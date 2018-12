Quatrième édition du salon de l’enfant : une initiative soutenue par la MINUSMA

Le 26 décembre 2018, la MINUSMA a participé à la quatrième édition du Salon de l’Enfance de Bamako dont le thème était " une éducation de qualité pour un développement durable". Le but étant pour les organisateurs et les participants à ce salon, de mettre en exergue l’importance de l’éducation de l’enfant, comme vecteur d’un développement durable au Mali. Conformément à son mandat, la Section Protection de l’Enfant de la MINUSMA, a apporté un appui technique, logistique et financier à la Cité des Enfants pour l’organisation de ce salon, placé sous le parrainage de la Première Dame du Mali, Mme Keïta Aminata Maïga.

Présidée par Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille Docteur Diakité Aissata TRAORE, en présence de plusieurs autres Ministres notamment, ceux de l’Artisanat et de Tourisme ; de l’Elevage et de la Pêche et le Ministre des Mines et de l’Energie. La Cérémonie de lancement a également enregistré la présence du Directeur de la Division de Droits de l’Homme et de la Protection de la MINUSMA, le Représentant Résidant de l’UNICEF, les représentants des autorités communales, les leaders communautaires, les enfants et de nombreux parents.

Discours officiels, défilé d’enfants, prestations artistiques, et la visite de stands, ont marqué cette cérémonie. Première à prendre la parole après les mots de bienvenue des autorités locales, la Vice-Présidente du Parlement des Enfants, Mademoiselle Bassan SOW dite Badialo, a remercié l’Etat du Mali et ses partenaires, pour l’ensemble des efforts consentis dans le cadre de la promotion des droits de l’enfant dans le pays. Elle a ensuite invité tous les acteurs à œuvrer pour une école performante et apaisée, afin d’atteindre l’objectif escompté : celui de la production d’une éducation de qualité. Pour finir, elle a aussi attiré l’attention des décideurs et partenaires du Mali sur les conditions d’études des élèves et la situation de l’école dans les régions du Centre et du Nord du pays.

Le Directeur de la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la MINUSMA, Monsieur Guillaume Ngefa, a salué l’Etat malien pour la place accordée à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, spécifiquement en faveur de leur éducation, surtout au Centre et au Nord du pays. Il a ensuite souligné que des efforts restent à faire, pour rétablir dans leurs droits les enfants dont les écoles sont fermées pour les motifs liés à l’insécurité dans des parties du Nord et du Centre du pays. Il a ensuite réitéré la volonté de la MINUSMA d’accompagner le Gouvernement malien, afin qu’il offre aux enfants un cadre scolaire sécurisé et protégé de toute forme d’agression extérieur, tel que l’extrémisme violent. Il a aussi rappelé les objectifs des lignes directrices de la " Déclaration sur la Sécurité dans les Ecoles ", signée au mois de février 2018.

En effet cette déclaration est un engagement pris par le gouvernement, dans le cadre de la protection des écoles, contre toutes formes d’utilisations militaires. Avant de mettre fin à son intervention, le Directeur de la DDHP a réaffirmé à la Direction de la Cité des Enfants, la disponibilité de la MINUSMA à supporter de telles initiatives, qui selon lui, contribuent sans doute à l’épanouissement et au bien-être des enfants du Mali.

Tout en félicitant la MINUSMA pour le concours qu’elle a apporté à la réalisation de cette initiative, Mme le Ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Docteur Diakité Aissata TRAORE, a rassuré les enfants l’engagement de l’Etat malien pour la promotion et la protection de leurs droits.

Un défilé représentant les 10 régions du Mali et mettant en scène différentes catégories d’enfants, y compris ceux vivant avec un handicap, a eu lieu après les différentes allocutions. La cérémonie a pris fin par la visite des stands d’exposition et de sensibilisation. Celui de la MINUSMA était tenu par la Section Protection de l’enfant et l’Unité Outreach du Bureau de l’Information Publique et de la Communication stratégique de la Mission. Il a reçu des centaines de visiteurs, tous édifié sur le mandat de la MINSUMA.