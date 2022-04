Protection de femmes vulnérables à Gao

« Appui aux femmes et jeunes filles vulnérables exposées ou victimes d’exploitation sexuelle de GAO » est un projet qui a été lancé à Gao par la MINUSMA le 4 avril dernier. Il permettra la sensibilisation sur les violences basées sur le genre (VBG). Il inclut également l’alphabétisation des bénéficiaires en langue Songhoy ainsi que leur formation sur les techniques de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agroalimentaires afin de les rendre financièrement autonomes. Il prévoit aussi de fournir aux femmes des équipements de transformation agroalimentaire. « Nous nous réjouissons du financement de ce projet par la MINUSMA qui mettra plusieurs filles et femmes à l’abri du besoin à travers l’apprentissage d’activités génératrices de revenus. Nous encourageons les bénéficiaires à s’investir pleinement pour le succès de ce projet » a déclaré Ilmehdi Aminata DOUCOURÉ, représentante de la Directrice régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille.

Autonomiser les femmes et les filles pour éviter qu’elles ne soient exploitées

Ce projet cherche à protéger des femmes et des jeunes filles vulnérables exposées ou victimes d’exploitation sexuelle en les rendant autonomes. Pendant quatre mois, la trentaine de femmes et de jeunes filles de Gao qui bénéficient de ce projet, se réunira aussi pour apprendre à écrire et à lire en Songhoy (la langue la plus parlée dans la région). À l’issue de la formation, chacune recevra un kit de réinsertion comprenant du matériel de transformation de produits agricoles. « Cet appui permettra, nous l’espérons, aux femmes concernées de se prendre en charge et de réduire leur dépendance vis-à-vis de leurs familles ou des structures humanitaires » a conclut Mohamed El Amine SOUEF, Chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao. « La MINUSMA tient, à travers ce projet, à marquer sa volonté de se tenir toujours aux cotés de la population de Gao et plus spécifiquement des personnes en besoin de protection qui doivent bénéficier d’un accompagnement particulier. Ce plaidoyer, je le porte sur toutes les tribunes, dans toutes les enceintes. Je veille personnellement à ce que mon Bureau structure davantage ses interventions en matière de violences basées sur le genre et d’égalité femme - homme, » a-t-renchéri.

Au cours de la phase d’installation, l’Association pour le Développement Durable au Sahel identifiée pour la mise en œuvre de projet, accompagnera les bénéficiaires vers l’atteinte des objectifs recherchées dans leurs nouvelles activités lucratives.