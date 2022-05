Première visite à Kidal des donateurs du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali

Une délégation de pays contributeurs au Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la paix et la sécurité au Mali, a effectué pour la toute première fois, une mission de trois jours à Kidal, du 25 au 27 avril 2022. Les représentants de l’Allemagne, du Canada et du Royaume-Uni étaient venus constater la concrétisation de différents projets qu’ils ont financé dans la région à travers ce Fonds. Une visite qui survient en prélude à la Journée internationale des Casques bleus célébrée tous les 29 mai et dont le thème de l’édition 2022 est « Le partenariat, clef du progrès ».

« C’est la première fois que nous conduisons une mission avec les bailleurs du Fonds fiduciaires à Kidal. Les donateurs ont pu voir les réalisations et échanger directement avec les autorités locales et les bénéficiaires. C’était aussi une excellente occasion pour nous-mêmes et nos partenaires de comprendre les défis et les opportunités sur place, » a expliqué Loubna BENHAYOUNE, la Directrice de la section chargée de la stabilisation et du relèvement à la MINUSMA, qui a coordonné ce « déplacement inédit des donateurs » vers la capitale de l’Adrar des Ifoghas.

La situation sécuritaire et socio-économique au cœur des échanges

« Nos échanges ont porté sur des préoccupations concernant la précarité dans plusieurs domaines et dans cette région en particulier. Il était question du retour des déplacés qui reviennent, partis à cause des conflits, et du retour des services sociaux de base et de la réhabilitation des services techniques pour que les fonctionnaires qui arrivent soient dans de bonnes conditions de travail, » a indiqué Colonel Fodé Malick SISSOKO, gouverneur de Kidal, après avoir rencontré la délégation.

« Parmi les points sensibles pour Kidal cette année, il y a les déplacés qui sont venus de Ménaka et la sécheresse qui frappe la région », a complété Hassane Ag FAGAGA, président de l’autorité intérimaire à Kidal.

« Apprécier le travail »

Après avoir échangé avec la coordination de la société civile, les trois bailleurs se sont rendus sur le chantier de la piste d’atterrissage et ont fait l’état des lieux des travaux, tout en rappelant l’importance de ce projet pour le désenclavement de la région.

« C’est une bonne opportunité de rencontrer les populations de Kidal, de visiter les projets que nous avons appuyé au travers du Fonds fiduciaire et d’apprécier le travail de la MINUSMA dans la région. Nous avons eu des échanges fructueux avec les autorités locales. La rencontre avec la société civile était une bonne opportunité pour comprendre comment travailler ensemble, » a expliqué Julien BRISSON, second Secrétaire politique à l’Ambassade du Canada au Mali.

Les donateurs du Fonds fiduciaire ont également visité le barrage d’Iklahine, (à 15 km au sud-est de la ville). Sur place, représentants de la communauté et l’ONG locale Aford, ont présenté cet ouvrage de 43m de long. « Nous sommes très heureux de cette réalisation qui va alimenter la nappe phréatique et nos puisards. Ce barrage va alléger le fardeau de ces communautés nomades et d’éleveurs qui ne vont plus se déplacer pour chercher de l’eau dans les autres sites », a témoigné Souleymane Ag AHMED, chef du secteur (subdivision d’un quartier) d’Iklahine.

Appui à la stabilisation des régions du Nord

Avec une capacité de retenue d’environ 22 000 litres d'eau, ce barrage peut alimenter en eau quelque 2 500 personnes et leurs cheptels et ce, jusqu'à six mois après l'hivernage. Une réalisation rendue possible grâce à un financement du Royaume-Uni de plus de 53 millions de Francs CFA.

« À côté du déploiement de nos militaires au sein de la MINUSMA, nous finançons des projets à travers le Fonds fiduciaire pour soutenir la stabilisation du Mali. Les représentants de la société civile de Kidal ont évoqué la nécessité de la maitrise de l’eau dans la région. Le Gouvernement du Royaume-Uni a pu aider à ce niveau avec la construction de ce barrage souterrain pour que l’eau puisse stagner et bénéficier à la population locale, » a expliqué Fraser CAMPBELL, représentant de l’Ambassade du Royaume-Uni au Mali lors de cette première visite à Kidal.

Protection des civils

Un autre financement du Royaume-Uni a permis d’installer 105 lampadaires solaires dans les 11 quartiers de Kidal dont la remise officielle aux autorités a coïncidé avec la visite de la délégation des bailleurs, le 26 avril. Il s’agit de la seconde étape d’un projet d’installation de 200 lampadaires solaires dans la ville financée par le Royaume-Uni. La première a été réalisée grâce à une contribution du Danemark par le biais du au Fonds de consolidation de la paix.

La délégation a aussi visité les trois radiers, points de passage dans les quartiers d'Aliou et de Tazargaf, financés par le Canada. La matinée s'est terminée au camp du 72 Régiment d'infanterie motorisée des FAMa à Kidal. Une rencontre a eu lieu avec les officiers du bataillon, en plus d’une visite guidée des bâtiments rénovés grâce au financement de l'Allemagne. La délégation a également parcouru l'infirmerie construite et équipée grâce à un projet à impact rapide de la MINUSMA et qui a été complété à travers des ressources du Fonds fiduciaire.

« C’était très important de venir parler avec les communautés à Kidal. Cela nous a permis d’avoir une appréciation plus approfondie de la situation sécuritaire et politique mais surtout des besoins et de la sécurité des populations. Nous avons vu les progrès des projets financés à travers le Fonds fiduciaire de la MINUSMA. Il y a un très grand engagement qui peut changer la situation sur place, » a apprécié Hannah DONGES, Première secrétaire de l’Ambassade d’Allemagne au Mali.

Avant leur retour à Bamako, les donateurs ont rencontré les responsables de la Force et de la Police des Nations Unies dans la région, tout comme les équipes civiles de la Mission pour aborder, entre autres, le rôle de la MINUSMA dans la protection des civils.