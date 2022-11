Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 259– novembre 2022

DEBUT NOVEMBRE, LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES RESTE MARQUEE PAR UNE BAISSE POUR LES CEREALES SECHES DANS LES TROIS PAYS.

1-1 AcSSA Afrique Verte Niger

Commentaire général : début novembre, la tendance de l’évolution des prix des céréales poursuit sa baisse pour les céréales sèches et une stabilité pour le riz. Les baisses ont été observées pour : i) le mil à Dosso (-7%), Tillabéry et Agadez (-3%) et Zinder (-2%) ; ii) le sorgho à Dosso (-8%), Maradi (-5%) et Zinder (-4%) et iii) le maïs à Niamey (-14%) et Tillabéry (-13%). Ailleurs, les prix restent stables car aucune hausse n’a été enregistrée. L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Tillabéry, Dosso, Niamey, Zinder et Maradi. L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, baisse à Maradi, stabilité sur les autres marchés ; ii) le mil, stabilité à Maradi et Niamey, baisse sur les autres marchés ; iii) le sorgho, baisse à Dosso, Maradi et Zinder, stabilité à Tillabéry, Agadez et Niamey et iv) le maïs, baisse à Niamey et Tillabéry, stabilité sur les autres marchés. Comparés à début novembre 2021, les prix sont en hausse pour le riz et le sorgho, variables pour le mil et le maïs. Les variations par produit sont pour : i) le mil, baisse à Maradi (-10%), Niamey (-7%) et Zinder (-6%), hausse à Dosso (+9%), stabilité à Tillabéry et Agadez ; ii) le sorgho, hausse à Niamey (+16%), Agadez (+3%), Dosso et Tillabéry (+2%), baisse à Maradi (-5%) et Zinder (-2%) ; iii) le maïs, hausse à Maradi (+10%),

Dosso et Zinder (+9%), baisse à Niamey (-14%), Tillabéry (-9%) et stable à Agadez et iv) le riz, légère baisse à Maradi (-2%), hausse sur les autres marchés : à Tillabéry et Niamey (+5%), Zinder (+4%), Dosso et Agadez (+2%). Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour tous les produits et sur tous les marchés. Les variations par produit sont pour : i) le mil, (+26%) à Dosso, (+22%) à Tillabéry et Agadez, (+20%) à Zinder et (+13%) à Niamey et Maradi ; ii) le sorgho, (+33%) à Niamey, (+27%) à Agadez, (+26%) à Tillabéry, (+25%) à Zinder, (+23%) à Maradi et (+17%) à Dosso ; iii) le maïs, (+36%) à Zinder, (+35%) à Dosso, (+27%) à Maradi, (+18%) à Agadez, (+7%) à Tillabéry et (+4%) à Niamey et iv) le riz, (+12%) à Niamey, (+11%) à Zinder, (+8%) à Tillabéry, (+7%) à Dosso, (+4%) à Maradi et (+3%) à Agadez