Région de Gao : les femmes et les jeunes de Berrah inaugurent un centre multifonctionnel de formation professionnelle

Le 12 octobre dernier a été inauguré à Berrah, un centre multifonctionnel pour la formation professionnelle des femmes et des jeunes sur des métiers porteurs dans ce village. Financé par la Mission des Nations Unies au Mali, ce centre est la résultante d’un projet de réduction des violences communautaires (CRV).

Situé à Berrah, un village de la commune de Sonni Ali Ber à 10 kilomètres de Gao, l’édifice a été inauguré par les habitants lors d’une brève et sobre cérémonie. Malgré la forte affluence à cet évènement, les mesures barrières à la COVID-19, comme le port du masque, ont tout de même été observées. Les travaux ont été lancés en janvier 2020 et le centre est sorti de terre quatre mois plus tard. Il se compose de deux bâtiments de deux salles chacun et d’une grande cour. Financé par la MINUSMA à travers sa section RSS/DDR, le coût total de cette réalisation est de plus de 57 millions de FCFA (plus précisément 57 704 420 FCFA) dont 300 000 FCFA ont été apportés en espèce au titre de contribution des habitants. Le terrain, d’une valeur estimative de 2 millions a été offert par la Commune.

Une première promotion de 40 personnes

Ce centre équipé, a pour but la formation professionnelle de jeunes femmes et hommes du village, âgés de 18 à 35 ans. Quatre domaines y seront enseignés et concerneront 40 personnes. 10 femmes apprendront la coupe et la couture, la confection de grillage concernera huit jeunes hommes et la menuiserie bois, sept. 15 femmes se consacreront à la transformation et au conditionnement des produits locaux. Les formations comporteront différentes phases. Une phase pratique auprès des maîtres, une autre théorique qui portera sur la gestion administrative et financière, l’entreprenariat, le marketing. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble seront également pris en compte dans cet enseignement théorique. Enfin, une dernière phase concernera l’installation par domaine de compétences. Les femmes et les jeunes ainsi formés seront installés par groupes de métiers et dotés de matériels et des matières premières nécessaires.

Lutter contre la violence communautaire par la formation et l’emploi

« Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la réduction des violences communautaires, la création d’emploi, la réduction du chômage, la consolidation de la paix et la cohésion sociale au sein des communautés, » a expliqué Haoua Ibrahima TOURE, représentante des bénéficiaires, avant de mettre en garde ses camarades : « Nous exhortons nos sœurs et frères à faire bon usage de ce centre mais aussi des matériels qui leur seront remis. Je voudrais attirer également votre attention chers frères et sœurs que ce centre n’est pas fait pour être abandonné au triste sort des ânes et d’autres qui vont l’utiliser comme le lieu de sieste ou de dortoir. Au contraire, nous devons l’entretenir afin de mieux en tirer profit ». Alhousseiny ABDRAHAMANE, adjoint au maire de la Commune urbaine de Sonni Ali Ber ne cache pas sa satisfaction, « nous sommes très fiers de recevoir ce projet qui est une première dans la commune de Sonni Ali Ber. Il prend en compte nos attentes pour l’employabilité des jeunes hommes et femmes de notre localité, y compris les groupes armés, d’où l’impact de la réduction des violences communautaires. Il permettra aussi de circonscrire les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, à travers la confection des grillages sur place qui protégeront les espaces cultivables ».

Pour les jeunes de Berrah et au-delà…

Pour le moment exploité par le groupement de femmes bénéficiaires de l’Association WAFAKAY ARMA des femmes de Berrah, le centre continuera à recevoir et former des apprenants, selon les demandes mais sous la direction et l’accompagnement technique de la Direction Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. En effet, le centre multifonctionnel appartient à toute la communauté et doit être exploité au profit de tous. « L’objectif général de la MINUSMA est d’aider le Mali à retrouver la paix est la stabilité. Ainsi notre mandat est l’appui à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. Nous continuons sans relâche à aider les communautés dans la lutte contre les fléaux que sont les violences communautaires, l’injustice, la pauvreté et la précarité. De ce fait nous voilà aujourd’hui devant vous pour donner officiellement le fruit, d’un besoin exprimé par les communautés de Berrah au nom de la commune rurale de Soni Ali Ber, » a précisé Samantha BUONVINO, représentante du Chef du Bureau régional de la MINUSMA à Gao.