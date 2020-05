Point de presse de la MINUSMA du 7 mai 2020

Porte-parole : Olivier Salgado

Tout d’abord, quelques mises à jour sur la Mission de l’ONU au Mali.

Direction de la MINUSMA

39ème session du Comité de suivi de l’Accord (CSA)

Elle s’est tenue en ligne, en vidéoconférence le 5 mai en raison de la pandémie du Covid-19. Les participants ont examiné les derniers développements dans la mise en oeuvre de l'accord de paix depuis la dernière réunion. Outre les progrès réalisés dans les domaines institutionnels, sécuritaires, économiques et de la réconciliation, les participants ont abordé la question de la participation des femmes dans les mécanismes de mise en oeuvre de l'accord de paix, le cadre consultatif inter-malien et le 7ème rapport de l’Observateur indépendant.

Le CSA a demandé aux mouvements signataires et au gouvernement de soumettre des listes consensuelles de deux représentantes par partie signataire pour intégrer le Comité, conformément à la décision prise lors de sa 38ème session et aux recommandations de l'atelier de haut niveau organisé à Bamako les 22 et 23 janvier 2020.

Le communiqué final vient d’être publié il y a quelques minutes, nous vous le transmettons immédiatement.

Entretiens

Le Ministre des affaires étrangère a reçu, hier mercredi 6 mai, le Chef de la MINUSMA. Au menu des échanges, le processus de paix en cours au Mali, la situation sécuritaire et la pandémie du Covid-19 au Mali.

Le Chef de la MINUSMA, M. Annadif s’est également entretenu cette semaine le 5 mai avec le ministre allemand de la Défense, Mme Annegret Kramp-Karrenbauer pour discuter de la situation actuelle au Mali. Le ministre a insisté sur le rôle central joué par la MINUSMA au Mali ainsi que sur l’importance des capacités de surveillance et d’évacuation sanitaire.

M. Annadif a informé son interlocutrice des développements les plus récents tels que la tenue des élections législatives et la propagation inquiétante de la violence dans le Centre du pays. Il a également souligné la pertinence du mandat actuel de la MINUSMA et sa complémentarité avec d’autres efforts internationaux en cours dans le pays. Les discussions ont également porté sur la pandémie du Covid-19. Le Bundestag s’est prononcé plus tôt dans la semaine en faveur du renouvellement de la contribution allemande au Mali et au Sahel.

Pandémie du Covid-19 au Mali

Point de situation sur le personnel de la MINUSMA et mesures pour contrer la propagation du virus

À ce jour, 49 membres du personnel de la MINUSMA ont été testés positifs et sont contaminés par le Covid-19. Ils sont tous pris en charge par les autorités médicales. Ils sont placés en isolation et reçoivent les soins adéquats.

Le nombre de collègues guéris a encore augmenté, passant ainsi à 14. C’est donc une très bonne nouvelle, la tendance des guérisons est à la hausse, qui porte ainsi le nombre de cas actifs de la MINUSMA à 35.

Pour rappel, le dernier bilan des autorités maliennes publié hier fait état de 631 cas positifs dans le pays.

Les mesures renforcées de la MINUSMA pour empêcher la propagation du virus au Mali sont toujours en vigueur dans nos représentations régionales.

Les camps où des cas ont été déclarés ont été entièrement confinés pour une période de 14 jours pour limiter la contagion. Dans cette optique, nos contingents suivent en priorité une formation de sensibilisation au Covid-19. En outre, les rotations de nos soldats sont suspendues sauf exception jusqu’au 30 juin prochain. Les vols de la MINUSMA demeurent suspendus au Mali à l’exception des cargos et urgences médicales.

Nous sommes tous concernés et la MINUSMA adapte ses mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus au Mali, en parfaite coordination avec les autorités nationales et l’OMS. Nous saluons enfin les efforts de tous les personnels médicaux travaillant dans la riposte au virus dans le pays et souhaitons une meilleure santé à tous les patients concernés par le Covid19.

Appui aux autorités nationales dans lutte contre le Covid-19

Campagne de désinfection des lieux publics

Le 2 mai, la MINUSMA a appuyé la Plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes pour la désinfection des établissements publics de la Commune VI du District de Bamako. L’opération a consisté en la désinfection de six marchés des communes IV et V de Bamako. D’importants moyens sont mis à la disposition du Mali par la MINUSMA lors de ces opérations, dont certaines seront prochainement également organisées en régions, nous y reviendrons ultérieurement. Au total, avec la participation des sapeurs-pompiers de la MINUSMA, des services de sécurité de l’ONU, de UNPOL et nos Casques bleus, 26 marchés, huit commissariats de police, six brigades de gendarmerie, deux autogares, trois prisons et deux stations de transport public ont été désinfectés.

Remise d'équipements de protection et de prévention au Tribunal de Grande Instance de Mopti

Ce don de la MINUSMA et du PNUD a été remis le 6 mai. Il s'inscrit dans le cadre du soutien aux institutions judiciaires dans la lutte contre le Covid-19 et de la garantie de la continuité du système judiciaire pour un fonctionnement efficace. Ce matériel permettra au Bureau du Procureur, aux juges d'instruction et aux magistrats de continuer à assurer l'accès à la justice à la population pendant la pandémie. Il donne aussi l’opportunité aux magistrats de continuer à assurer le suivi des affaires urgentes et prioritaires.

