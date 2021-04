Point de presse de la MINUSMA du 8 avril 2021

8 avril 2021

Porte-parole : Olivier Salgado

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité. Nous avons l’honneur d’avoir avec nous ce matin, le Brigadier général Pierre-Joseph GIVRE, Chef d’Etat Major de la Force de la MINUSMA qui fera un point sur les derniers développements concernant la Force de la MINUSMA, depuis Ménaka. Mais auparavant je vais vous donner quelques éléments sur les autres activités de la Mission ces derniers jours.

Commençons par ces messages de condamnation et condoléances du Conseil de Sécurité et du Secrétaire général des Nations Unies à la suite de l’attaque perpétrée le 2 avril dernier contre les Casques bleus à Aguelhok.

Les membres du Conseil et le Secrétaire général des Nations Unies ont respectivement, à travers un communiqué et une déclaration, condamné avec la plus grande fermeté l’attaque contre notre camp à Aguelhok, dans la région de Kidal, qui a fait quatre morts et plusieurs blessés parmi les Casques bleus tchadiens. La riposte vigoureuse du contingent Tchadien a aussi engendré des pertes importantes du côté des assaillants.

Les membres du Conseil ainsi que le Secrétaire général ont exprimé leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’au Tchad et à la MINUSMA. Ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux casques bleus blessés. Par ailleurs, un hommage leur sera rendu la semaine prochaine à notre quartier général. Nous reviendrons en détails sur cette attaque dans quelques minutes avec notre invité du jour.

Réunion du Conseil de sécurité sur le Mali

La réunion s’est déroulée mardi à New York. Alors que le Mali continue de faire face à une multitude de défis politiques, sécuritaires, relatifs aux droits de l’homme et humanitaires, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix a déclaré, M. Lacroix a déclaré que, que « toute amélioration durable de la situation sécuritaire repose en grande partie sur le succès de la transition politique actuelle ». S’agissant des préparatifs des élections prévues à la fin de la période de transition, M. Lacroix a fait savoir que les discussions des dernières semaines entre les autorités de la transition, les acteurs politiques et les groupes de la société civile doivent encore aboutir à un accord sur la gestion des bureaux de vote et qu’en conséquence, aucun calendrier électoral officiel n’a été publié. Il a encouragé les acteurs politiques maliens à travailler dans un esprit de compromis et à promulguer des réformes 1 visant à créer un environnement propice à la tenue d’élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles. Le rapport du Secrétaire général est à votre disposition, également sur notre site internet.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Visites d’adieux du RSSG

Le 2 avril dernier, Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali, a rendu plusieurs visites d’adieux aux principaux leaders religieux du Mali ainsi qu’aux familles fondatrices de Bamako. Le Chef de la MINUSMA a exprimé ses remerciements au Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, puis aux Représentants des familles fondatrices de la capitale malienne ainsi qu’au Président du Haut Conseil Islamique du Mali, l’Imam HAIDARA. M. ANNADIF a également salué le rôle important que les leadeurs religieux et communautaires jouent dans le cadre de la promotion de la paix et de la réconciliation au Mali.

Conférence virtuelle à la Sorbonne

Le 1er avril, le Chef de la MINUSMA a participé à un cycle de conférences virtuelles à l’Université de la Sorbonne sous le thème " Développement en Afrique : entre recherche d’indépendance et de bonne gouvernance ». Dans sa présentation, le Représentant spécial a utilisé l’exemple malien pour démontrer comment la paix et le développement étaient étroitement liés et exigeaient une approche globale pour relever les défis au Sahel.

Rencontre entre le Représentant spécial et le Premier ministre Malien.

Le 31 mars, le RSSG rencontrait le Premier ministre Moctar Ouane et des membres du Comité de suivi de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un Comité créé pour assurer le suivi des engagements pris lors des sommets de l’organisation régionale.

Parmi les questions clés discutées au cours de la réunion, le Comité d’Orientation stratégique mis en place par le Premier ministre pour promouvoir une plus grande inclusivité dans le processus des réformes de la transition. Rencontre entre la procureure de la CPI le Chef de la MINUSMA

Le 30 mars, le RSSG a rencontré la procureure de la Cour Pénale Internationale (CPI), Fatou BENSOUDA, accompagnée d’une délégation de l'UNESCO en visite au Mali afin de procéder à la remise de réparations symboliques, pour la destruction du patrimoine culturel malien de Tombouctou en 2012. Avec le Chef de la MINUSMA, les discussions ont porté sur les relations étroites entre ces trois entités de l’ONU, ainsi que sur la lutte contre l'impunité, le renforcement des institutions nationales et la sauvegarde du patrimoine culturel.

