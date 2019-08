Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 220 – août 2019

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité pour le riz et à la baisse pour les autres céréales, avec toutefois quelques mouvements à la hausse. Les variations à la baisse ont été enregistrées pour : i) le mil à Dosso (-6%), à Tillabéry (-5%), à Niamey (-3%), ii) le sorgho à Maradi, Tillabéry et Niamey (-3%), iii) le maïs à Niamey (-6%) et à Dosso et Tillabéry (-3%). Les quelques cas de hausse ont été enregistrés le mil à Maradi (+6%) et pour le maïs à Zinder et Maradi (+3%).

Au Mali, hormis quelques mouvements isolés de baisse et de hausse ; le marché est marqué par une certaine stabilité générale des prix en cette période dite de soudure correspondant habituellement à une hausse des prix. Les rares mouvements à la baisse ont été observés pour : i) le mil à Bamako (-10%) et à Gao (-6%) et ii) le maïs à Gao (-3%). Deux cas de hausse ont été enregistrés à Sikasso pour le mil (+7%) et pour le riz local (+3%). L’animation du marché reste marquée par la morosité générale.

Au Burkina, l’évolution des prix des céréales est caractérisée par une stabilité pour le riz et une variabilité pour le mil, le sorgho et le maïs. Les variations à la baisse ont été enregistrées pour : i) le mil, à Fada (-11%) et à Dori (-5%), ii) le sorgho, à Dori (-21%) et à Fada (-8%), iii) le maïs à Dori (-13%), à Fada (-8%) et à Ouagadougou et Nouna (-4%) et iv) pour le riz à Kongoussi (-8%). Les variations à la hausse ont été observées pour : a) le mil à Dédougou (+11%), à Pouytenga (+7%), à Ouagadougou et Nouna (+3%), pour b) le sorgho, à Bobo (+9%) et à Pouytenga (+4%) et c) le maïs à Dédougou (+10%) et à Bobo (+5%).