Point de presse de la MINUSMA du 24 mars 2022

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Le RSSG Wane se rendra aujourd'hui à Accra, au Ghana, pour assister au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tiendra demain vendredi 25 mars.

Le 16 mars, la haute direction de la MINUSMA, des représentants des Forces armées maliennes (FAMa) et de la communauté internationale ont rendu un dernier hommage aux deux Casques bleus égyptiens qui ont été tués dans l'explosion d'un engin explosif improvisé (IED) près de Denga Ouro, dans la région de Mopti, le lundi 7 mars. Le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane a exprimé sa profonde compassion envers le détachement égyptien et a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple égyptiens, ainsi qu'aux familles endeuillées.

Le 15 mars, M Wane et la nouvelle Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour les affaires politiques, Daniela Kroslak, ont rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Au cours des discussions, le ministre a évoqué la situation socio-politique et sécuritaire du Mali et a exprimé la volonté du Gouvernement de travailler étroitement avec M. Kroslak pour concrétiser les engagements des Nations Unies visant à la stabilisation du Mali.

Le 15 mars, M. Wane a participé aux côtés des ministères de la Justice et de la Défense, à la session d'ouverture d'un atelier de deux jours pour valider la révision du Code de justice militaire malien. Dans son allocution, M. Wane a réitéré le soutien technique et financier de la MINUSMA et sa disponibilité à soutenir le renforcement de l'état de droit au Mali, y compris le respect du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Le 10 mars, M. Wane a rencontré le ministre malien de la Justice. Ils ont notamment discuté du financement et de la mise en œuvre du récent Plan d'action sur les violences sexuelles liées aux conflits, de l'importance des secteurs judiciaire et pénitentiaire, notamment sur les violations des droits de l'homme et les crimes contre les soldats de la paix, ainsi que de la prévention de l'extrémisme violent.

Le 9 mars, le Commandant de la force MINUSMA, le Général de corps d'armée MATTHIJSSEN a effectué sa première visite à Ménaka. Il a rencontré le Gouverneur de la région et le Coordinateur régional des Forces de défense et de sécurité maliennes. Le 8 mars, il était à Mopti après l'incident qui a couté la vie à deux Casques bleus égyptiens et blessés quatre autre.

Le 8 mars, M. Wane a assisté à Bamako la cérémonie de la Journée internationale de la femme à Bamako. Présidée par le Premier ministre de la transition, Choguel Maïga, elle a réuni des officiels maliens, des membres de la société civile et des représentants de la famille des Nations Unies et du corps diplomatique. Dans son intervention, le Chef de la MINUSMA a souligné le rôle positif joué par les femmes dans la vie publique, le processus de paix et la lutte contre la pandémie du Covid-19, tout en mettant en avant le soutien de l'ONU à une participation continue des femmes dans la stabilisation du pays.

Le 7 mars, le Représentant spécial s'est rendu à Goundam et à Ber, dans la région de Tombouctou, pour s'entretenir avec les Casques bleus opérant dans ces régions et leur apporter son soutien. Pour rappel, le camp de la MINUSMA de Ber a essuyé deux attaques indirectes le 28 février et le 6 mars 2022.

Activités du Commandement de la Force de la MINUSMA

Le 8 mars, le Général de corps d'armée Matthijssen, commandant de la Force, s'est rendu à Mopti au lendemain de l'attaque à l'Engin explosif improvisé (EEI) qui a couté la vie à deux Casques bleus de la 3ème compagnie de combat d'escorte de convoi d'Egypte. Le général commandant la Force a rencontré les soldats égyptiens et leur a présenté ses sincères condoléances et réconforté les blessés. Lors de cette visite, le Général Matthijssen a rencontré les militaires et la police de la MINUSMA à Mopti ainsi que le gouverneur et le commandant des FAMa.

Du 9 au 10 mars, le Commandant de la Force s'est rendu à Gao et Ménaka pour rencontrer le Commandement de la région de Gao, les autorités administratives et militaires maliennes. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de la situation sécuritaire et des activités opérationnelles dans la région et de rendre visite aux troupes du détachement nigérian de Ménaka et de la Force de réaction rapide jordanienne de Gao pour la première fois. Elle a été aussi l'occasion de tenir des réunions de travail avec les Gouverneurs de Gao et de Ménaka, le commandant du régiment reconstitué des Forces armées Maliennes (FAMa) de Ménaka pour améliorer la coopération et la collaboration sur le plan tactique et permettre aux Forces armées maliennes de remplir leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et la protection de la population.

