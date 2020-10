Point Presse MINUSMA – Invité Commandant de la Force - 15 octobre 2020

Porte-parole : Olivier Salgado

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Nous sommes heureux de vous retrouver. Ce jeudi, je reçois comme invité, le Commandant de la Force de la MINUSMA, le Général Dennis Gyllensporre qui revient d’une visite de plusieurs jours auprès des Casques bleus sur le terrain. Il fera le point de sa mission ainsi que sur les autres activités de la Force.

Activités de la direction de la MINUSMA

De nombreuses audiences, visites et réunion pour le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF ces derniers jours. Vous avez pu suivre ces visites sur notre site internet et réseaux sociaux, parmi lesquelles des audiences avec le Président et le vice-président de la transition, le Premier ministre, mais également la communauté internationale au Mali lors par exemple d’une réunion dernièrement avec la Médiation le 1er octobre dernier.

En ce qui concerne la formation du nouveau gouvernement, M. ANNADIF a déclaré : « Il me plait de relever devant votre Conseil que c’est pour la première fois depuis la signature de l’Accord en juin 2015 que les mouvements signataires ont fait leur entrée officielle dans un gouvernement. Cette avancée est pleine de symbole et de signification. C’est le résultat de bonnes prédispositions des nouvelles autorités et des mouvements signataires, encouragées par nos bons offices en vue de renforcer la confiance ».

A ce sujet, une déclaration du Conseil de sécurité qui se prononcera sur la situation actuelle dans le pays est prévue dans la journée.

Événement virtuel de haut niveau

Le gouvernement danois, en partenariat avec le gouvernement allemand, l'Union européenne et les Nations Unies, organise un événement virtuel de haut niveau sur le Sahel central à Copenhague le 20 octobre prochain. Le Sahel central, une région comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est l'épicentre de l'une des crises humanitaires à la croissance la plus rapide au monde. L'ONU sera représentée par le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, qui fera une allocution et participera à une conférence de presse le 20 octobre à 10h00. L'événement sera diffusé en direct sur la WebTV des Nations Unies à l'adresse http://webtv.un.org. Lors de la conférence d'annonce de contributions, les organisations humanitaires rechercheront 2,4 milliards de dollars américains pour fournir une aide d'urgence jusqu'à la fin de 2021.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19 au Mali

Vous le savez, le coronavirus est toujours présent au Mali, le Ministère de la santé et du développement social annonçait hier 55 nouveaux cas. Chaque semaine et depuis plusieurs mois, le MINUSMA communique en toute transparence sur ses cas, voici les chiffres d’aujourd’hui :

Au total depuis le début de la crise, 352 personnels de la MINUSMA ont été atteints par le virus. Parmi eux, 343 ont été guéris et 2 sont malheureusement décédés. A ce jour au sein de la MINUSMA, 7 membres du personnel sont actuellement atteints par le virus, ils sont isolés et reçoivent les soins appropriés.

La MINUSMA continue sa mission au Mali en appliquant strictement les recommandations nationales et celles de l’Organisation Mondiale de la santé, tout en soutenant les efforts des maliens.

**Division des affaires civiles **

La Divion des affaires civiles a organisé du 29 septembre au 08 octobre une série de consultations à Bamako et en régions avec les partenaires de la société civile malienne, les représentants syndicaux, religieux ainsi que les chefs traditionnels.

L’objectif de ces consultations est d’aider ces organisations à élaborer des positions et des actions communes, dans le but d’influer sur l’agenda sociopolitique de la transition. Les consultations menées s’inscrivent dans le cadre de la promotion d’une gouvernance participative.

Régions

Dix Comités communaux de réconciliation ont été installés dans les régions de Tombouctou, Taoudéni et Ménaka du 19 septembre au 13 octobre. Ces comités ont pour objectif de sensibiliser au processus de paix, d’identifier et d’établir des mécanismes de médiation et de résolution de conflits. Ils ont été mis en place grâce à un financement de la MINUSMA à travers son fond programmatique. A terme, ce sont 32 comités communaux de réconciliation qui seront créés avec le soutien de la Division des affaires civiles de la MINUSMA.

