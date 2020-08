Équipe Humanitaire Pays – Mali Stratégie de Protection (2020-2022)

1.Le contexte : chronique d’une crise politico-sécuritaire devenue crise de protection des civils

La crise au Mali a commencé en 2012 avec une rébellion au Nord et un coup d’état militaire qui ont plongé le pays dans une instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire sans précédent. Profitant d’une gouvernance malienne en déshérence tant au plan civil que militaire, des groupes armés - fruit d’alliances opportunistes entre des mouvements indépendantistes et des groupes radicaux venus du Maghreb et du Mashrek - s’approchent de la capitale. Leur progression rapide est stoppée et refoulée par l’intervention militaire franco-malienne (Opération Serval) lancée en janvier 2013. Fuyant les combats et les exactions de groupes armés, la population du Nord se déplace massivement. Au plus fort de la crise en mai 2013, plus de 350 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et plus de 160 000 se réfugient dans les pays voisins tels que le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie.

Renforcement du dispositif politico-sécuritaire et Accords de Paix au Nord en 2015

En 2012, le Conseil de Sécurité des Nations Unies vote le déploiement au Mali d’une mission de maintien de la paix (MINUSMA) au titre du Chapitre VII. Mandatée initialement pour appuyer le processus politique de transition et effectuer des tâches d’ordre sécuritaire afin d’assurer la restauration de la gouvernance démocratique et une stabilisation pacifique, la MINUSMA se mettra en place effectivement courant 2013 et se verra progressivement adjoindre d’autres tâches, au gré du renouvellement de son mandat1 , comme la protection des civils, la promotion et la protection des droits de l’homme et la facilitation de l’aide humanitaire. L'Union Européenne, dans le cadre de sa Politique de Sécurité et de Défense Commune, envoie en 2013 une composante militaire (EUTM), constituée de 23 pays européens, pour apporter une formation en matière de Droit International Humanitaire (DIH), de protection des civils et de droits de l’homme à l’armée malienne2 . Un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, le G5 Sahel ou “G5S”, est créé en février 2014 par cinq États du Sahel3 . En août 2014, l’Opération Française Barkhane relaie Serval afin d’aider le Gouvernement du Mali à rétablir le contrôle de l’État sur les zones sous contrôle des groupes armés non étatiques au Nord. En 2015, l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, est signé par les rebelles du nord (groupes signataires4 ) et indique un changement dans la donne politico-sécuritaire propice à un ralentissement du phénomène de déplacement des populations puis à des retours progressifs dans les zones d’origine.

Multiplication des attaques asymétriques et régionalisation de la crise

La situation demeure néanmoins instable, particulièrement dans les zones frontalières au Nord mais aussi à l’Est du pays où des regroupements de combattants et des alliances nouvelles entre groupes armés se tissent au fur et à mesure des soubresauts d’une crise devenue régionale et de plus en plus investie par des acteurs extérieurs et des trafics en tout genre qu’autorisent la topographie et l’étendue de zones difficilement accessibles. Le Mali fait partie de « l’arc d’instabilité » couvrant des parties des régions sahéliennes et maghrébines. La volatilité de la Libye offre aux groupes armés de nouvelles possibilités de s’enraciner dans les communautés locales. Ils se déplacent sur les axes transfrontaliers du Sahel tout en créant de nouveaux foyers de conflit le long du chemin, n’hésitant pas à cultiver la polarisation ethnique5 . En juillet 2017, G5 Sahel lance officiellement une force militaire conjointe transfrontalière (FCG5S) dont l’objectif principal est la lutte contre les groupes djihadistes, mais elle est également chargée d'intervenir contre le trafic de drogue, d'armes et de migrants. Cette force installe sa base à Sevare (Mopti) et dispose d'un droit de poursuite de part et d’autre des frontières. Le LiptakoGourma, situé à la croisée des territoires malien, nigérien et burkinabé, est considérée comme la zone prioritaire.