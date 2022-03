Point de presse de la MINUSMA du 3 mars 2022

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Rencontre

M. Wane et Son Excellence M. Zhihong se sont rencontrés le 18 février pour une discussion sur la contribution de la Chine à la MINUSMA. L’ambassadeur de Chine a souligné la nécessité d’aider le Mali à trouver une solution autour du calendrier de la transition, en soulignant l'impact négatif des sanctions prolongées sur l'aide au développement, ainsi que les investissements étrangers. M. Wane a exprimé toute sa reconnaissance pour le travail accompli par l’unité de défense chinoise, son génie militaire et l’hôpital administré par le contingent chinois à Gao.

Prise de fonction de la Représentante spéciale adjointe des Nations Unies au Mali

Mme Daniela Kroslak est arrivée au Mali le 1er février. Chargée du pilier politique, elle remplace Mme Joanne Adamson. De nationalité allemande, elle a assumé plusieurs fonctions de très haut niveau au siège des Nations Unies ou encore en Haïti, au Soudan du Sud et la RDC.

Le 28 février dernier a eu lieu la réunion de l’instance de coordination militaire du Mali (ICMM) à laquelle participait le commandant de la Force de la MINUSMA aux côtés de ses homologues. Deux principaux points étaient inscrits à l’ordre du jour : l’évaluation de la situation sécuritaire avec le retrait des Opérations Barkhane et Takuba, ainsi que la coordination entre les différents partenaires en vue de ce retrait.

Visite de haut niveau

La Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique aux Départements des affaires politiques, de consolidation de la paix et des opérations de paix, Martha Pobee était en visite officielle au Mali du 21 au 24 février. Elle a rencontré les autorités de la Transition dont les ministres des Affaires étrangères, de la décentralisation et de la réconciliation. Lors de ces rencontres, elle a abordé les récents développements politiques, y compris le calendrier de la transition, les relations entre le Mali avec les partenaires régionaux et internationaux, ainsi que l’impact des sanctions de la CEDEAO sur la population malienne.

Journée internationale des femmes

Les Nations unies célébreront comme tous les ans la Journée internationale des femmes. L’édition 2022 se tiendra en vidéoconférence en raison de la pandémie du Covid-19. Elle a pour thème « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation. Le Mali a choisi de célébrer cette journée sous le thème « Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali ».

Covid-19- Point de situation de la MINUSMA

La MINUSMA compte cette semaine 3 cas positifs actifs au Mali. Un bilan toujours en baisse. Cependant, nous restons vigilants et poursuivons nos efforts pour empêcher la propagation du virus dans le pays.

Appui aux institutions dans la réponse contre le Covid-19

La population carcérale de Kénieroba vaccinée contre le Covid-19

Du 21 au 26 février, une campagne de vaccination contre le Covid-19 couplée au traitement de masse contre la gale, a eu lieu au profit des détenus et du personnel pénitentiaire de la maison d’arrêt de Kénieroba. Au terme de cette campagne, 97% de la population carcérale a été vaccinée contre et 100% ont reçu un traitement d’éradication de la gale. Organisée par la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée (DNAPES), cette campagne a été appuyée par la MINUSMA, en collaboration avec le Programme d’appui à la stabilisation du Mali, à travers le renforcement de l’État de Droit (PROSMED) du PNUD.

Droits de l’homme et protection

**Visite de l’Expert indépendant ****sur la situation des droits de l'homme au Mali**

Dans un communiqué publié le 22 février, l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, M. Alioune Tine, a noté une amélioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans le pays. Il a cependant mis en garde contre le rétrécissement de l'espace civique et du débat démocratique. Dans le même temps, M. Tine a souligné que les groupes extrémistes violents et les groupes armés communautaires continuent de perpétrer de graves violations des droits de l'homme. Il s'est également inquiété des fermetures d'écoles dans tout le pays en raison de l'insécurité et a déploré l'impact négatif du conflit sur les droits fondamentaux des femmes et des filles.

**Les droits de l’Homme au sein ****des FAMa**

Du 22 au 25 février, la MINUSMA a organisé des sessions de travail avec les entités chargées de la formation et des opérations au sein des Forces Armées Maliennes (FAMa). Ces sessions ont été organisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité du Mali (FDSM) en matière de droits de l'homme. Elles visent à mettre en place un mécanisme qui facilitera le dialogue continu avec l'Etat Major des Armées sur les questions liées aux droits de l'Homme.

