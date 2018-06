Préoccupé par les affrontements au centre du Mali, le Secrétaire général appelle au calme et à la mise en œuvre du plan gouvernemental de sécurisation intégrée

SG/SM/19112

26 JUIN 2018

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général suit avec préoccupation le bilan de plus en plus lourd des affrontements intercommunautaires dans le centre du Mali, notamment la mort de 22 personnes dans le village de Koumaga dans la région de Mopti le 23 juin. Il lance un appel au calme et à la retenue, et exhorte toutes les parties à œuvrer à la résolution pacifique de leurs différends et à la réconciliation à travers le dialogue. Le Secrétaire général présente ses condoléances aux familles des victimes, au Gouvernement et à la population du Mali.

Le Secrétaire général est préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l’homme à l’encontre de la population par les forces gouvernementales, y compris dans le village de Nantaka le 13 juin. Il souligne la nécessité d’identifier les responsables de tous ces crimes et de les traduire en justice. À cet égard, il se félicite des enquêtes annoncées par les autorités maliennes ainsi que des mesures disciplinaires qui ont été prises. Les Nations Unies restent disposées à apporter leur assistance aux autorités.

Le Secrétaire général souligne en outre le besoin urgent de répondre à l’instabilité actuelle dans le centre du Mali, y compris à travers le plan gouvernemental de sécurisation intégrée des régions du Centre, en vue de créer des conditions propices à la tenue d’élections présidentielles pacifiques en juillet.