A Gao**, **un projet à Impact rapide de prévention contre la Covid-19 a été lancé le 1er octobre dernier. D’une valeur de plus de 21 millions de Fcfa, il permettra de renforcer les capacités des organisations des femmes et de jeunes par la mise en place de sessions d'information-éducation-communication au profit des communautés de Gao, Gounzoureye, Anchawadji, Tilemsi, Soni Ali Ber, Bourem, Taboye et Ansongo.

Le 13 octobre, un atelier de trois jours a été lancé dans le cadre du renforcement des capacités des femmes élues des cercles d'Almoustrat, Ansongo, Bourem et Gao (région de Gao). Cet atelier fait partie sur la participation des femmes au développement local est financé à hauteur de 192 000 000 Fcfa par la MINUSMA à travers le fonds fiduciaire.

La MINUSMA a appuyé l’organisation d’un dialogue communautaire pour atténuer les tensions entre les éleveurs et les maraîchers le 2 octobre à Tessalit dans la région de Kidal. Une opération qui a rassemblé plus de 50 participants et participantes, représentant des chefs communautaires et religieux, des autorités politiques, des organisations de femmes et de jeunes de la société civile ainsi que des maraîchers et des éleveurs pastoraux. Les tensions entre ces deux groupes (éleveurs et maraichers) professionnels y ont été discutées afin de résoudre les conflits qui en découlent.

Unité genre

L’unité Genre et la Section PIO ont facilité la participation de Mme Bintou Founé Samaké, femme leader et ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, à la table ronde de haut niveau avec le Secrétaire Général des Nations Unies le 8 octobre dernier. Outre la représentante du Mali, cette table ronde qui a vu la participation de femmes leaders de Chypre, du Soudan et de la République centrafricaine, marque le 20ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité.

RSS – DDR

Le 6 octobre, la section RSS-DDR à Mopti a officiellement remis un projet de réduction de la violence communautaire (CVR) dans le village de Koulogon Habe dans le cercle de Bankass. Le projet a été mis en œuvre par une ONG locale et vise à améliorer l'approvisionnement en eau et les installations de rétention de l'eau de pluie pour les communautés locales peul et dogon. Le coût du projet est de 40 000 000 FCFA et a permis d’offrir des emplois et des revenus à 600 personnes pendant sa période de mise en œuvre.

Le 8 octobre, le secteur Nord de la force de la MINUSMA à Kidal a lancé une formation militaire initiale au bataillon de l'armée reconstituée et aux éléments nouvellement démobilisés qui attendent une formation d'intégration de base au Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC)-Kidal. La formation qui devrait durer trois mois était axée sur les tactiques militaires, l'utilisation des armes, les premiers secours d'urgence, et les techniques de combat de base.

Le 12 et le 14 octobre 2020, la MINUSMA à travers sa section RSS-DDR a assisté à la cérémonie de remise de deux projets de Réduction de la Violence Communautaire (CVR), respectivement à Berrah, dans la commune de Soni Ali Ber et dans la ville de Gao.

A Gao, le projet a permis de former 100 jeunes dont 30 filles dans quatre domaines dont la coupe-couture, la soudure la menuiserie et la confection de grillage. Les deux projets financés par la MINUSMA ont coûté un peu plus de 100 millions de FCFA.

Activités de la Police de la MINUSMA

Protection des civils

Entre les 5 et 12 octobre, UNPOL, la Police des Nations Unies, a effectué un total de 283 patrouilles, dont 27 patrouilles coordonnées avec les Forces de sécurité maliennes. Ces patrouilles contribuent à renforcer la protection des populations locales.

Dans la région de Ménaka, dans le cadre de l’initiative de « Ménaka sans Arme », la Composante Police de la MINUSMA continue d’accélérer les activités relatives au projet pilote de police de proximité. Pour rappel, la mise en œuvre du concept de police de proximité dans toutes les régions vise à renouer les liens de confiance entre les populations et les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes pour la cohésion sociale et la lutte contre l'insécurité.

Activités de la Force de la MINUSMA

Du 11 septembre au 09 octobre 2020, le Commandant de la Force (FC) de la MINUSMA, le général DennisGYLLENSPORRE, a effectué une série de visites opérationnelles dans les quatre secteurs de la zone de déploiement de la Force. Il s’est d’abord rendu dans le secteur Est, à Gao, Ansongo et Ménaka, par la suite Kidal et Tessalit dans le secteur Nord. Plus de détails dans un instant avec le Force Commander.

