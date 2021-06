Protéger le personnel de la MINUSMA dans l’exécution de son mandat, une tâche importante de la police des nations unies au Mali

Le 02 juin dernier, la Police des Nations Unies (UNPOL/MINUSMA) a escorté et sécurisé une mission conjointe de la Section Stabilisation et Relèvement et de la Division des Droits de l'Homme de la MINUSMA dans le quartier Aviation de la ville de Kidal.

Déroulée dans le strict respect des mesures barrières et de la distanciation sociale, celle-ci portait sur l'évaluation technique de la construction d'un atelier de couture, au profit de l'Association ANMATAF HANDICAP de Kidal pour les personnes handicapées. Elle entre dans le cadre du mandat d'UNPOL relatif l'appui à la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali et qui passe notamment par la protection et la sécurisation des infrastructures et du personnel des Nations-Unies et associés.

Accueillie sur les lieux par Inalher Ould SOULIM, Coordonnateur de l'ONG IDRC en charge de l'exécution du projet, l'équipe pluridisciplinaire a pu se rendre compte de l'état d'avancement de ce projet a impact rapide (QIP). Financé par la MINUSMA et parrainé par le Bureau des Droits de l'Homme de Kidal, son taux d'exécution est estimé à 90%, par la section Stabilisation et Relèvement. « L'impact positif que ce projet va avoir sur notre vie est inestimable. Je saisi donc l'occasion de cette visite pour adresser un message de satisfaction et surtout de profonde gratitude à l'endroit de la MINUSMA pour les multiples soutiens dont la jeunesse de Kidal bénéficie grâce au leadership des responsables du bureau régional MINUSMA », a déclaré le représentant des bénéficiaires de l'Association ANMATAF HANDICAP de Kidal.

À terme, l'ouvrage sera doté de matériels de couture parmi lesquels des machines à coudre et des tables à repasser.