Publication

La MINUSMA a publié aujourd'hui un rapport documentant les violations et abus des droits de l'homme au Mali pour la période de juillet à décembre 2021.

Cette note d'information donne un aperçu des tendances en matière de violations et d'abus du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire, dans le cadre du processus régulier d'établissement de rapports mené par la Mission en vertu de son mandat.

Dans ses enquêtes et rapports sur les questions de droits de l'homme, la MINUSMA adopte une approche approfondie, rigoureuse et impartiale.

Les conclusions d'enquêtes que mène la MINUSMA sont partagées avec les autorités maliennes, avant d'être rendues publiques.

Au-delà des rapports publics, une part cruciale du travail de la Mission réside dans l'engagement politique et les discussions constructives que nous avons avec les autorités maliennes, ainsi que dans l'appui que nous apportons à nos partenaires maliens en termes de formation et de renforcement des capacités.

Covid-19- Point de situation de la MINUSMA

La MINUSMA ne compte pas de cas positifs actifs au Mali.

Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali

Stabilisation et sécurisation du cercle de Bourem

Le 14 mars à Bourem dans la région de Gao, la MINUSMA a remis aux autorités locales le projet « Stabilisation et sécurisation du cercle de Bourem par des lampadaires solaires et l'électrification des radios locales. » Dix radios communautaires de la commune de Bourem ont été équipées et électrifiées. Le second volet de ce projet, et non des moindres a consisté, à l'installation de 150 lampadaires solaires. Ce projet du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali a été financé par le Danemark pour un montant de 223 millions de FCFA. Ce même jour et dans la même localité, la MINUSMA a remis cinq autres projets de maraîchage au profit des populations.

Appui au processus électoral

Informatisation de la gestion d'information électorales

Le 21 mars, le Représentant spécial adjoint, Alain Noudehou a participé au lancement d'un cours en informatique pour les membres et le personnel de la Cour Constitutionnelle du Mali. L'objectif est la gestion efficace du logiciel de gestion d'information électorales développé par la MINUSMA. Dans son discours, M. Noudehou a rappelé le partenariat existant depuis longtemps entre la Cour Constitutionnelle et la MINUSMA.

Droits de l'homme et Protection

Des agents communautaires sensibilisés sur l'importance de la protection des victimes

Les 17 et 18 mars, la MINUSMA a organisé en collaboration avec la Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH), une session de formation sur la surveillance, la documentation et le signalement des violations et des abus des droits de l'homme au profit d'agents de relais communautaires de la CNDH issus des cercles d'Ansongo, de Bourem et du gouvernorat de Gao. Cette formation a permis de mettre en exergue l'utilité d'effectuer des missions sur le terrain ainsi que l'importance de la protection des victimes, des témoins et d'autres sources dans le cadre de la surveillance et du rapportage des violations et abus de droits de l'homme.

Appui au secteur de la justice

Dans le cadre de l'appui à la restauration et à l'extension de l'autorité de l'Etat, un atelier de sensibilisation et de simulation pratique du Plan de défense et de de protection de la Maison d'arrêt et de correction a été organisé du 14 au 18 mars. Une cinquantaine des membres des Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM) y ont pris part.

Protection des civils

Renforcement des capacités des points focaux de la protection des civils dans la région de Ménaka

Cette formation a eu lieu du 12 au 13 mars et s'est concentrée sur le renforcement des mécanismes d'alerte précoce communautaires pour les membres des Comités Communaux de Réconciliation et des Comités Locaux de Protection Communautaire des quatre cercles de la région de Ménaka.

Une activité qui vise à améliorer la collecte et le partage d'informations dans les localités reculées de la région. Les informations et alertes de menaces contre les civils, sont en effet d'une importance cruciale pour permettre des réponses rapides de tous acteurs de protection.

Les leaders communautaires se sont engagés à s'approprier les mécanismes d'alerte précoce et à collaborer dans la mise en œuvre du mandat de protection des civils de la Mission. Une formation similaire a eu lieu du 2 au 3 mars à Aguelhok et 5 au 6 mars à Tessalit, et enfin du 8 au 9 Mars à Kidal.

Appui aux institutions et aux communautés

Un projet d'éclairage public à Koigouma

La MINUSMA a remis le 16 mars un projet d'éclairage public à la population du village de Koigouma, Cercle de Goundam. Composé de 30 lampadaires, le projet vise à renforcer la sécurité et à créer de meilleures conditions pour le développement d'activités génératrices de revenus. Le projet qui a coûté près de 29 millions de Francs CFA (environ 45 000 USD) bénéficiera à plus de 1 900 personnes.

