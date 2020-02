Projet Kisili Financé par USAID/OFDA & FFP - Rapport d'évaluation rapide des besoins de 415 ménages deplacés internes dans la Commune de Rharous dans le Cercle de Gourma-Rharous, Region de Tombouctou du 28 janvier au 01 février 2020

I. INTRODUCTION

A. CONTEXTE

CRS en collaboration avec ('Association Subaahi Gumo (ASG) et le Service Local du Developpement Social et de l'Economie Solidaire (SLDSES) de Gourma-Rharous a conduit du 28 Janvier au r Fevrier une evaluation rapide multisectorielle des besoins des menages deplaces internes dans la Commune de Rharous dans le Cercle de Gourma-Rharous, Region de Tombouctou.

En effet, le 21 Janvier 2020, OCHA a relaye aux acteurs RRM de la region de Tombouctou une information de la Direction Regionale du Developpement Social et de l'Economie Solidaire (DRDSES) de Tombouctou, faisant cas d'un mouvement de populations deplacees des Communes de Gossi, Ouinerden, Inadiatafane vers les communes de Banikane, Hanzakoma, Rharous et Serere toutes dans le Cercle de Gourma-Rharous. Les Communes de Gossi, Inadiatafane, Ouinerden deviennent de plus en plus un champ d'action des acteurs armes non-etatiques qui exercent sur les populations residentes une terreur sans precedent a travers des agressions, assassinats cibles, destructions des biens, de prelevement de zakat et d'enlevement de bétails etc. A cela s'ajoutent les operations de ratissage des forces armees conduites dans la zone obligeant les populations vivant dans ces localites a se mettre a I'abris.