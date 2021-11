Point de presse de la MINUSMA du 4 novembre 2021

Porte-parole : Olivier Salgado

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Visite du Conseil de sécurité des Nations unies

Le Conseil de sécurité des Nations unies a séjourné au Mali les 23 et 24 octobre. La délégation a rencontré les plus hautes autorités maliennes, ainsi que plusieurs représentants des institutions républicaines. Elle s’est aussi entretenue avec les groupes armés signataires et la société civile.

Aux termes de sa visite, les membres du Conseil ont rendu hommage aux Casques bleus tombés pour la paix au Mali et ont tenu un point de presse au cours duquel ils sont revenus sur les principales conclusions de leur visite.

La délégation a noté que leurs interlocuteurs maliens avaient exprimé une forte « soif de réformes » qui dépendait du renforcement des capacités nationales, avec un soutien régional et international. Elle a également rappelé son engagement en faveur du processus de paix et de la stabilisation du Centre du pays.

Activités de la haute direction de la MINUSMA