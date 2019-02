Région de Tombouctou : Des adductions d’eau pour faciliter la vie des habitants et le retour des déplacés

Le lundi 14 janvier 2019 a eu lieu la cérémonie de remise du projet de réalisation de 2 adductions d’eau sommaires (AES) et de réhabilitation de 3 AES dans les communes de Gargando, Aljounoub, Douékiré dans le Cercle de Goundam et Soboundou dans le Cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou.

Cette cérémonie qui a eu lieu à Dag Wachagagane (Douékiré), a vu la participation du représentant de l’Autorité Intérimaire de Tombouctou, du Maire de Douékiré, du Chef de fraction, de deux représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), de la présidente des femmes du site et le partenaire de mise en œuvre, ainsi que de la MINUSMA.

Ce projet d’infrastructures hydrauliques a été mis en œuvre par l’ONG nationale "Stop Sahel", avec l’appui technique du Haut-Commissariat pour les réfugiés. En effet, lors de la crise de 2012, un nombre important d’habitants ont quitté leurs villes et campagnes pour se réfugier dans les pays voisins ou se déplacer à l’intérieur du pays. La fuite de certaines zones a entraîné l’abandon des certains points d’eau. Ce projet s’inscrit dans une logique de favoriser le retour de ces populations déplacées et réfugiées par l’amélioration de l’accès à l’eau potable, la réduction des risques d’insécurité alimentaire, à travers la valorisation des ressources locales et la diversification des activités génératrices de revenus.

En ouvrant la voie au retour des populations déplacées et réfugiées par l’accès à l’eau potable, ces ouvrages hydrauliques peuvent également être un facteur de cohésion sociale, de stabilisation des communautés et de consolidation du processus de paix.

Ce projet d’un montant total de de plus de 91 millions de FCFA (91 576 658 F CFA), a été rendu possible grâce à la contribution du Danemark au Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix et la Sécurité au Mali.