Mécanismes communautaires d'alerte précoce

Un atelier sur les mécanismes communautaires d'alerte précoce au profit de la jeunesse de Sévaré s'est tenu le 16 mars. Il visait à renforcer les capacités des jeunes locaux dans le déclenchement et la gestion des alertes d'alerte précoce.

Lancement de six projets d'infrastructures dans le cercle de Bourem

C'était le 14 mars. Les projets d'un montant total de plus de 532 millions de Francs CFA, prévoient la construction de forages plusieurs villages des communes de Taboye, Tarkint et Bamba. Cette initiative vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et à la réduction des conflits intercommunautaires.

Dialogue entre les FDSM et les communautés

Le 7 mars, la MINUSMA a lancé dans la ville de Douentza un projet visant à rétablir la confiance entre les Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM) et les populations de Douentza et de Haïré.

Ce projet de quatre mois réunira les FDSM et les communautés par le biais du dialogue afin de restaurer la confiance et de promouvoir des relations pacifiques entre les civils et les militaires.

SSR -- DDR

Réduction de la violence communautaire

Cinq projets de réduction des violences communautaires ont été lancés le 17 mars à Bagoundié à près de 7 kilomètres de Gao. Ils consistent en la réalisation de quatre systèmes d'adduction d'eau solaires et seize bornes fontaines publiques dans plusieurs communes. Un autre projet de forage dans un périmètre maraicher de 3 hectares est destiné aux femmes et à l'association des jeunes patrouilleurs du village de Bagoundié 1 dans la commune de Gounzourèye. Le cout total de ces projets qui bénéficieront à 10 000 personnes est de plus de 200 millions de FCFA. Durant l'exécution du projet, 1 300 emplois directs dont 578 pour les femmes seront créés.

Agenda Femmes, Paix et Sécurité

Participation des femmes aux processus politiques

Les Vestibules de veille pour les femmes et les filles ont été lancés le 17 mars dans les régions de Tombouctou et Taoudéni pour une durée de 12 mois. Financé par le Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali, ce projet d'un million de dollars américains a pour objectif principal d'assurer l'application stricte de la loi 205-052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Lors des processus politiques et électoraux prévus pendant la transition, les Vestibules doivent être en mesure d'apporter un appui ciblé aux femmes candidates et potentielles candidates aux différentes élections.

Dialogue et réconciliation

Premier dialogue communautaire de l'année tenu à Aguelhok

C'était les 10 et 11 mars. Il s'agit du premier d'une série de trois dialogues prévus pour la région de Kidal, dans le cadre du projet visant à renforcer la réconciliation et à prévenir les conflits inter et intra-communautaires. Ce projet est conçu pour aborder la prévention et la gestion des conflits.

Deux accords de paix signés entre des représentants des communautés peul et des Dozos

Du 11 au 13 mars à Mopti, la MINUSMA a facilité un dialogue intercommunautaire entre les communes voisines de Fakala et de Sio, respectivement dans les cercles de Djenné et Mopti. L'événement s'est conclu par la signature de deux accords de paix entre des représentants de la communauté peul et des Dozos (chasseurs traditionnels) du village de Somadougou.

Police de la MINUSMA - UNPOL

Pour la journée de la femme célébrée le 8 mars, le Réseau des femmes de la Police des Nations unies (UNPOL) de la MINUSMA a fait un don de vivres et de non-vivres au Village SOS d'enfants de Sanankoroba.

Protection des civils et activités opérationnelles

Afin de contribuer à un environnement sécurisé au profit de la population dans le district de Bamako ainsi que dans les régions du Centre et du Nord, du 9 au 22 mars 2022, UNPOL a réalisé 397 patrouilles dont 28 conjointes avec les FSM. En voici quelques-unes :

Le 9 mars 2022, une patrouille conjointe UNPOL/FSM s'est rendue dans les localités de Kabara et Koriome, situées respectivement à 8 km et 18 km de la ville de Tombouctou. D'autres patrouilles conjointes ont eu lieu les 10 et 12 mars dans plusieurs quartiers de la ville Tombouctou et à Kabara. Les 21 et 22 mars 2022, de telles missions de sécurisation conjointes de FSM -- UNPOL ont été effectués à Ménaka.

A propos de Ménaka plus particulièrement le retour des patrouilles conjointes dans la ville de Ménaka a été très apprécié par les communautés. En effet, elles apportent beaucoup plus de sérénité et de confiance au sein de la population en général et particulièrement aux personnes déplacées d'Anderamboukane. Elles ont permis aux FSM de mettre en œuvre la police de proximité au bénéfice des populations. Ces patrouilles ont lieu trois fois par semaine.

