Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 231 - juillet 2020

Début juillet, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la hausse au Niger, à la stabilité au Mali, et variable au Burkina.

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la hausse. Les variations à la hausse ont été enregistrées pour : a) le mil à Maradi (+25%), à Agadez (+14%), à Tillabéry (+13%), à Dosso (+9%) et à Zinder et Niamey (+6%), b) le sorgho à Maradi (+29%), à Zinder (+15%), à Dosso (+14%), à Agadez (+12%), à Tillabéry (+8%) et à Niamey (+3%), c) le maïs à Dosso (+11%), à Niamey (+9%), à Tillabéry (+8%), à Zinder (+5%) et à Agadez (+4%) et d) pour le riz à Agadez (+5%) et à Zinder (+2%). Seul le riz a enregistré une baisse à Dosso (-9%).

Au Mali, en dépit de la soudure, la tendance de l’évolution des prix des céréales est la stabilité en raison d’une certaine morosité qui règne sur le marché, conjuguée aux effets de la pandémie du Covid-19 et à la crise socio-politique que traverse le pays. Quelques rares mouvements à la hausse ont été observés. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le sorgho à Sikasso (+4%), ii) le maïs à Mopti (+18%) et à Kayes (+4%), iii) le riz local à Sikasso (+3%) et iv) le riz importé, également, à Sikasso (+3%). Ailleurs, les prix restent stables pour toutes les céréales.