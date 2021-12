Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 248 - Décembre 2021

Commentaire général : début décembre, l’évolution des prix des céréales est marquée par une variabilité ponctuée de quelques cas de hausse notamment pour le sorgho et le maïs et de baisse pour le mil et le riz. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Zinder (+8%) et à Dosso (+7%) ; ii) le sorgho à Dosso (+11%), à Maradi (+5%) et à Niamey (+2%) et ii) le maïs à Maradi (+14%), à Dosso (+9%) et à Tillabéry (+2%). Les mouvements à la baisse ont été observés pour : i) le mil à Maradi et Niamey (-4%) ; ii) le sorgho à Tillabéry (-2%) ; iii) le maïs à Agadez (-3%) et iv) le riz à Zinder et Dosso (-2%). L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, suivi de Tillabéry, Zinder, Niamey, Dosso et Maradi.

L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : i) le riz, légère baisse à Zinder et Dosso, stabilité sur les autres marchés ; ii) le mil, stabilité à Tillabéry et Agadez, hausse à Zinder et Dosso, baisse à Maradi et Niamey ; iii) le sorgho, stabilité à Zinder et Agadez, légère baisse à Tillabéry et hausse sur les autres marchés et iv) le maïs, stabilité à Zinder et Niamey, légère baisse à Agadez et hausse sur les autres marchés. Comparés à début décembre 2020, les prix sont globalement en baisse pour le riz et en hausse pour les céréales sèches. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse sur tous les marchés, à Zinder (+40%), Agadez (+32%), Dosso (+23%), Tillabéry (+22%), Maradi (+21%) et Niamey (+18%) ; ii) le sorgho, hausse à Zinder (+39%), Agadez (+32%), Dosso (+25%), Niamey (+21%),Tillabéry (+18%) et Maradi (+15) ; iii) le maïs, hausse à Maradi et Dosso (+26%), Niamey et Tillabéry (+24%), Zinder (+21%) et Agadez (+19%) et iv) le riz, stabilité à Niamey et Tillabéry, baisse sur les autres marchés à : Agadez (-6%), Dosso, Maradi et Zinder (-4%). Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour tous les produits et sur tous les marchés. Les variations par produit sont pour : i) le mil, +50% à Zinder, +30% à Tillabéry, +29% à Dosso, +28% à Maradi, +27% à Niamey et +26% à Agadez ; ii) le sorgho, +45% à Zinder, +33 % à Maradi et Tillabéry, +28% à Agadez, +24% à Niamey et Dosso ; iii) le maïs, +39% à Maradi et Dosso, +36% à Zinder, +29% à Niamey, +28% à Tillabéry et +26% à Agadez et iv) le riz, +10% à Niamey, +9% à Maradi, +6% à Zinder, +5% à Dosso, +4% à Tillabéry et +2% à Agadez.