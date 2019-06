Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso - Suivi de campagne n° 218 – juin 2019

Synthèse par pays :

Au Niger, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales reste identique à celle de début mai. Elle est caractérisée par une stabilité, ponctuée de quelques cas de baisse et de hausse. Les variations à la baisse ont été enregistrées pour : i) le mil à Zinder (-3%), ii) le sorgho à Tillabéry (-3%), iii) pour le maïs à Maradi (-6%) et pour le riz à Dosso (-5%) et à Zinder (-3%). Les hausses l’ont été pour le sorgho à Niamey (+9%), pour le maïs à Agadez (+8%) et à Zinder (+3%) et pour le riz à Zinder (+5%) et à Agadez (+2%).

Au Mali, la tendance de l’évolution des prix des céréales continue à être marquée par une stabilité, ponctuée de quelques mouvements de hausse et de baisse, par spéculation et par endroit. Ainsi, les baisses ont été observées pour : i) le mil à Sikasso (-6%) et à Bamako (-3%) et ii) le sorgho à Sikasso (-8%). Quant aux hausses, elles ont été enregistrées pour : i) le mil à Gao (+6) et à Mopti (+3%), ii) le riz local, à Mopti (+8%) et à Sikasso (+3%). Ailleurs, les prix sont stables. Cette stabilité des prix est la résultante de trois facteurs : le marasme économique, les bons résultats de la dernière campagne agricole et la faiblesse des achats institutionnels.

Au Burkina, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à stabilité, ponctuée de quelques mouvements de baisse et de hausse. Les baisses ont été enregistrées pour : i) le mil, à Bobo (-11%) et à Dédougou (-3%), ii) le sorgho, à Bobo (-33%), à Dédougou (-13%) et à Nouna (-4%) et iii) le maïs à Dédougou (-9%) et à Fada (-7%). Les hausses ont été observées uniquement sur le marché de Dori pour le sorgho (+3%) et pour le maïs (+7%). Ailleurs, les prix sont stables.