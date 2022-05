Point de presse de la MINUSMA du 26 mai 2022

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Le 23 mai, le Chef de la MINUSMA, El Ghassim Wane a rencontré le nouvel Ambassadeur du Japon au Mali, Hideki Uezono. Les deux hommes ont discuté des récents développements politiques, du Fonds fiduciaire de la MINUSMA, du renouvellement du Mandat de la Mission et des défis opérationnels rencontrés par la Mission. Le RSSG Wane a souligné la contribution importante du Japon aux opérations de maintien de la paix, le troisième plus grand contributeur aux Nations Unies. Le RSSG a invité le Japon à envisager de contribuer au Fond d'affectation spéciale.

Le 24 mai, le RSSG a rencontré le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw. Le RSSG a informé le Président de la CNT des discussions à venir au Conseil de sécurité de l’ONU sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Il a ensuite décrit le contexte politique et sécuritaire marqué par les préoccupations en matière de droits de l’homme, le retrait des Forces Barkhane et Takuba et la reprise des attaques complexes menées par des groupes extrémistes violents dans la zone des trois frontières.

M. Wane a souligné qu’en dépit du contexte difficile et du dialogue en cours sur la période de la transition, il est essentiel de faire avancer le processus politique et le processus de paix. Le RSSG a réitéré l’engagement de la Mission à dialoguer avec les autorités maliennes et a proposé d’informer les membres de la CNT du mandat et des activités de la Mission au cours de la session parlementaire. À son tour, le Président du CNT a exprimé sa gratitude pour l’appui multidimensionnel de la MINUSMA et a promis que le processus d’adoption du projet de loi électorale serait aussi inclusif que possible et a souligné la volonté des autorités de transition d’entreprendre des réformes institutionnelles et politiques pour un retour à l’ordre constitutionnel. Le Président du CNT a conclu son allocution en se félicitant de l’idée d’une séance de sensibilisation sur la MINUSMA.

Le 23 mai, une délégation conduite par la Représentante spéciale adjointe Kroslak a rencontré le Secrétaire permanent du Cadre politique pour la gestion de la crise au Centre, M. Mohamed Lamine Haïdara et son équipe. Les discussions ont porté sur le soutien de la MINUSMA à la stratégie de stabilisation du Centre récemment finalisée par le gouvernement et sur la coordination des actions entre la Mission et le gouvernement du Mali.

Entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

A travers un entretien accordé à Mikado FM, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop a affirmé que le gouvernement de Transition et la MINUSMA entretiennent de bonnes relations de collaboration. Selon M. Diop, le rôle des Affaires étrangères a toujours été de jouer un rôle de facilitation et un rôle d'accompagnement, un rôle d'explication et faire en sorte que nous puissions créer les conditions pour que la Mission puisse exécuter correctement son mandat. Dans l’entretien réalisé le 16 mai dernier que vous pouvez lire en intégralité sur le site de la MINUSMA, le ministre évoque également plusieurs autres questions dont celle relative au retrait du Mali du G5-Sahel.

Ménaka

Le 22 mai, des dizaines de personnes ont été tuées par des éléments terroristes dans le cercle d’Inekar. Ces attaques, que la MINUSMA condamne fermement, ont également provoqué des mouvements importants de populations en direction de la ville de Ménaka. Au regard de cette détérioration continue de la situation sécuritaire et des exactions infligées aux populations civiles, la MINUSMA s'emploie à renforcer son action dans la région. Tel est notamment le cas dans la ville de Ménaka elle-même. D'autres mesures sont envisagées pour étendre le rayon d'action de la Mission et réduire les menaces qui continuent de peser sur les populations locales.

RSS - DDR

Remise le 17 mai, d'un projet à impact rapide (QIP) au bénéfice* de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille de Gao*. Mis en œuvre par l’ONG Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire, il représente un investissement de plus de 26.5 millions de Francs CFA, et vise à améliorer les conditions de travail de ladite institution.

Du 17 au 19 mai un atelier sur *la lutte contre la prolifération des armes légères *a eu lieu à Gao. Organisé par le Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, il a bénéficié d’un soutien financier de plus de 8 millions de FCFA de la MINUSMA. En plus de ce soutien, les participants venus de toute la région de Gao, ont bénéficié de l’expertise de différentes sections de la MINUSMA.

D’autre projets comme à Gao, avec la réhabilitation des locaux de la Direction régionale de la jeunesse de Gao et de sports ou l’équipement des maisons des jeunes des quatre cercles de la région de Gao.

