Programme de Réhabilitation Communautaire à Mopti : Fin du processus de désarmement volontaire de 352 jeunes

Le 26 novembre 2019, le Premier ministre Boubou Cissé était sur le site de Soufouroulaye dans la commune de Sio (région de Mopti), pour constater les progrès réalisés au cours de la première phase du processus de désarmement et de démantèlement des éléments des groupes d’autodéfense et milices pour le Programme de Réhabilitation Communautaire dans le Centre. Il a ensuite posé les jalons de leur processus de réinsertion socioéconomique.

Le Premier ministre, Boubou Cissé, accompagné du président de la Commission nationale de DDR (CN-DDR), M. Ould Zahabi Sidi Mouhamed, et le Chef DDR de la section RSS-DDR de la MINUSMA M. Ndiaga Diagne, sont allés constater le succès de la première phase du processus de désarmement et démantèlement des ex-combattants pour la réhabilitation communautaire.

Dans son allocution prononcée devant les candidats à ce programme regroupés au Camp National de Jeunesse de Soufouroulaye, Dr. Boubou Cissé s’est dit satisfait de « l’adhésion massive des populations » au programme de réhabilitation communautaire qui, selon lui, « va impacter très positivement sur la situation sécuritaire dans la région ».

« À ce jour, nous avons reçu une première vague des ex-combattants composés de 352 jeunes, dont 17 femmes et 335 hommes qui ont volontairement déposés leurs armes de guerre », a révélé le Président de la CN-DDR qui, ensemble avec le Premier Ministre, ont visité les containers où sont stockés les armes et minutions récupérées.

Le Chef DDR de la Section RSS-DDR de la MINUSMA a indiqué que « la cérémonie d’aujourd’hui marque la fin du processus de désarmement et démantèlement des premiers éléments des groupes d’autodéfense et milices, et en même temps constitue le début du lancement du processus de leur réinsertion socioéconomique en vue de leur réhabilitation communautaire », avant de rassurer que « la MINUSMA va continuer à soutenir ledit processus, à travers ses projets de réduction de la violence communautaire, qui permettront d’accompagner ces ex-éléments dans leurs communautés respectives, sans oublier leurs communautés d’accueil après leur formation ».

Il sied de rappeler que le 11 octobre 2019, le Premier ministre a procédé au lancement officiel du programme de réduction de la violence communautaire dans les régions du Centre dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour la stabilisation des régions frappées par des conflits intercommunautaires. Un des volets importants de cette stratégie gouvernementale de sortie de crise est le désarmement, la démobilisation, la réinsertion socioéconomique, et la réintégration pour ceux qui opteraient volontairement pour l’enrôlement au sein des Forces de défense et de sécurité.

Pour sa part, l’appui de la MINUSMA s’inscrit dans le cadre de son programme de Réduction de la Violence Communautaire. Celui-ci vient appuyer ce programme de Réhabilitation communautaire du gouvernement.