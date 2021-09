Promotion de l’hygiène : La Croix-Rouge Malienne avec l’accompagnement de la Croix-Rouge Espagnole renforce les dispositifs d’hygiène dans huit centres de santé communautaire de la région de Sikasso

Distribution et installation de kits de nettoyage d’hygiène, de triage et de protection, ainsi que de dispositifs de lavage des mains dans huit (8) centres de santé communautaires de la Région de Sikasso.

La Croix-Rouge malienne avec le soutien de la Croix-Rouge espagnole sous financement de la Coopération espagnole à travers l’Agence espagnole de coopération (AECID), œuvre dans les districts sanitaires de Sikasso et Koutiala, Région de Sikasso (Mali) dans l’amélioration des conditions sanitaires et du système de santé à travers la promotion du droit d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement. Le projet vise à renforcer les capacités du système de santé, la prévention et la réduction des maladies d’origine hydrique à travers la construction et la réhabilitation d’infrastructures et le renforcement des connaissances en eau, assainissement, hygiène et nutrition à travers des formations et sessions de sensibilisation à la population générale et aux agents de l’ASACO en particulier.

A travers le financement du projet, les 8 centres de santé communautaires (CSCOM) de la région de Sikasso ont été dotés en kits de nettoyage, d’hygiène, de triage et de protection pour la gestion des déchets. En plus de cela, huit (8) dispositifs de lavage des mains sont aussi installés dans chacun des centres pour renforcer les bonnes pratiques d’hygiène.

Les kits et dispositifs accompagneront la formation en traitement et en gestion de l’eau, responsabilité et fonction l’aborale, focalisée sur les associations de santé communautaire (ASACO). Cette formation permettra aux participants d’être mieux informés et plus efficaces.

Les animateurs de la Croix-Rouge Malienne veillent mensuellement sur la bonne utilisation de ces équipements dans les centres de santé.