La deuxième édition de la Semaine Régionale de la Jeunesse, des Sports, de l’Artisanat et du Tourisme de Tombouctou s’est déroulée du 20 au 24 mai 2022. La MINUSMA a financé le volet “réhabilitation des infrastructures” pour la bonne tenue des activités de la semaine régionale, à hauteur de 25 millions de Francs CFA. Ce volet est un maillon important qui contribue à la remise à niveau des installations pour permettre la pleine expression des talents des jeunes conviés à ce grand rendez-vous du “donner et du recevoir”. Cette initiative contribue aux résultats stratégiques relatifs au Plan Régional de Stabilisation et Relèvement autour de l’axe “Cohésion Sociale et Dialogues Intercommunautaires”.

Appui au genre

Les Casques bleus de la MINUSMA à la rencontre des femmes à mobilité réduite de Kidal.

Le 11 mai dernier, les Casques bleus déployés à Kidal ont remis des denrées de première nécessité aux femmes handicapées de l’Association « Charnach » ainsi qu’à dix familles vulnérables du quartier Angamali. En effet, les Casques bleus militaires, policiers et civils apportent, dans la mesure de leurs moyens, un soutien multiforme aux populations qu’ils servent. C’est dans ce cadre que l’Unité genre de la Force de la MINUSMA à Kidal, a effectué un don de denrées essentielles à ces familles démunies et à l’Association des femmes handicapées « Charnach ». « Charnach », en langue Tamasheq signifie « enfin ! j’ai pu le faire ».

Droits de l’homme

La note trimestrielle de la Division des droits de l’homme qui couvre les mois de Janvier, Février et Mars a été communiquée au Gouvernement il y a plusieurs jours et sera publiée lundi prochain lors d’un point presse auquel vous serez invités.

Projets QIP depuis 2013

La MINUSMA célèbre la journée des Casques bleus 2022. C’est l’occasion de rappeler que depuis 2013, la MINUSMA a financé, à la hauteur de plus de 29 millions USD, 710 projets à effet rapide (QIPs) et 140 projets sont en cours, grâce au partenariat avec des institutions publiques nationales, des ONG, des associations locales, ou des agences des Nations unies. Ces projets sont mis en œuvre dans les domaines de la réhabilitation des services et des petites infrastructures publiques ; de la formation et la sensibilisation ; et de la création d’emplois et de revenu.

Appui au secteur de la justice

Première visite depuis 2016 du juge de Gourma-Rharous dans le ressort de sa juridiction. Le 17 mai, la SAJP a facilité une mission du juge de paix à compétence étendue de Gourma-Rharous (région de Tombouctou) dans le ressort de sa juridiction, la première depuis 2016. La mission a permis au Juge, nommé à ce poste en 2019, de rencontrer la population et les autorités coutumières, de les sensibiliser sur les questions d’accès à la justice, et de renforcer les liens de confiance avec les justiciables. En 2017, la Cour d’appel de Mopti avait temporairement délocalisé le siège de la juridiction de Gourma-Rharous à Tombouctou en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Cette mission s’inscrit dans le cadre de l'appui de la MINUSMA au redéploiement des autorités judiciaires vers le Nord. A cette occasion, le juge de paix à compétence étendue a pu évaluer la faisabilité d’organiser une audience foraine qui pourrait se tenir lors d’une prochaine mission facilitée par la MINUSMA.

Les 10 et 12 mai, les acteurs de la justice coutumière d’Aguelhok et de Tessalit ont été sensibilisés sur les principes des droits de l’homme dans la Justice. Organisé par la MINUSMA, il a réuni des acteurs de la justice coutumière et des autorités traditionnelles de la région. Une centaine de personnes ont participé à ces séances. L’objectif était de faire respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme applicables au secteur de la Justice et contribuer à l’humanisation des procédures usuelles en droit coutumier, afin d’étendre et renforcer l’Etat de droit auprès des acteurs de la justice coutumière. Intehenite Ag ISWAYBAK maire adjoint de Tessalit a salué la pertinence de cette sensibilisation.

Dans le même contexte, le 19 mai, la MINUSMA a clôturé la campagne pour la sensibilisation des acteurs de la justice coutumière de la région de Kidal sur les principes fondamentaux des droits de l’homme et état de droit applicables au secteur de la justice y compris l’accès à la justice et les droits des personnes détenues.

Deuxième conférence interrégionale des cadres de concertation des acteurs de la chaîne pénale

Les 19 et 20 mai, la MINUSMA a coorganisé avec International Development Law Organization (IDLO), en appui au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, la deuxième conférence interrégionale des cadres de concertation des acteurs de la chaîne pénale pour réfléchir à leur fonctionnement. La conférence a réuni 75 acteurs de la chaine pénale de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal.

Affaires civiles

Le 10 mai, la MINUSMA a procédé à la remise officielle d’un projet au bénéfice des personnes vivant avec handicap dans la ville de Ménaka. Le projet, d'un montant de 23,6 millions de FCFA (environ 40 000 USD), vise à permettre aux personnes à mobilité réduite de disposer d'un lieu de rencontre et d'organiser des activités favorisant leur intégration dans la société.

