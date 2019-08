Région de Mopti – Le nouveau Commandant du Secteur Centre de la MINUSMA rencontre le Gouverneur de Région

Le nouveau Commandant du secteur Centre de la MINUSMA au Mali, le général de brigade Sadou Maïga, a été présenté ce vendredi 30 août 2019 au Gouverneur de la région de Mopti.

Arrivé à Sevaré, Mopti le 8 août 2019, Sadou Maïga a lancé un appel aux populations de la région pour qu’elles s’inscrivent dans la dynamique de la paix, de la tolérance, et à surmonter les différences culturelles.

Lors de sa première rencontre avec Gouverneur de la région, Abdoulaye Cissé, ce dernier l’a assuré de son soutien indéfectible. « La région que je représente ne ménagera aucun effort pour vous accompagner », a-t-il indiqué au nouveau commandant de la Mission onusienne. La rencontre a eu lieu au Gouvernorat en présence de la Cheffe de bureau régional de la MINUSMA à Mopti, Fatou Dieng Thiam.

Le général de brigade Sadou Maïga a fait des études de médecine à l’Ecole du Service de Santé des Armées (France), et d’électronique-électro-technique-automatique à l’Université de Rennes (France), et est titulaire d’un certificat en administration publique à Ghana Institute for Management in Public Administration (Ghana). Il a fait ses premiers pas dans l’armée burkinabè en 1988 en tant que Sergent et a été nommé général de brigade en 2019. Il a servi dans plusieurs missions de paix des Nations unies, à la MINURCA et la BINUCA (République Centrafrique) et à la MINUAD (Soudan). Auparavant, il a été en poste à Tombouctou pour le compte de la MINUSMA d’octobre 2017 à avril 2019 avant d’être désigné Commandant du nouveau secteur centre de la Mission à Mopti.

Il est marié et père de quatre (4) enfants.