Le 26 mars, le Lieutenant-Général Dennis GYLLENSPORRE, Commandant de la Force de la MINUSMA a participé à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à Arria-Forumula sur le thème "Protéger le soldat de la paix : Réprimer le déploiement d'engins explosifs improvisés (EEI) contre les opérations de paix". L'objectif principal de la réunion était de sensibiliser et d'explorer les moyens de réduire l'impact des risques et des menaces que représentent les EEI pour les soldats de la paix et le personnel de l'ONU.

Tenue du CSA à Kayes

Le 29 mars dernier, la 42ème session ordinaire du Comité du Suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger (CSA), s’est déroulée dans la ville de Kayes. Cette session délocalisée s’est tenue en présence des autorités administratives, et des organisations de la société civile de la première région du Mali. Pour échanger avec les représentants de la Médiation internationale, une forte délégation de la partie malienne a pris part à cette session. Les différentes discussions ont porté sur les développements intervenus dans la mise en œuvre de l’accord de paix depuis la 5ème session de haut niveau, tenue à Kidal le 9 février dernier, et sur le huitième rapport de l’Observateur Indépendant.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19

Point de situation de la MINUSMA

Actuellement, la MINUSMA compte 25 cas actifs dans le pays, ils sont isolés et reçoivent les soins médicaux appropriés. Au total, depuis le début de la crise l’an dernier, 749 membres du personnel ont été affectés par le virus. 4 sont décédés des suites de la maladie.

Appui aux autorités et aux institutions

Visite du gouverneur de Gao à Bourem

Le 25 mars dernier pour la première fois depuis huit ans, les populations de Bourem ont accueilli le Gouverneur de la région de Gao. Le Général Moussa TRAORE, chef de l’exécutif régional a chaleureusement été accueilli à sa descente d’hélicoptère par l’Autorité intérimaire, le préfet, les sous- préfets, la municipalité, les collectivités, les autorités traditionnelles et de nombreux habitants de la ville. Par la même occasion, la MINUSMA à travers sa Section des Affaires Juridiques et Pénitentiaires, a appuyé le Juge de paix de Bourem dans l’organisation d’une audience foraine et d’une séance de sensibilisation de la population sur l’accès à la justice dans le cercle de Bourem. La Mission a été facilité par Chef du Bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El-Amine SOUEF qui a accompagné la délégation. RSS – DDR

Appui au processus de cantonnement

Dans le cadre de l’appui de la MINUSMA au cantonnement et au processus de DDR, la section RSS-DDR s'est rendue dernièrement dans le camp des FAMa à Tombouctou pour évaluer l'évolution d'un projet d'atelier de hangar mécanique financé par le fond fiduciaire de la MINUSMA. Les différentes parties à savoir, la section RSS-DDR, les FAMa et le partenaire d'exécution, ont conclu que « le projet était entièrement achevé ».

Réduction de la violence communautaire

Le 29 Mars, la section RSS-DDR à Mopti a officiellement remis aux bénéficiaires un projet de réduction de la violence communautaire (CVR), qui consistait à des travaux d'assainissement et de réhabilitation autour du marché local. Un projet a été financé par la MINUSMA à hauteur de 52 millions de FCFA qui a donné un emploi temporaire à 121 jeunes de la région. En outre, lors de la mise en œuvre du projet, 1 000 résidents locaux (dont 600 femmes) ont été sensibilisés sur les mécanismes de prévention et d'atténuation des conflits.

Appui au processus électoral

La Division des affaires électorales de la MINUSMA (EAD) a participé à la cérémonie de lancement du processus d’enrôlement des jeunes qui s’est tenue le 1er avril à Koulikoro. L’opération qui se tiendra pour deux (2) mois sur toute l’étendue du territoire malien vise à recenser les personnes non encore enrôlées, âgés de 18 ans à la date du 31 décembre 2020, à mettre à jour la base de données RAVEC au niveau national et à attribuer le numéro NINA à chaque citoyen recensé.

La Division des affaires électorales, avec la Division des Affaires Politiques (PAD) et la Division des Affaires Civiles (CAD) a poursuivi les rencontres et les sessions de travail avec le MATD pour définir les modalités de l’assistance technique sollicitée par celui-ci, notamment la mise à disposition d’agents électoraux pour la préparation technique et matérielle des élections.

La Division des affaires électorales a également poursuivi les rencontres avec les autres organes et instituions impliqués dans la gestion du processus électoral notamment la Cour Constitutionnelle mais aussi le Conseil National de Transition. Dans ce contexte, la Mission réitère sa disponibilité à appuyer ces organes dans le cadre de sa participation au processus de réformes et des préparatifs du processus électoral.