Sur le même sujet, le 23 février à Sévaré, la MINUSMA a formé des membres de l'unité de protection civile des Forces de Défense et de Sécurité sur le droit international des droits de l'homme.

Appui au secteur de la justice

Planification de la réforme de la justice et déploiement des autorités judiciaires dans le centre et le nord du Mali

Du 28 février au 2 mars, le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, avec l’appui de la MINUSMA et du PNUD, a organisé une conférence pour les magistrats de Bamako et des régions du Centre, Nord et Sud du Mali sur l’évaluation de l’application de la loi d’orientation et de programmation de la justice. Le déploiement et la sécurisation des autorités judiciaires dans le Centre et le Nord ainsi que les initiatives entreprises pour favoriser le retour de l’Etat y compris ses autorités judiciaires dans ces régions figuraient aussi à l’ordre du jour.

Information sur l’accès à la justice à Niafounké et Diré

Du 22 au 24 février, la MINUSMA informait les populations de Niafounké et Diré sur l’accès à la justice, y compris les modes de saisine des tribunaux. Ces activités répondent à l’exigence d’un système judiciaire fonctionnel dans les zones de conflit mais aussi le recours effectif à la justice par des justiciables informés, tel que prescrit à l’article 46 de l’Accord de paix.

Appui aux institutions et aux communautés

Efforts d'assainissement de la ville de Kidal

Le 28 février, la MINUSMA a remis de manière symbolique du matériel de nettoyage pour la ville de Kidal. Cette initiative contribuera à la propreté de la ville.

La MINUSMA soutient le lancement de réunions trimestrielles des organisations de la société civile à Mopti et Ségou

Le 23 et le 26 février, la MINUSMA a facilité l'organisation de deux réunions trimestrielles des organisations de la société civile à Mopti et Ségou respectivement. Ces activités font partie du projet de "Renforcement des capacités de la société civile dans les domaines de mise en réseaux des questions de transparence, la redevabilité et d'engagement citoyen" financé par la MINUSMA.

De l’eau pour Labezzanga

La MINUSMA a remis le 22 février aux autorités locales un forage et un château d’eau. L’ensemble d'une valeur de plus de 26 millions de Francs CFA permettra à la population de Labezzanga d'avoir un accès à l'eau potable.

Hier, le 2 mars, la MINUSMA à Kidal avec ses partenaires d'exécution ont lancé trois projets pour la construction de forages équipés de systèmes solaires à Charnache, Doussakate et Abogui, dans la commune d'Aguelhok. La MINUSMA a appelé les bénéficiaires à s'impliquer dans la gestion et la protection des équipements. Les acteurs locaux ont salué l'aide de la MINUSMA. Les trois projets représentent un investissement d’environ 65 millions de francs.

SSR – DDR

Diffusion de la Politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent

Du 23 au 24 février, la MINUSMA a financé un atelier à Sikasso sur la diffusion de la Politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pour des organisations de la société civile. En collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes (MARCC), les cinq piliers de la Politique Nationale ont été présentés, le soutien de la MINUSMA s’élève à plus de 13 millions de Francs CFA.

Dialogue et réconciliation

Evaluation de la mise en œuvre de l’Accord de paix d’Ogossagou

Un exercice organisé par la MINUSMA du 22 au 25 février entre les représentants des communautés peules et dogons dans les deux villages d'Ogossagou (Ogossagou-Peulh et Ogossagou-Dogon) et des hameaux environnants, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord de paix local du 8 octobre 2021. Aucun incident sécuritaire n'a été signalé depuis la signature de l'accord. Les communautés locales ont réitéré leur engagement à préserver la paix. Dans le cadre du processus de réconciliation, la MINUSMA financera également un projet à impact rapide (QIP) pour la création d’un jardin maraîcher pour les femmes des deux villages d’Ogossagou.

Cohésion sociale à Youwarou

Le 23 février, une mission conjointe de la MINUSMA a été organisée à Youwarou dans le cadre des activités du projet de contribution au rétablissement de la paix et à la promotion de la cohésion sociale dans la commune, financé par la MINUSMA. A cette occasion, un forum qui vise à réconcilier les communautés locales de la commune de Youwarou a été lancé. Les participants ont principalement discuté de l'accès aux ressources naturelles comme sources potentielles de tensions communautaires.