Incidents et protection des civils

Pendant une mission de reconnaissance à 30 KM à l'est de la ville de Kidal, un véhicule blindé a heurté un IED/mine. Trois soldats ont été blessés et aussitôt évacués. Les dernières informations ont confirmé que la vie de nos 3 Casques bleus guinéens n’est plus en danger.

Le 11 octobre 2020, l'équipe de recherche et de détection du bataillon de la Guinée a détecté un engin explosif au sol à proximité du Super Camp de Kidal. L’engin a explosé sans causer de dégâts.

Hier le 14 octobre, un Casque bleu de la MINUSMA a été retrouvé mort dans son véhicule à Sévaré. La cause de sa mort est pour l’instant inconnue, une équipe médicale de la MINUSMA est chargée de ce cas.

Mardi 13 octobre, au moins 11 militaires maliens et 12 civils ont été tués lors de deux attaques successives, dans les cercles de Bankass et Bandiagara, dans le centre du Mali. Dépêchée sur les lieux, la MINUSMA a déployé des moyens aériens pour sécuriser la zone, alors que des Casques bleus prodiguaient les premiers secours aux soldats et civils, et évacuaient par hélicoptère les cas les plus critiques vers les centres médicaux appropriés. La MINUSMA condamne fermement ces attaques meurtrières et déplore ce lourd bilan.

Enfin, sans transition, un mot de vives félicitations à toutes les équipes du PAM, et celles du Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies au Mali. Le prix Nobel de la paix leur a été attribué cette semaine. En 2019, le PAM Mali a fourni une aide alimentaire d’urgence à plus de 700 000 personnes, dont des réfugiés et des personnes déplacées. Félicitations à tout le personnel œuvrant au Mali et dans le monde pour l’éradication de la faim.

Vous le savez, COVID ou pas, la MINUSMA poursuit ses opérations au Mali, dans le strict respect des gestes barrières liés à la prévention de la propagation de la pandémie dans le pays. Qui de mieux que le Commandant de la Force pour vous parler des activités de nos Casques bleus dans le pays ?

Intervention du Commandant de la Force de la MINUSMA, le Général Dennis Gyllensporre

Bonjour à tous,

C'est toujours un plaisir de vous informer.

Tout d'abord, je voudrais souligner qu'en dépit du changement du contexte politique malien depuis le 18 août, le mandat de la MINUSMA reste inchangé :

- Il s'agit, d’une part, d'appuyer les autorités maliennes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, et d'autre part, d'appuyer la stabilisation du Centre, y compris la protection des civils.

Je viens de rentrer à Bamako après un mois de voyage et de visites dans les régions. En effet, j'ai eu de nombreuses précieuses occasions d’échanger avec la population locale, les principaux acteurs au niveau du village, de la commune et de la région, ainsi que les soldats et les dirigeants à tous les niveaux des FAMa.

Mon sentiment est qu'il est urgent d'améliorer la sécurité, l'accès à la nourriture et aux soins de santé dans de nombreux endroits. Bien sûr, il existe d'autres besoins importants comme les écoles, l’emploi et les infrastructures. Mes rencontres ont été tristes mais surtout inspirantes. J'admire le courage et la détermination du peuple malien. Il mérite tout notre respect.

Il est important de rappeler que le rôle de la MINUSMA est avant tout de soutenir les autorités maliennes. Nous ne pouvons et ne devons pas gérer seuls ces défis. Dans certaines régions où l'État est absent et les besoins sont urgents, nous fournissons une assistance directe. Nous avons des capacités limitées et nous devons être très sélectifs dans la fourniture de cet appui.

Quant à la Force de la MINUMSA, nous avons poursuivi nos opérations pendant cette période difficile influencée par le COVID-19, les incertitudes politiques et les saisons des pluies. Je suis heureux de constater que nous sommes sur le point de sortir de cette période difficile et d’augmenter progressivement nos opérations au profit du peuple malien.

Encore une fois, la situation sécuritaire, principalement dans le centre du pays, reste très préoccupante. Les attaques contre la population locale, les forces de défense et de sécurité maliennes et la MINUSMA se poursuivent.

Pour faire face à ces défis, la Force de la MINUSMA opère selon trois axes d’efforts, : la Protection, le Partenariat et la Posture.

