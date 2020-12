Résolution 2250 (2015) sur jeunesse, paix et sécurité : les jeunes Maliens se regroupent pour un atelier de capitalisation

Les 21 et 22 décembre derniers, l’Unité Genre de la MINUSMA, en collaboration avec l’ODEF (Observatoire sur les Droits de la Femme et de l’Enfant), a organisé la première édition d’un atelier de capitalisation sur la Résolution 2250 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec pour thème : « la jeunesse malienne pour la paix et la cohésion sociale ». L’évènement s’est déroulé à la Maison de la Femme de Bamako. Il a réuni une trentaine de jeunes leaders d’organisations de la société civile venant des quatre coins du Mali. Parmi ces organisations figuraient le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) la Jeune Chambre internationale, le Conseil communal de la jeunesse, le RENADJEF et C-Vacances.

Trois représentations officielles pour une synergie d’actions gagnantes pour les jeunes

Trois représentantes d’autorité publique, de la société civile et du système des Nations Unies ont pris part à la cérémonie d’ouverture de l’atelier/forum ce lundi. Présidant l’évènement, la 3e adjointe au Maire de la Commune V du district de Bamako, Saïma Issa MAÏGA a, dans son mot d’ouverture, rappelé que l’importance de cette résolution se consigne dans l’épanouissement de la jeunesse. Pour le cas malien selon elle, cette résolution pourrait tendre à prévenir l’extrémisme violent et à réduire le banditisme grandissant.

La représentante de l’ODEF, Madame Tibo Aissata WADARA, a ensuite livré son mot introductif, dans lequel elle a invité les jeunes à s’approprier la Résolution 2250 (2015) pendant ces journées d’échanges, afin de venir à bout de la grave crise qui frappe le Mali depuis 2012. Son invitation à une assiduité sans faille durant l’atelier a été exposée comme un appel aux jeunes à jouer pleinement leur rôle dans l’appropriation de ladite résolution.

Djeneba Diarra, représentant la cheffe de l’Unité Genre de la MINUSMA, a quant à elle souligné l’engagement déjà existant des jeunes, et insisté sur leur contribution nécessaire à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. Elle a invité les jeunes leaders à exprimer toutes leurs préoccupations et à faire des propositions de solutions fructueuses au terme de leurs réflexions.

Vers des recommandations en faveur des jeunes

L’atelier de capitalisation a proprement parlé a été animé par deux consultants externes, Sadou Abiji DIALLO et Fatoumata KONE. Durant cette deuxième partie du forum, la livraison des modules « Bilan de l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité de la résolution 2250 » ; ainsi que « Proposition pour une participation effective des jeunes dans les instances de prise de décision et leur inclusivité » a été très dense et agrémentée d’une pédagogie très rigoureuse, et non moins fraiche et ludique. Trois groupes de jeunes ont ainsi été formés, et le choix de noms en bambara devait s’accompagner de slogans pendant la restitution.

Ainsi, dans les travaux pratiques, le premier groupe Djékafo, (le dialogue) dont le slogan « djekabara !» signifie travailler ensemble, a identifié les blocages auxquels font face les jeunes dans les mécanismes de prise de décision au niveau politique (comme par exemple le manque de confiance des plus vieux vis-à-vis des plus jeunes). Dans une deuxième phase de l’exercice, il a émis des premières recommandations sur la participation effective des jeunes dans les instances de prise de décision, telles qu’une loi Légiférer accordant un quota aux jeunes dans les postes nominatifs et électifs ; la réduction de l’âge d’éligibilité au poste de président de la république à 30 ans au lieu 35 actuellement.

« Nous jeunes, cultivons la culture et la citoyenneté ! » tel est le slogan du second groupe baptisé Niéta (avancée). Celui-ci a fait état de plusieurs recommandations, parmi lesquelles l’adoption d’une loi de quota de 50% de participation des jeunes dans les instances de prise de décision ; et la gestion des structures en charge de la jeunesse par les jeunes eux-mêmes. Quant au troisième et dernier groupe Benkadi (l’entente) avec pour slogan : « Unis, nous bâtissons le Mali ! », il a proposé l’élaboration d’un plan d’action national pour la Résolution 2250 (2015) et une augmentation des fonds de l’état alloués aux projets concernant les jeunes qui sont déjà économiquement appauvris.

À la fin de ce forum le 22 décembre, l’Adjointe au Maire de la Commune V, le Conseiller spécial du Gouverneur de la Région de Gao, la Représentante de la Direction régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et la Présidente du RENADJEF-Mali, ont tous exprimé leurs remerciements à la MINUSMA pour son appui décisif quant à la tenue de cette rencontre.