Projet: Mon éducation / mon futur

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

es taux de scolarisation faibles au Mali résultent d’une multitude de logiques relativement interdépendantes : insécurités variées, fonctionnement irrégulier des écoles, valeur sociale de l’éducation scolaire malmenée, difficultés économiques de nombreux ménages sont autant de dynamiques qui contraignent les stratégies de scolarisation.

Un premier constat est l’existence d’une série de conflits et de risques conjoncturels interconnectés. En effet, conflits fonciers ou liés aux ressources naturelles, conflits intergroupes, rivalités politiques, risques dits exogènes de type COVID-19 ou groupes armés sont statistiquement corrélés. Ceux-ci se manifestent avec plus ou moins d’intensité en fonction des localités mais ils sont systématiquement présents pour tous. Certains conflits sont jugés plus prégnants que d’autres en fonction des répondants mais la grande majorité des répondants se considère simultanément exposée à toutes ces menaces. A ces menaces s’ajoutent des formes d’insécurités liées à la vie de la communauté (e.g. vols, cambriolages, vandalisme, …) particulièrement dans la région de Gao. La pandémie de Covid-19 compte également comme un facteur de détérioration des conditions de vie dans les zones étudiées. De manière générale, les niveaux de sécurité personnelle sont particulièrement faibles. Il faut ici porter une attention particulière aux populations rurales qui voient leur sécurité alimentaire dramatiquement affectée par les conflits. Les conflits conjoncturels et les types d’insécurités au sein de la communauté ont un effet direct sur la capacité des écoles à fonctionner sans interruption .Il apparaît que les niveaux de fonctionnalité relativement faibles dans les zones étudiées sont principalement dus à l’existence de conflits répétés et au sentiment d’insécurité des populations. L’analyse statistique a permis néanmoins de mettre à jour les facteurs de résilience qui permettent à certaines écoles de fonctionner malgré ces dynamiques disruptives. Ils se structurent autour de deux dimensions : l’expérience communautaire de la sécurité et la valeur de l’éducation pour la communauté. En d’autres termes, ce sont les écoles localisées dans les communautés où le sentiment de sécurité est élevé et où l’éducation est valorisée qui ont le fonctionnement le moins interrompu. L’expérience communautaire de la sécurité peut être définie comme la situation dans laquelle les individus de la localité sont peu exposés aux différents conflits, se sentent en sécurité et ont tendance à faire confiance au réseau institutionnel pour assurer leur protection. Il n’y est pas uniquement question de sécurité physique mais plutôt d’un environnement au sein duquel les populations ont accès aux services de l’Etat et se sentent protégées.

Par-delà la seule dimension sécuritaire, la fonctionnalité des écoles est également particulièrement indexée à la façon dont l’éducation est considérée au sein de la communauté. Le fonctionnement de l’école a tendance à se stabiliser au sein.

d’un environnement dans lequel l’éducation scolaire est valorisée et encouragée.

Il s’agit d’une localité au sein de laquelle les parents incitent les enfants à aller à l’école et la considèrent comme un levier d’intégration crucial. Au sein de ce type de localité existe également une mobilisation communautaire qui permet aux jeunes de se sentir écoutés et où ils peuvent avoir accès à des formes d’éducation en dehors de l’école. En résumé, une école localisée dans une communauté plus sûre et plus équipée pour la diffusion du savoir scolaire et le confort des jeunes aura moins de chance de voir son fonctionnement interrompu.