Dialogue intercommunautaire à Mariko

Il a été organisé du 17 au 19 février avec l’appui de la MINUSMA. Les discussions ont porté sur la résolution des conflits concernant l'accès aux ressources naturelles entre les éleveurs et les agriculteurs. Un accord de paix local entre les représentants des agriculteurs et des éleveurs a été signé avec le soutien des autorités locales. Un comité de suivi a été mis en place pour veiller à la mise en œuvre des engagements pris dans l’Accord.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

Protection des civils

UNPOL a organisé le 22 février une séance de sensibilisation et d’information à l'école Idrissa Sow à Sevaré. L’objectif était de donner aux femmes et aux filles des informations permettant combattre la violence sexuelle et sexiste dans les écoles et dans les familles.

Renforcement de capacités des Forces de sécurité maliennes

Du 15 février au 2 mars, UNPOL a organisé plusieurs formations au profit des Forces de sécurité malienne sur des thématiques allant du renseignement spécialisé aux techniques d’identification et de détection des Engin explosifs improvisés ainsi que les mesures de sécurité préventives.

Du 15 février au 2 mars, 256 agents des Forces de sécurité malienne à Bamako et dans les régions de Ménaka, Gao et Tombouctou ont été formés.

Activités de la Force de la MINUSMA

Soutien opérationnel aux autorités, FAMa et populations

Le 18 février, à la demande des FAMa, la MINUSMA a évacué 10 soldats blessés suite à une opération anti-terroriste menée par l’armée malienne à Tessit.

Le 23 février, la MINUSMA a dispensé une formation de deux jours sur la lutte contre les engins explosifs improvisés au profit des FAMa à Tombouctou. Une formation qui avait pour but d'améliorer les capacités des FAMa à atténuer les menaces liées aux engins explosifs improvisés, et d'améliorer la coordination entre les FAMa et la MINUSMA.

Opérationnel

A la suite des attaques perpétrées par des groupes armés terroristes sur les axes, rendant ainsi nécessaire une protection accrue des populations civiles, les Casques bleus de la MINUSMA ont mis en œuvre plusieurs opérations.

L'opération Buffalo vise à assurer la liberté de circulation des personnes et des biens dans la région d'Ogossagou, à dissuader la présence de groupes armés terroristes et à perturber leurs activités, ainsi qu'à prévenir la résurgence de la violence intercommunautaire. A cet égard, les Casques bleus poursuivent leurs efforts de sécurisation de la RN15, en mettant l’accent sur les ponts de Songo, de Yawakanda et celui de Goundaka.

L’opération Seka, sur l’axe Gao-Ansongo-Labbezanga, poursuit des patrouilles de reconnaissance dans plusieurs localités pour renforcer la sécurité aux abords de cet axe majeur et restreindre la liberté de mouvement des groupes armés radicaux.

L’opération Mankalan a été lancée le 8 février 2022, se poursuit, dans le but de renforcer les opérations visant à protéger la population et à maintenir la sécurité dans la région de Gao. Cette opération est déployée dans les régions Sud et Est d'Ansongo et d’Indélimane. Les Casques bleus effectuent des patrouilles de jour et de nuit dans les environs de Lellehoye et Seyne Bellah.

Incidents

De nombreuses attaques par engin explosif improvisé, et attaques directes contre nos Casques bleus et nos installations ont été recensées au cours des trois dernières semaines.

Quelques exemples:

Le 19 février 2022, une patrouille de la Force escortant un convoi logistique de Sévaré à Douentza a heurté un engin explosif. Aucune victime ni dégâts n’ont été signalés. Une équipe de neutralisation des explosifs et munitions a achevé la destruction du reste de l'engin explosif.

Le 21 février 2022, une équipe de recherche et détection appartenant à une patrouille d’escorte d’un convoi a découvert une mine à environ 72 km au sud-ouest de Tessalit. La mine a été détruite avec succès, afin d’éliminer toute menace.

Le 22 février 2022, le camp de Tessalit a été visé par une attaque indirecte. Aucune victime ni dégâts n’ont été signalés. Le même jour, une patrouille escortant un convoi logistique de Kidal à Gao a découvert 2 engins explosifs improvisés sur son parcours. Une équipe de neutralisation des explosifs et munitions a détruit les engins.

Le 24 février 2022, une base opérationnelle temporaire installée à Almoustarat dans le cercle de Gao, a été visée par une attaque indirecte. Aucune victime ni dégâts n’a été signalée.

Le 28 février 2022, le camp de Ber a été visé par une attaque indirecte. Aucune victime ni aucun dommage n'ont été signalés. Une équipe de réaction rapide héliportée est intervenue en ratissant la zone.

Bien sûr, la MINUSMA condamne toutes ces attaques et reste déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son Mandat au Mali.