Appui au secteur de la justice

Atelier d’appropriation du Guide de l’inspecteur des services judiciaires

Du 29 au 31 mars, s’est tenue à Bamako une formation d’appropriation et d’échanges sur le Guide de l’Inspecteur des Services Judiciaires. Soutenu par la MINUSMA cet atelier visait à présenter aux

participants ce guide qui explique les méthodes de contrôle des personnels, juridictions et services associés du Ministère de la justice et des droits de l’homme par les inspecteurs de l’Inspection des Services Judicaires (ISJ).

Aperçu de la menace explosive au Mali

C’est un nouveau rapport du Service de lutte anti-mines des Nations unies (UNMAS) qui permet d’avoir un aperçu global sur les incidents liés aux Mines et Engins explosif improvisés mais également des Restes explosifs de guerre (REG). Au mois de mars dernier 18 incidents liés aux Mines/EEI ont été enregistrés pour un total de 57 en 2021 contre 169 en 2020. Tandis qu’aucun incident lié au REG n’a été enregistré au cours du mois écoulé. Un incident lié au REG a été enregistré depuis le début de l’année 2021. Le rapport publié par UNMAS est à votre disposition.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

Activités opérationnelles

Au cours des deux dernières semaines, UNPOL a effectué en plus de 15 escortes au profit des autorités maliennes et des personnels UN, et 123 patrouilles réparties entre Bamako et les régions. Dans le cadre des missions conjointes concernant l’opération Mangousse à Douentza vingt patrouilles ont été menées dans cette localité. Dans le cadre de l’opération Bankhass dans la région de Mopti, du 19 au 25-03-2021, UNPOL a effectué un total de 33 patrouilles dont 13 de longues portées.

Activités de la Force de la MINUSMA

Appui aux Forces de défense et de sécurité Maliennes et Protection des Civils

Dans le cadre du soutien de la MINUSMA aux FAMa en matière de formation, le programme d’entrainement établi au profit des militaires du BAR (Bataillon des Forces Armées Reconstituées) de Tombouctou se poursuit. Cette formation, dispensée par les Casques bleus ivoiriens, se déroule par session de trois semaines et par section de quarante soldats.

Le 31 mars, la compagnie d'escorte du convoi des Casques bleu sri-lankais, établie en bivouac à 53 km au Sud-Est d’Anefis, a demandé dans la soirée un vol CASEVAC pour un conducteur civil en raison d'une forte fièvre (suspicion de malaria).

Le 2 avril, les groupes armés terroristes ont attaqué la position des FAMa à Diafarabé. Les FAMa ont rapporté 3 morts et 16 blessés. Les FAMa ont demandé un CASEVAC pour 4 blessés catégorisés A.

Opérationnel

Lancée le 18 janvier dernier, l’opération MONGOOSE 3 se poursuit.

L’opération MONGOOSE 3 phase 2, destinée à fournir et garantir la protection des populations civiles et la stabilisation dans et autour du cercle de Douentza, ainsi qu’à Tombouctou et ses environs, est toujours en cours. Des patrouilles ont été conduites dans une dizaine de villages et plusieurs checkpoints ont été établis. Les unités de la Force sont engagées dans la durée, dans des zones ciblées, afin de créer des conditions favorables pour permettre à la MINUSMA et aux agences des Nations-Unies, ainsi qu’au gouvernement du Mali et aux FDSM, d’agir là où la population locale est harcelée par les groupes armés terroristes et souffraient jusque-là de l'absence de droit et de l’autorité de l’Etat.

Sur l’axe Gao-Ansongo-Labbezanga, dans le secteur Est, au titre de l’opération SEKA, les militaires bangladais, allemands, britanniques et suédois ont poursuivi leurs patrouilles de reconnaissance, les emmenant à visiter les localités d’Antammoy, Diameli, Tissadalin, Toba.... Ces patrouilles visent à améliorer la sécurité sur cet axe majeur et à gêner au maximum la liberté de mouvement des groupes armés terroristes par une présence récurrente.

Toujours dans l’Est du Mali, l’opération Ménaka sans armes, qui a commencé le 5 octobre 2020, se poursuit également. Son objectif est de contrôler et d’interdire la circulation des armes dans Ménaka. Les patrouilles conjointes avec les FAMa dans la localité de Ménaka et dans ses environs ont été intensifiées.

L’opération BUFFALO se poursuit dans le secteur Centre. Elle représente la réaction de la Force face à la résurgence des violences intercommunautaires et des attaques terroristes, dirigées essentiellement contre les forces de défense et de sécurité du Mali et la population locale.

Au total, au cours des trois dernières semaines et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené plus de 1100 patrouilles et érigé une cinquantaine de checks points. Ces patrouilles, aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences et rassurer les populations dans les zones où les tensions communautaires sont signalées. Incidents

Parmi les incidents qui ont affecté la MINUSMA :