Premièrement, la protection. Notre objectif est de protéger la population locale et d’atteindre un niveau de stabilité et de sécurité dans le Nord et le Centre du Mali antérieur à celui de 2012.

Deuxièmement, le partenariat. Notre mission est de soutenir les Forces de défense et de sécurité maliennes afin qu'elles assument l'entière responsabilité d'assurer la sécurité sous contrôle démocratique et dans le respect des droits de l'Homme.

Troisièmement, la posture. Nous avons pour objectif de développer une Force crédible, mobile, robuste et proactive adaptée à la situation sécuritaire.

Le contexte sécuritaire complexe exige que la Force de la MINUSMA évolue du maintien de la paix traditionnel et change ses méthodes et moyens, afin de rester alignée sur les objectifs de la Mission.

Le but du changement est de pouvoir intervenir rapidement là où la mise en œuvre de l'accord de paix ou la sécurité de la population locale est menacée.

Ce changement, appelé Adaptation, est une priorité pour la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA.

Cela signifie que nous ajoutons progressivement plus d’unités terrestres, plus qualifiées, plus d'hélicoptères, plus de véhicules de reconnaissance aéroportés, entre autres.

Le nouveau Groupement Tactique Mobile peut intervenir rapidement là où la violence ou les attaques sont imminents.

Le plan d'Adaptation vise à mieux positionner et équiper la mission pour lui permettre de remplir son mandat et de contribuer à la paix et à la sécurité au Mali.

La pandémie mondiale que nous vivons depuis six mois a eu des conséquences sur toutes les missions de maintien de la paix de l'ONU, y compris la MINUSMA. Mais nous allons doucement vers un retour à la normale tout en prenant les mesures nécessaires. Actuellement, la Force compte un (1) cas actif du COVID-19.

La semaine passée, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec le nouveau Chef d’Etat-major Général des Armées, le général de brigade Oumar Diarra. Nos discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les FAMa et la MINUSMA, ainsi que sur l'opérationnalisation des unités reconstituées.

Quelques mots sur les opérations actuelles de la MINUSMA.

Dans le nord, à Kidal, nous avons commencé à appuyer la formation du bataillon de l’armée reconstituée.

Dans le secteur est, des opérations de sécurité sont continuellement en cours à Gao, en étroite coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes et l'UNPOL.

Nous avons renforcé notre présence à Ménaka pour mener d’avantage de patrouilles dans la ville en étroite coopération avec les FAMa.

La Force de la MINUSMA conduit une opération ayant pour objectif de dissuader les éléments armés et à assurer la liberté de mouvement le long de l'axe Gao-Labbézanga et dans les environs.

Dans le secteur ouest, des opérations de sécurité sont régulièrement menées dans la région de Niafunké et Ber, en plus des patrouilles coordonnées avec les FAMa et l'UNPOL dans la ville de Tombouctou.

La menace contre la sécurité et la protection des civils se trouve essentiellement dans le Centre. C’est la raison pour laquelle la Force conduit plusieurs opérations focalisées sur la protection de la population locale dans cette région.

Pour cela, nous établissons des bases opérationnelles temporaires : cela consiste à regrouper les casques bleus sur le terrain, près des civils, afin qu'ils puissent réagir rapidement aux menaces. Pendant la saison des pluies, il a été difficile d'être aussi mobile que nous l’aurions voulu. Par conséquent, nous n'avons pas pu être présents à tous les endroits où nous notre présence est nécessaire. Même si nous effectuons de très nombreuses patrouilles (environ 2000 par an), nous n'avons pas pu, en raison d'une mauvaise accessibilité, atteindre tous les endroits où nous voulons être. Les mauvaises routes nous ont également mis en difficulté et ne nous permettent pas de réagir rapidement aux attaques. Nous estimons que cela pourra changer maintenant que la fin de la saison des pluies rendra les routes à nouveau praticables.

Au niveau stratégique, opérationnel et tactique, il est impératif de combiner les efforts de tous les acteurs (les Forces de Sécurité et de Défense Maliennes, la Force, les piliers civils de la MINUSMA, UNPOL et autres) qui peuvent contribuer à la stabilité à court, moyen et long terme dans la région du Centre.

Les mois à venir verront plusieurs initiatives de coordination à tous les niveaux.

Fin