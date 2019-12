Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 224 – décembre 2019

Début décembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au Mali, à la hausse au Burkina et à la stabilité au Niger.

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est variable selon les produits. La tendance est à la stabilité pour le mil, le riz et le maïs. Pour le sorgho, ils sont variables et évoluent entre la baisse sur certains marchés et la hausse sur d’autres. Les variations à la baisse ont été enregistrées pour : a) le mil à Agadez et Niamey (-5%) ; b) le sorgho à Zinder (-6%), à Tillabéry (-3%) et à Agadez (-2%), c) le maïs à Niamey (-3%) et d) le Riz à Zinder (-5%). Des hausses ont été enregistrées pour le mil à Zinder (+6%) et pour le sorgho à Dosso (+18%), à Maradi (+5%) et à Niamey (+3%). Ailleurs, les prix sont stables.

Au Mali, la baisse saisonnière des prix entamée le mois précédent se poursuit et se généralise, pour les céréales sèches et le riz importé. Pour le riz local, la tendance générale reste la stabilité. Aucune hausse de prix n’a été constatée sur aucun marché. Les baisses ont été enregistrées pour : i) le mil à Ségou (-8%), à Sikasso (-7%), à Kayes (-5%) et à Bamako (-4%) ; ii) le sorgho à Mopti (-18%), à Kayes (-10%) et à Ségou (-8%) ; iii) le maïs à Mopti (-15%), à Ségou (-8%), à Bamako et Kayes (-4%) ; iv) le riz local à Kayes (-3%) ; v) le riz importé à Kayes (-9%), à Sikasso (-3%) et à Gao (-1%).