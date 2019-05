Pour Une Sécurité Alimentaire Durable - Le Programme alimentaire mondial au Mali (Mai 2019)

UNE PRÉCARITÉ

alimentaire et nutritionnelle

À l’image des autres pays du Sahel, le Mali connait une insécurité alimentaire et nutritionnelle liée à des conditions agro-climatiques difficiles et à un niveau élevé de pauvreté.

Des sécheresses fréquentes et graves, des précipitations irrégulières et la désertification, conjuguées à l’insécurité en particulier dans le nord et le centre du pays, ont entrainé une détérioration progressive des moyens d’existence des populations et diminué leurs capacités à faire face aux chocs.