Appui au plan régional de riposte à Kidal

Pour appuyer le plan régional de riposte contre le Covid-19, la MINUSMA à Kidal a mis à la disposition du centre de santé désigné comme site d’isolement d’éventuels malades du coronavirus, un groupe électrogène d’une capacité de 75 Kva. « C’est une action qui va droit au coeur de la Direction régionale de la santé et nous sommes très heureux de cette nature d’appui. Merci très sincèrement à la MINUSMA, » a déclaré Adama Diarra représentant de la DRS de Kidal. Le Chef du bureau régional par intérim Nabil Chemli a souligné que ce geste intervient après une évaluation faite conjointement par la MINUSMA, l’OMS et la Direction régionale de la santé et ce générateur a été identifié comme besoin à couvrir par la MINSUMA.

Appui aux institutions

Lutte contre le terrorisme

Du 29 avril au 5 mai, UNPOL a assisté et conseillé la Brigade d’investigations spécialisées (BIS) dans des affaires contre des suspects interpellés à Gao, à Mopti, à Sébékoro et à Mourdiah pour leur implication dans les actes et attentats terroristes.

Activités de la Force de la MINUSMA

16ème session extraordinaire de Commission technique de sécurité (CTS)

Elle s’est tenue le 4 mai sous la présidence du Commandant de la force de la MINUSMA, le Général de corps d'armée Dennis Gyllensporre. La prochaine réunion de la CTS aura lieu le mardi 12 mai 2020 après les opérations de vérifications des effectifs des FAMa reconstituées dans leurs zones de déploiement respectives.

Protection des civils

Le village de Djongue dans le Cercle de Djenné a subi une attaque le 5 mai. La Force de la MINUSMA s’y est immédiatement déployée pour des patrouilles de sécurisation, évaluer la situation et recueillir des renseignements. Les moyens aériens ont également été chargés de la reconnaissance aérienne et de la démonstration de présence.

Le pont Songho, situé à environ 10 km à l'ouest de la ville de Bandiagara a été saboté et partiellement détruit le 5 mai. Ce pont, situé sur la principale route d'approvisionnement de Sevaré aux villes de Bandiagara, avait déjà été endommagé le 25 mars 2020. Une patrouille de sécurisation de la force MINUSMA a immédiatement été dépêchée sur place. Une mission humanitaire prévue à Ogossagou a été suspendue en attendant que le pont soit praticable à nouveau.

Un camion civil a percuté le 1er mai dernier un engin explosif improvisé (IED) à environ 25 km au nord d'Ansongo. Quatre civils ont été légèrement blessés lors de l'explosion. Immédiatement après l'incident, les éléments de la Force de la MINUSMA, qui étaient engagés dans le cadre de l'opération Seka, dans le même cercle, ont mené une surveillance aérienne de la zone. La Force de la MINUSMA a aussi a déployé une force de réaction rapide ainsi qu'une équipe spécialisée pour la destruction d'engins explosifs et des munitions pour sécuriser les civils. Les blessés ont été transportés par les Casques bleus au Centre de Santé communautaire de la localité de Bara pour y recevoir des soins médicaux appropriés.

Opérations en cours

Malgré les contraintes liées à la propagation de la pandémie du Covid-19, les activités de la Force se poursuivent dans tous les secteurs avec la conduite d’une nouvelle opération dans la région de Tombouctou.

Lancée le 30 avril, l’opération de sécurisation « **Winner Reloaded **» a débuté par le Cercle de Niafounké et se poursuivra jusqu’au 8 mai dans les localités de Soumpi et Léré. Cette vaste opération consiste à établir des bases temporaires opérationnelles et des patrouilles de sécurisation, et dissuader les activités des Groupes armés terroristes dans ces zones. Dans ce cadre, 17 patrouilles de la Force ont déjà sillonné plusieurs localités de la région de Tombouctou.

Sur l’axe Ansongo- Labezanga, dans le cadre de l’opération Séka, 8 patrouilles de longue portée ont été conduites. En plus des patrouilles, des bases temporaires de 24 à 48 heures ont été mises en place dans plusieurs localités.

Dans cette même région, le plan « **Ménaka sans armes **» entrera bientôt dans sa phase opérationnelle. Il s’agit d’une stratégie intégrée visant à apporter une solution durable à la sécurité des habitants par le contrôle des entrées dans le périmètre de la ville de Ménaka. La mission de reconnaissance qui a démarré le mardi 28 avril se poursuit toujours.

L’opération Buffalo est toujours en cours dans le Centre du Mali. Au cours de la semaine écoulée, les casques bleus ont patrouillé dans près de 18 localités ces derniers jours et ont installé des bases temporaires à proximité de nombre d’entre elles.

Au cours de la semaine écoulée et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené 570 patrouilles (patrouilles de jour et de nuit, de longue et de courte portées) et érigé une dizaine de check points. Ces patrouilles aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences sur les populations et à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées.

Appui aux FAMa

Le 5 mai, un véhicule des FAMa a percuté un engin explosif improvisé près du village de Dinangourou, dans la région de Mopti. Un soldat a été grièvement blessé. La MINUSMA lui a porté secours et procédé à son évacuation sanitaire.

Incidents

Parmi les incidents qui ont affecté la MINUSMA :

- Le 5 mai, un Casque bleu est malheureusement décédé après avoir subi de multiples piqures de scorpion alors qu’il était en faction au camp de la MINUSMA à Kidal. Le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali s’incline devant la mémoire du soldat.