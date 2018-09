République du Mali: VAM Bulletin Marché: août 2018

Les prix des céréales sont très élevés comparé à août 2017 pour le maïs (+21%), le sorgho (+16%), mil (+8%), riz local (+6%) et stable pour le riz importé (+1%). La majorité des marchés est catégorisée à un niveau alerte selon ALPS. Voir le détail par marché sur http://foodprices.vam.wfp.org/ALPS-at-a-glance.aspx

L’offre en céréales locales sur les marchés arrive a satisfaire les besoins de consommation à travers le pays en dépit de la baisse de la demande céréalière suite aux dépendances des ménages inhérents à la fête tabaski. Cependant, le niébé, le sorgho et le maïs sont rares voir manquants sur de nombreux marchés du nord et du centre du pays.

Le coût du panier alimentaire est stable avec une légère hausse dans le nord et le centre du pays par rapport à août 2017. Cependant, il est très élevé dans la région de Ménaka et les cercles de Tombouctou et de Ténenkou.