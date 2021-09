Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 245 - septembre 2021

Début Septembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est marquée par une hausse au Burkina et au Mali, et une variabilité au Niger

Synthèse par pays :

Au Niger l’évolution des prix est variable selon les céréales. Elle est globalement stable pour le riz et le mil, variable pour le sorgho et en baisse pour le maïs. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Agadez (+11%) ; ii) le sorgho à Agadez (+7%) et Tillabéry (+6%) ; iii) le maïs à Niamey (+2%) et iv) le riz à Niamey (+2%). Des mouvements à la baisse ont été observés pour : a) le riz à Maradi (-2%), b) le mil à Maradi (-5%) et Niamey (-2%), c) le sorgho à Zinder (-8%) et Maradi (-7%) et d) le maïs à Maradi (-10%), Zinder (-8%), Agadez (-3%) et à Dosso et Tillabéry (-2%).

Au Mali l’évolution des prix des céréales est marquée par une tendance haussière presque sur tous les marchés et pour tous les produits. Les hausses ont été observées pour : i) le mil à Ségou (+12%), à Gao (+9%), à Kayes, Sikasso et Mopti (+5%), à Tombouctou (+4%) et à Bamako (+3%) ; ii) le sorgho à Ségou (+15%%), à Mopti (+6%), à Kayes (+5%), à Bamako et Sikasso (+3%) ; iii) le maïs à Kayes (+14%), à Bamako, Sikasso et Mopti (+5%) ; iv) le riz local à Tombouctou (+18%), à Ségou (+14%), à Mopti (+7%), à Kayes (+5%), à Bamako (+3%) et à Gao (+1%) et v) le riz importé à Sikasso (+16%), à Mopti (+6%), à Kayes (+3%) et à Bamako (+1%). Aucune baisse n’a été enregistrée sur aucun marché. Le riz importé continue à être absent sur le marché de Tombouctou.