Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 235 - novembre 2020

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance de l’évolution des prix constatée au le mois précédent se poursuit. Elle est marquée par une baisse pour les céréales sèches et une stabilité pour le riz. Aucun cas de hausse n’a été enregistré sur aucun marché. Les baisses ont été enregistrées pour : a) le mil à Dosso (-26%), à Zinder (-21%), à Maradi (-20%), à Tillabéry (-15%), à Agadez (-8%) et à Niamey (-5%), b) le sorgho à Maradi (-30%), à Agadez (-15%), à Dosso (-5%), à Niamey (-3%) et à Zinder (-2%), c) le maïs à Dosso (-15%), à Zinder, Maradi et Niamey (-9%) et à Agadez (-7%) et d) le riz à Tillabéry (-5%).

Au Mali, l’évolution des prix des céréales est marquée par une tendance à la baisse notamment pour les céréales sèches, ponctuée de quelques cas de stabilité et de rares cas de hausse. Ainsi, les baisses ont été observées pour : i) le mil à Sikasso (-13%), à Kayes et Tombouctou (-8%) et à Gao (-4%) ; ii) le sorgho à Sikasso (-13%), à Kayes (-6%) et à Bamako (-3%) ; iii) le maïs à Sikasso (-19%) et à Bamako (-13%) ; iv) le riz local à Tombouctou (-3%). Quelques cas de hausse ont été observés pour : i) le mil à Bamako (+8%) ; ii) le riz local à Sikasso (+15%) et à Mopti (+3%). Ailleurs, les prix sont stables.