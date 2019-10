Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 222 – octobre 2019

Début octobre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est caractérisée par une stabilité dans les trois pays.

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est variable selon les marchés et les produits. Pour les céréales sèches, ils sont globalement en baisse sur les marchés d’approvisionnement (Zinder, Maradi et Dosso) et stables sur les marchés de consommation (Niamey, Agadez et Tillabéry). Pour le riz, les prix sont stables sur tous les marchés, hormis Dosso (en hausse). Seuls deux cas de hausse ont été observés pour : i) le riz à Dosso (+5%) et ii) le sorgho à Niamey (+6%). Les variations à la baisse ont été enregistrées pour : a) le mil à Maradi (-6%), à Zinder (-5%) et à Dosso (-3%), b) le sorgho à Maradi (-7%) et à Zinder (-6%) et c) le maïs à Niamey et Tillabéry (-6%) et à Zinder (-3%). Ailleurs, les prix sont stables.

Au Mali, a tendance générale de l’évolution des prix des céréales est stable, ponctuée par quelques variations tantôt à la baisse tantôt à la hausse. Les baisses ont été enregistrées pour: i) le mil à Ségou (-8%) ; ii) le sorgho à Ségou et Bamako (-8%); iii) le maïs à Sikasso (-9%) et iv) le riz local à Mopti (-4%). Deux cas de hausse ont été enregistrés pour le mil à Mopti (+3%) et pour le riz local à Ségou (+6%).

Au Burkina Faso, l’évolution des prix des céréales est caractérisée par une stabilité. Toutefois, quelques variations ont été observées sur certains marchés. Les variations à la baisse ont été enregistrées pour : i) le mil, à Pouytenga (-3%), ii) le sorgho, à Nouna (-5%) et à Pouytenga (-4%) et iii) le maïs à Nouna et Pouytenga (-4%). Deux cas de hausse ont été observés sur le marché de Bobo pour le maïs (+10%) et pour le sorgho (+5%).