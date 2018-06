Processus électoral : 148 Agents des Forces de Défense de la Sécurité du Mali (FDSM) formés à la sécurisation des élections

La Police des Nations Unies UNPOL a achevé, le 22 juin dernier à la préfecture de Tombouctou, la quatrième session de formation au profit des Forces de Défense et de Sécurité du Mali sur la sécurisation du processus électoral, en présence du préfet, représentant le Gouverneur de la Région, des représentants de la hiérarchie des FDSM, ainsi que du représentant du Commandant régional d’UNPOL.

L’objectif de ces ateliers était de renforcer les capacités des participants en matière de techniques de sécurisation du processus électoral avant, pendant et après les scrutins.

Ces cessions se sont déroulées du 21 Mai au 22 Juin. Au total 148 agents des Forces de Défense et de Sécurité du Mali ont été réorienté en maîtrise des différentes phases du processus électoral et leur rôle dans le déroulement du scrutin ; édifiés en Droits de l’Homme et Elections. « Cette action vous permettra de renforcer vos compétences pour bien gérer les défis sécuritaires pendant tout le processus électoral, afin d’avoir des élections démocratiques, qui répondent aux normes internationales, » a indiqué Djamaladine Senoussi Khatir, Adjoint du Commandant Régional UNPOL.

Les stagiaires ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative de remise à niveau, permettant de réussir des élections apaisées, notamment, la présidentielle du 29 juillet prochain, jugée cruciale pour la stabilité du Mali. « Les connaissances acquises nous aideront à accomplir avec professionnalisme la sécurisation du matériel électoral, des bureaux de vote, ainsi que la protection des civils lors des scrutins, conformément au droit de l’homme et élections, » a souligné le Lieutenant Sidiki Sangaré, porte-parole des stagiaires.