Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n°229 - mai 2020

Début mai, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la hausse au Burkina et à la stabilité, ponctuée de quelques cas de hausse, au Niger et au Mali.

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la hausse. Aucune baisse n’a été enregistrée sur aucun marché. Les variations à la hausse ont été enregistrées pour : a) le mil à Dosso (+26%), à Maradi (+10%), à Tillabéry et Niamey (+5%) et à Agadez (+2%) ; b) le sorgho à Maradi (+22%), à Agadez (+10%), à Dosso (+5%) et à Tillabéry (+3%) ; c) le maïs à Maradi (+18%), à Zinder (+9%), à Niamey (+6%) et à Dosso (+3%) et, d) le riz à Maradi et Dosso (+5%) et à Agadez (+2%).

Au Mali, la tendance de l’évolution des prix est marquée par une stabilité, ponctuée de plusieurs cas de hausse. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil à Gao (+38%), à Bamako (+7%) et à Mopti (+3%) ; ii) le maïs à Gao (+20%), à Bamako et à Kayes (+4%) ; iii) le riz importé à Gao (+13%) et à Kayes (+3%) ; iv) le riz local à Gao (+1%). Deux cas de baisse ont été observés pour le sorgho à Kayes (-6%) et le riz local à Tombouctou (-6%).