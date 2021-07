Régions du Centre : la MINUSMA explique à la société civile son nouveau mandat et le Programme de réduction de la violence communautaire

Les 7 et 8 juillet derniers, la Section de la Réforme du secteur de la sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion/réintégration (RSS-DDR) de la MINUSMA a organisé, à Mopti, un atelier de sensibilisation sur le processus de désarmement volontaire, de démobilisation et de réinsertion, et le programme de réduction de la violence communautaire (RVC) dans le Centre du Mali. Cet atelier de deux jours a réuni une centaine de personnes réparties en deux groupes de cinquante dans la salle de conférence du gouvernorat de Mopti.

« Il y a beaucoup de questions et de désinformation par rapport au processus de DDR décliné sous la forme d’un Programme de réhabilitation communautaire dans le Centre. Il a fallu donc mettre sur pied cet atelier pour sensibiliser et échanger avec les parties prenantes », a expliqué Madieng NDIAYE, chef d’équipe de la RSS-DDR de la MINUSMA à Mopti.

Organisé en appui à la commission nationale DDR, cet atelier fait partie du plan d’action de 50 jours du Chef de la MINUSMA pour le Centre. Présidé par le Sous-préfet central de Mopti, Issa PLEA, il a pour objectif de renforcer les capacités des autorités locales et des acteurs de la société civile de Djenné, Ténenkou et Youwarou sur le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion en cours dans la région. Ont également pris part aux cérémonies d’ouverture, le maire-délégué de Sévaré, Albachar MAIGA, let le Chef par intérim du Bureau régional de la MINUSMA, Jens S. KRISTENSEN, en présence de membres d’organisations de la société civile, de représentants de certains groupes armés signataires de l’Accord de paix, ainsi que des membres des Forces de défense et de sécurité maliennes, ainsi que des élus locaux.

Le nouveau mandat de la MINUSMA expliqué aux acteurs de la société civile et autorités locales

Plusieurs présentations ont émaillé ces deux jours d’atelier. La première moitié de chaque journée a été consacrée à une présentation du nouveau mandat de la MINUSMA contenu dans la résolution 2584 (2021), adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 29 juin 2021. En effet, la responsable du Bureau de l’Information publique de la MINUSMA à Mopti, Myrline SANOGO-MATHIEU, a expliqué le mandat de la Mission onusienne au Mali, en mettant l’accent sur l’appui de la MINUSMA à la transition politique et aux élections, et sur les deux priorités stratégiques. Il s’agit notamment de l’appui de la MINUSMA à la mise en œuvre de l’Accord de paix issu des pourparlers d’Alger de 2015, en premier, puis en second lieu, la facilitation de l’application par les acteurs maliens de la stratégie globale axée sur les aspects politiques afin de protéger les civils, réduire les violences intercommunautaires, restaurer l’autorité et la présence de l’Etat, et rétablir les services sociaux de base dans le Centre du Mali. Par ailleurs, l’Officier de l’Information publique a aussi présenté les différentes composantes de la MINUSMA, ainsi que leurs rôles respectifs, en particulier ceux de la Section RSS-DDR, à travers un exposé des actions concrètes réalisées auprès et avec les communautés dans les huit cercles des régions de Bandiagara, Douentza et Mopti.

L’intérêt des participants s’est traduit par des questions qui ont permis d’éclaircir le rôle du personnel en uniforme, notamment sur l’appui technique et opérationnel qu’il fournit aux Forces de sécurité et de défense maliennes pour contribuer à la protection des civils. Les réponses du Bureau de l’Information publique de la MINUSMA ont aidé à clarifier le rôle des projets à impacts rapides de la MINUSMA dans le processus de stabilisation du Centre. D’autres interventions ont porté sur le processus de DDR dans le Centre, l’appui de la MINUSMA dans la gestion des munitions, la lutte contre le terrorisme, ou encore sur les attaques aux engins explosifs improvisés qui n’épargnent ni les Casques bleus, ni les FDSM et qui malheureusement affectent aussi les civils maliens.

Présente à cette rencontre, la présidente régionale de la CAFO, a souligné le rôle que joue l’explication du mandat dans l’amélioration de la perception de la MINUSMA par les communautés du Centre. « Ces sessions doivent être multipliées pour que les populations aient la bonne information et ainsi, mieux comprendre le travail de la MINUSMA », a-t-elle dit avant d’exhorter les participants à relayer le message dans leurs associations et communautés.

S’en sont suivie deux autres présentations, dont l’une faite par le Chef d’équipe de la RSS-DDR à Mopti sur les concepts de DDR et du cantonnement, et l’autre sur le rôle de la CNDDR. Au cours de ces présentations, le chef d’équipe de la RSS-DDR de la MINUSMA à Mopti a précisé que les projets de RVC visent à favoriser un environnement propice au retour des ex-combattants dans leurs communautés et au déroulement du processus de Programme de réhabilitation Communautaire pour faciliter le retour du vivre-ensemble et du respect du bien commun.

Pour le coordinateur régional de la CNDDR, Oumar DICKO, le désarmement est une des conditions sine qua non pour ramener la sécurité sur toute l’entendue du territoire des régions du Centre du Mali. « Nous sensibilisons pour aider les gens à saisir l’importance du désarmement et pourquoi il faut le rendre effectif. Tant que nous ne désarmons, il est difficile d’atteindre nos objectifs, notamment pour combattre l’insécurité que connait le Centre du Mali », a-t-il soutenu.