Activités de la Force de la MINUSMA

Soutien opérationnel aux autorités, FAMa et populations

Une reconnaissance aéromobile du passage à gué de Lelehoye a été menée le 5 mars. Des Casques bleus ont été héliportés puis ont mené une reconnaissance à pied jusqu'au gué, ensuite jusqu'au village pour renforcer la sécurité.

Entre le 6 et 8 mars 2022, les Casques bleus basés à Kidal ont distribué des kits scolaires et des vivres dans les écoles de Kidal.

Le 8 mars 2022, une cinquantaine de personnes de la population de Tessalit a bénéficié d'une aide médicale gratuite suivie d'une distribution des produits pharmaceutiques de première nécessité de la part de l'équipe médicale de la section aérienne et de maintenance.

Le 20 mars 2022 à d'Ansongo, à la suite d'un éboulement d'une partie d'une fosse septique en construction, les sapeurs-pompiers de la Force de la MINUSMA ont mené une opération de sauvetage en profondeur pour extraire le puisatier de profession coincé. Après lui avoir prodigué les premiers soins, le rescapé a été remis à la Garde nationale malienne pour son évacuation vers l'hôpital d'Ansongo.

Opérationnel

La force de la MINUSMA poursuit actuellement différentes opérations entrant dans le cadre de la protection de la population civile dans tous les secteurs et ce, de jour comme de nuit. En outre, suite aux attaques perpétrées par les groupes armés terroristes sur les principaux axes, rendant nécessaire une protection accrue des populations civiles, la force a mis en œuvre certaines opérations. En voici quelques-unes :

L'opération Pathfinder consistant à lutter contre les attaques au engins explosifs improvisés sur les axes Sévaré - Douentza et Mopti -- Tombouctou en vue d'assurer la liberté de circulation des personnes et des biens. A cet effet les Casques bleus multiplient les patrouilles de dissuasion et de protection sur ces deux axes principaux.

L'opération Buffalo vise à assurer la liberté de circulation des personnes et des biens dans la région d'Ogossagou, à dissuader la présence de groupes armés terroristes et à perturber leurs activités, ainsi qu'à prévenir la résurgence de la violence intercommunautaire. A cet égard, les Casques bleus poursuivent leurs efforts de sécurisation de la RN15, en mettant l'accent sur les ponts de Songo, de Yawakanda et de Goundaka.

Avec l'opération Seka, sur l'axe Gao-Ansongo-Labbezanga, la Force poursuit des patrouilles de reconnaissance dans plusieurs localités afin de renforcer la sécurité aux abords de cet axe majeur et restreindre la liberté de mouvement des groupes armés radicaux. Par ailleurs, suite aux exactions commises dans la région de Ménaka, la Force a doublé ses patrouilles dans cette ville.

Au total, au cours des trois dernières semaines et sur l'ensemble de ses zones d'opération, la Force a mené près de 1326 patrouilles. Ces patrouilles, aussi bien terrestres qu'aériennes, contribuent à réduire les violences et à rassurer les populations dans les zones où tensions communautaires et attaques armées sont fréquentes.

Incidents

De nombreuses attaques par engin explosif improvisé, et attaques directes contre nos Casques bleus et nos installations ont été recensées au cours des trois dernières semaines.

Quelques exemples :

Le 6 mars 2022, le camp de la MINUSMA de Ber a été visé par une attaque indirecte par roquettes. Aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer. Une attaque similaire a visé le 7 mars, le camp de MINUSMA à Ménaka.

Le 7 mars, l'un des véhicules d'escorte du convoi logistique allant de Mopti à Tombouctou a heurté un engin explosif improvisé près du village de Denga Ouro, à environ 40 km au nord de Sévaré. Cette attaque a fait 6 victimes du bataillon de combat d'escorte de convoi d'Egypte dont 2 décès et 4 blessés.

Le 15 mars, un véhicule d'escorte d'un convoi logistique allant vers Gao a heurté un engin explosif improvisé à 15 km à l'ouest de Tessalit, faisant 4 victimes au sein du bataillon égyptien, dont 2 blessés graves. L'un décèdera des suites de ses blessures.

Malgré ces pertes en vies humaines, le contingent égyptien ne ménage aucun effort dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées afin de contribuer à la restauration de la paix sur le territoire malien.

Bien sûr, la MINUSMA condamne toutes ces attaques et reste déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son Mandat au Mali.