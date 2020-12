Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 236 - décembre 2020

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale est à la stabilité ponctuée par quelques cas de hausse et de baisse selon les marchés et les produits. Les baisses ont été enregistrées pour : i) le sorgho à Zinder (-10%), à Dosso (-5%) et à Tillabéry (-4%) ; ii) le maïs à Agadez (-7%), à Zinder, Maradi et Niamey, Tillabéry (-5%). Les cas de hausse ont été enregistrés pour : i) le mil à Maradi (+9%), à Zinder et Niamey (+5%) ; ii) le sorgho à Maradi (+21%) ; iii) le maïs, à Dosso (+12%) et à Niamey (+6%) et iv) le riz à Maradi (+2%). Ailleurs les prix sont stables.

Au Mali, la tendance générale est marquée par la poursuite de la baisse saisonnière ponctuée de quelques de cas de stabilité et un seul cas de hausse. Ainsi la baisse est observée pour : i) le mil à Sikasso (-14%), à Kayes (-9%), à Ségou (-7%) et à Mopti (-3%) ; ii) le sorgho à Bamako (-17%), à Ségou (-10%), Sikasso (-8%) et à Mopti (-6%) ; iii) le maïs à Kayes (-16%), à Ségou (-7%) et à Bamako (-4%) ; iv) le riz local à Sikasso (-13%), à Ségou et Mopti (-3%) ; iv) le riz importé à Kayes (-12%). Seul le maïs a enregistré une hausse à Sikasso (+9%), laquelle pourrait être liée à une forte demande des aviculteurs en cette période de reconstitution des stocks. Ailleurs, les prix sont stables. On observe l’absence continue du riz importé à Ségou et Tombouctou.