des mesures prises pour accélérer la mise en œuvre de dispositions clés prévues par l’Accord. Presque trois mois après l’adoption de la résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité, les participants ont noté les actions déjà prises vers la mise en œuvre des mesures prioritaires listées dans le paragraphe 4. Ils ont salué les progrès du processus de Démobilisation, désarmement et réintégration accéléré avec le transfert de plus de 1.000 combattants des groupes armés du nord au sud Mali pour suivre une formation préalable à leur intégration formelle dans les Forces maliennes de défense et de sécurité (FMDS). Soulignant l’urgence du redéploiement des unités reconstituées pour le rétablissement de l’autorité de l’Etat au nord-Mali, y compris le retour de l’administration civile et le rétablissement des services de base, ils ont appelé à la finalisation rapide du plan global de redéploiement progressif des FMDS reconstituées et réformées, dans le cadre plus large d’un projet national de réforme du secteur de la sécurité. Les participants ont par ailleurs appelé le Gouvernement à accélérer le transfert des ressources et compétences aux autorités locales conformément à l’Accord. Ils se sont félicités de la promulgation de la législation établissant la Zone de développement économique des régions du nord. Soulignant le besoin d’assurer la participation pleine et entière des femmes dans les mécanismes établis par l’Accord, les participants ont appelé les parties à prendre des mesures urgentes pour assurer la participation des femmes dans le processus de paix.

Les participants se sont félicités du lancement du dialogue national inclusif. Notant avec appréciation les consultations inclusives menées pendant la phase préparatoire, ils ont souligné le besoin de discussions ciblées et d’aboutissements concrets pour redynamiser la mise en œuvre de l’Accord et prévenir tout nouveau retard. Ils ont appelé toutes les parties prenantes à maintenir l’esprit de compromis et de collaboration et prendre des mesures urgentes pour mettre en œuvre les réformes clés prévues par l’Accord, y compris la révision de la Constitution.

En ce qui concerne le centre du Mali, les participants ont exprimé leur vive préoccupation quant à la montée de la violence, le nombre croissant de victimes civiles et l’aggravation de la situation humanitaire. Ils ont salué les efforts accrus des autorités maliennes, tant sur le plan politique et sécuritaire que celui de la réconciliation, pour mettre fin à la violence et ont appelé le Gouvernement à finaliser et mettre en œuvre une stratégie politique globale pour protéger les civils, réduire la violence intercommunautaire et rétablir la présence et l’autorité de l’Etat ainsi que les services sociaux de base dans le centre du Mali. Par ailleurs, ils ont souligné que traduire les auteurs de violations des droits de l’homme et crimes devant la justice était une étape essentielle vers le rétablissement de l’autorité de l’Etat et aurait aussi un effet dissuasif important. Les participants ont souligné que l’aggravation de l’insécurité alimentaire et de la violence entre les communautés avait accru les besoins humanitaires et encouragé les partenaires internationaux à soutenir la réponse d’urgence en cours.

Notant le besoin de soutien continu par la communauté internationale pour assurer la pleine mise en œuvre de l’Accord, les participants ont rendu hommage au rôle clé joué par l’Algérie, Chef de file de la Médiation internationale et Président du Comité de suivi de l’Accord, ainsi que par le Représentant spécial du Secrétaire général et la MINUSMA. Certains ont recommandé que le mandat de la MINUSMA devienne plus robuste.

Tous les participants ont souligné l'urgence d'intensifier les efforts de lutte contre le terrorisme dans la sous-région en soulignant l'importance de la cohérence et de la complémentarité entre toutes les initiatives régionales. Les participants ont noté que le G5 Sahel, y compris sa Force conjointe, restait un élément essentiel de la riposte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Certains ont réitéré l'appel à un mandat sous chapitre VII. Ils ont salué les efforts déployés par les États membres du G5 Sahel pour rendre opérationnelle la Force conjointe, en dépit de nombreux défis, notamment des lacunes en matière d'équipement et de formation. Certains ont souligné la nécessité de renforcer davantage le cadre de conformité aux droits de l'homme. Tout en appelant les donateurs à décaisser les contributions en suspens, les participants ont exhorté les États membres du G5 Sahel à ne ménager aucun effort pour augmenter le nombre d'opérations sur le terrain. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer l'échange de renseignement dans le cadre du processus de Nouakchott et de renforcer les liens entre les différentes initiatives de sécurité dans la région.

Les participants se sont déclarés préoccupés par la propagation d'activités terroristes dans le golfe de Guinée, qui menacent de compromettre les acquis de ces pays en matière de développement humain, de croissance économique et de gouvernance démocratique. Ils se sont félicités des annonces faites lors du récent sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Ouagadougou le 14 septembre 2019, notamment sur la mobilisation d'un milliard de dollars pour le Plan d'action prioritaire 2020-2024 ainsi que l'approche préventive de la CEDEAO visant à promouvoir la communication, le dialogue intercommunautaire et le renforcement des mécanismes traditionnels de prévention des conflits. Les participants se sont également félicités du nouveau Partenariat pour la sécurité et la stabilité dans le Sahel, récemment lancé lors du sommet du G7 à Biarritz en 2019, notamment l’attention portée à la sécurité intérieure et à la justice dans le cadre plus large de la réforme du Secteur de la sécurité.

Il fut souligné qu'une rapidité d'action et un degré de coordination sans précédent étaient nécessaires pour répondre aux besoins de la population sur le terrain, car l'aggravation des conflits et des chocs climatiques risquent d'aggraver des conditions humanitaires déjà très préoccupantes et de compromettre davantage le développement durable. Citant la recrudescence des conflits entre agriculteurs et éleveurs en tant qu’exemple des conséquences du changement climatique, les participants ont estimé qu’il s’agissait d’un des défis les plus complexes et les plus pressants de la région. Le lien inextricable entre la sécurité et le développement, et la nécessité de travailler simultanément sur ces deux volets, a également été souligné. Les Gouvernements de la région et leurs partenaires internationaux ont souligné qu’ils travaillaient pour mettre en œuvre de solutions coordonnées aux défis auxquels le Sahel est confronté dans les domaines de la gouvernance, du développement, de la sécurité et de la résilience.