Promotion et protection des droits des enfants : Les acteurs chargés de la protection de l’enfance outillés

Une trentaine d’acteurs chargés de la protection des enfants dans la région de Tombouctou ont suivi une formation de deux jours sur l’évaluation de l’âge. Organisée par la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (DRPFEF), en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef), cet atelier a bénéficié de l’appui financier de la MINUSMA, à travers son unité de Protection de l’enfant.

L’objectif était de renforcer les capacités des participants en matière de protection de l’enfance, à travers des techniques pour déterminer l’âge de ceux qui n’ont pas de papiers. La rencontre s’est déroulée à l’Hôtel Colombe, les 3 et 4 juillet dernier, en présence du Directeur de la (DRPFEF), du Chef de bureau de zone de l’Unicef pour Tombouctou et Taoudéni ainsi que de la représentante du Chef de Bureau de la MINUSMA.

Le conflit armé du Mali a contribué à la multiplication des cas de violation des droits humains. Les groupes armés ont été mis en cause avec notamment le recrutement des enfants, des abus et violences sexuelles. Dans ce contexte, l’un des problèmes souvent rencontré par les acteurs chargés de la Protection reste la détermination de l’âge des enfants enrôlés. Cette difficulté est liée au faible taux d’enregistrement des naissances.

Durant deux jours, les participants venus des services techniques de l’Etat, des organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, de la société civile, des éléments des Forces de Sécurité du Mali dont dix femmes, ont été outillés sur les techniques de protection des enfants en situation d’urgence. Les thèmes portant sur les procédures de l’évaluation de l’âge en vigueur au Mali ; les processus multidisciplinaires et les résultats de l’évaluation de l’âge ainsi que les principes et techniques de communication avec les enfants ont été développés par un facilitateur de la MINUSMA, appuyé par des experts de la (DRPFEF).

La résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, demande à la MINUSMA de surveiller les violations du droit international humanitaire et les violations des droits de la personne, notamment toutes les formes de violations sexuelles et fondées sur le genre et les violations et atteintes commises contre des femmes et des enfants sur tout le territoire du Mali. Concourir aux enquêtes, recueillir des preuves et faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet, publiquement et régulièrement et contribuer aux activités de prévention de ces violations et atteintes.

Cette session de formation a permis de doter la région d’un vivier d’acteurs capables de vérifier l’âge des enfants. « Tous nos agents des services locaux de la (DRPFEF) en charge de la protection de l’enfance des cinq cercles de la région ont acquis des nouvelles connaissances dans ce domaine. Cette initiative contribuera à surmonter les difficultés liées au contrôle de l’âge. J’invite mes collaborateurs à traduire ces connaissances en réalité sur le terrain pour le seul bonheur des enfants », a déclaré Abdoulaye Ibrahim Cissé, Directeur de la (DRPFEF) Tombouctou.

Les participants estiment que cette formation est un enjeu majeur pour répondre aux besoins de promotion et de protection des droits des enfants. « Nous avons en charge la gestion d’enfants en situation de protection, parmi eux, il y a des enfants séparés, n’ont accompagnés et souvent déplacés, qui n’ont aucune documentation civile, cette situation fait qu’il est très difficile souvent de connaitre leur âge. Cette action nous aidera à réussir cela », a souligné Soumana Dembelé, Superviseur Protection de l’enfant à ONG Terre des Hommes Nouvel.