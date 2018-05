Processus de Paix : le Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou est lancé !

Le Gouverneur de la région de Tombouctou Koina Ag Amadou et le Commandant de la force onusienne, le Général de Division, Jean-Paul DECONINCK ont officiellement installé le bataillon mixte du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) dans la Cité des 333 saints, le 24 Mai 2018, en présence, du Chef du Bureau Régional de la Mission onusienne, du Commandant de la Force française Barkhane, du Coordinateur du MOC de Gao, du Commandant de la cinquième Région Militaire de Tombouctou et, du Commandant MOC de Gao.

L’opérationnalisation du MOC est d’une part l’aboutissement d’une bonne volonté collective des parties signataires pour aller vers la paix, avec l’appui de la communauté internationale, conformément au principe de l’Accord pour la paix et la réconciliation. D’autre part, c’est une dynamique qui devrait aboutir à la fin de la crise malienne. « La MINUSMA, à Tombouctou a fait un effort particulier pour que le site et les services dans le MOC puissent bénéficier aux meilleurs niveaux. Je suis ému, quand je pense au chemin qui a été accompli, » a indiqué Riccardo Maia, le Chef de Bureau Régional de la MINUSMA à Tombouctou.

Les communautés de Tombouctou qui sont souvent victimes d’insécurité, accueillent ce démarrage avec beaucoup de ferveur et d’espoir. M Aboubacrine Cissé, Maire de la Commune Urbaine de Tombouctou, n’a pas manqué de relever l’importance de cet évènement dans la vie de ses concitoyens. « J’invite toutes les populations de la région de Tombouctou à accompagner le bureau régional du MOC pour lui permettre de réussir sa mission de sécurisation, » a -t-il souligné. Les femmes de cette ville se disent réconfortées et satisfaites par cette première installation du bataillon mixte. « Nous savons que cette phase est l’une des dispositions de la mise en œuvre de l’Accord de paix. Nous sommes prêtes à soutenir l’initiative par tous les moyens car cela peut nous apporter la paix souhaitée, » a martelé Hadija Mint Mohamed, habitante de Tombouctou.

Le Commandant de la force onusienne, le Général Jean-Paul Deconinck dans son intervention est revenu sur les difficultés qui ont émaillé la mise en place effective de ce processus dans les régions de Gao et Kidal. Par ailleurs, il a rassuré les populations de la cité sainte de l’accompagnement de la MINUSMA pour la constitution d’un outil capable de relever le défi sécuritaire des populations. « Cet outil sécuritaire dont le socle se trouve ici est un outil malien, je suis là pour veiller à sa mise en condition, pas pour le mettre en œuvre. Il servira aux côtés des forces de la sécurité maliennes, à sécuriser et à faire avancer le processus DDR, et servira aussi d’embryons d’une unité FAMa dans le futur, » a-t-il déclaré.