Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 230 - juin 2020

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité pour le riz et le maïs et variable pour le mil et le sorgho. Les variations à la hausse ont été enregistrées pour : a) le **mil **à Zinder (+7%), à Tillabéry et Niamey (+2%), b) le **sorgho **à Dosso (+10%) et à Niamey (+3%), et c) le **maïs **à Dosso (+6%) et à Zinder (+3%). Les baisses ont été enregistrées sur le marché de Maradi pour le mil (-9%) et pour le sorgho (-13%) et sur celui d’Agadez pour le sorgho (-5%) et pour le riz (-2%). Ailleurs, les prix sont stables.