Renforcement du dialogue civilo-militaires à Douentza et Haïré (cercle de Douentza)

Les 14 et 15 mai, la Division des Affaires civiles de la MINUSMA a assuré le suivi de deux dialogues civilo-militaires organisés pour les communes de Douentza et Haïré. Cette initiative d'une durée de quatre mois, financée par la MINUSMA vise à améliorer les relations entre le MDSF et la population de Douentza et Haïré.

Cérémonie officielle de remise de deux projets au profit de la jeunesse de la région de Gao

Le 19 mai, le Gouverneur de la région de Gao et le Chef de Bureau régional de la MINUSMA ont procédé à la remise officielle de deux Projets à Impact Rapide (QIP), respectivement au profit de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) et du Conseil Régional de la Jeunesse (CRJ) de Gao. Ces projets ont coûté respectivement 24,8 millions de FCFA et 22,8 millions de FCFA. Le premier projet a permis la réhabilitation et l’équipements de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et le second, la réhabilitation et l’équipements des maisons des jeunes au niveau régional et dans les cercles de Gao, Bourem, Ansongo et Almoustrat.

Semaine régionale de la jeunesse à Goundam

Du 20 au 24 mai, la ville de Goundam a abrité la seconde édition de la semaine régionale de la jeunesse, des sports, de l’artisanat et du tourisme. Cet important rendez-vous a été organisé par la Direction régionale de la jeunesse et des Sports et le Gouvernorat de la région, appuyés par la MINUSMA. Outre la réhabilitation des terrains de basketball, de volleyball, d’athlétisme et la maison des jeunes, la MINUSMA a construit une tribune et sa couverture. L’ensemble des bénéficiaires directs de ce soutien de la MINUSMA s’élève à 700 jeunes dont 280 filles. De façon indirect, ce projet profite à l’ensemble des jeunes sportifs de la Région de Tombouctou.

Police de la MINUSMA - UNPOL

Activités opérationnelles

Les opérations de sécurisation de la Police des Nations unies se poursuivent dans nos zones de déploiement avec par exemple le 23 mai, dans le cadre de l’exécution du mandat de la MINUSMA dont la protection des civils, une équipe UNPOL a effectué, une patrouille de sécurisation dans le village de Bota, localité située à 23km au nord de Douentza, sur l’axe Douentza-Tombouctou. Des arrêts d’observation, de dissuasion et de sécurisation sur les axes passant par Sangha, Kara et Tombori ont été effectués. L’équipe s’est entretenue avec le représentant du Chef de village ainsi qu’avec certains habitants qui ont témoigné de leur satisfaction par rapport aux patrouilles des équipes de la MINUSMA dans leur village et sur les différents axes routiers.

Renforcement des capacités des Forces de sécurité maliennes

Formation sur les techniques d’identification et de détection des EEI et les mesures préventives de sécurité. Elle s’est tenue du 16 au 27 mai 2022 au profit de 15 Policiers, notamment de la Brigade Spéciale d’Investigation. L’objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des participants afin de leur permettre de pouvoir identifier et détecter les EEI, les mines et les Restes Explosifs de Guerre et d’observer les mesures de sécurité préventives. Les formateurs ont mis l’accent sur des exercices pratiques sur la fouille de véhicule et sur les indicateurs de présence de danger leur permettant de s’approprier différentes notions échangées.

Force MINUSMA

Incidents

Le 19 mai vers 13h sur la route de l’aéroport à Tombouctou, l'un de nos véhicules a été pris pour cible par des assaillants armés. Après plusieurs coups de feu, le véhicule s'est renversé. L’incident que nous condamnons n’a fait aucune victime. Nos remerciements aux FAMAs qui étaient présents et ont assisté les victimes de l’accident.

Journée Internationale des Casques bleus

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Casques bleus prévue le 29 mai, la MINUSMA vous invite le vendredi 27 mai à partir de 15h 30 à son quartier général pour prendre part à la cérémonie officielle et rendre hommage Casques bleus des Nations Unies. Cet évènement sera l’occasion pour honorer tous les hommes et femmes qui ont servi dans les opérations de maintien de la paix à un niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage.

Un hommage du Commandant de la Force sera diffusé dans les minutes qui suivent sur les réseaux sociaux.

A ce sujet, le capitaine Hamit Bahar, du Tchad, va recevoir aujourd’hui à titre posthume la plus haute distinction du maintien de la paix des Nations Unies, « pour courage exceptionnel », alors qu’il servait au Mali. le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lui décernera aujourd’hui, ce jeudi 26 mai, la « médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel ». Il s’était illustré lors de l’attaque de notre camp en avril 2021, et toute la MINUSMA se joint au Secrétaire général pour lui rendre cet hommage exceptionnel.