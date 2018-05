Point de presse de la MINUSMA du 24 mai 2018

Porte-parole : Mme Myriam Dessables

Pour ce point de presse, je vais présenter l'actualité des différentes composantes de la MINUSMA de ces dernières semaines et vous aurez également l'opportunité de poser des questions au Commandant de la Force de la MINUSMA, le Général de Division Jean-Paul Deconinck, qui sera en direct de Tombouctou, en marge du lancement du MOC. Mais avant cela, je vous présente l'actualité de la Mission des dernières semaines.

ACTIVITÉS À BAMAKO

A l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus le 29 mai 2018, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres sera à Bamako pour célébrer cette journée avec les Casques bleus ici et saluer la contribution et le courage des soldats de la paix de la MINUSMA déployés au Mali. M. Guterres sera accompagné du Secrétaire général adjoint chargé de l'appui aux Missions, M. Atul Khare, du Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, ainsi que de la Directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Henrietta Fore. Suite à son arrivée à Bamako, le Secrétaire général participera à une cérémonie d’hommage aux Casques bleus tombés, particulièrement ceux tombés en 2017 de la MINUSMA. Cette visite est aussi une visite de solidarité à l’occasion du Ramadan. Le Secrétaire général observera le jeûne durant son séjour au Mali. Il rencontrera le Président Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et d’autres représentants officiels maliens, ainsi que le personnel onusien exerçant dans le pays. Il se rendra également dans les régions, pour rencontrer les autorités locales, le personnel des Nations Unies, ainsi que les représentants religieux et les associations des jeunes et de femmes. Cette année, la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies a pour thème « 70 ans de service et de sacrifice ». En effet, c’est le 70ème anniversaire de cette journée créée en 1948, qui est célébrée le 29 mai, pour rendre hommage au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution au travail de l’ONU. C’est aussi l’occasion d’honorer la mémoire de plus de milliers de Casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948. http://www.un.org/fr/events/peacekeepersday/

A l’occasion de la Journée de l’Afrique qui sera célébrée demain, le 25 mai, le Secrétaire général des Nations Unies a salué le fait que « l’Afrique prend de plus en plus en main sa propre destinée et que l’Organisation des Nations Unies est fermement déterminée à soutenir les efforts de l’Afrique. Dans son message, il ajoute que « dans cette optique, les deux organisations ont signé l’année passée des accords-cadres pour la paix et la sécurité et pour la mise en œuvre cohérente de l’Agenda 2063 et du Programme 2030. La paix et le développement durable sont intimement liés – l’un ne saurait être réalisé sans l’autre. » M. Guterres a ajouté que « l’Organisation des Nations Unies appuiera également l’engagement pris par l’Union africaine de « faire taire les armes » d’ici à 2020 et de promouvoir le rôle indispensable que les femmes et les jeunes ont à jouer dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. » Rappelant que les Nations Unies sont fermement déterminées à soutenir les efforts de l’Afrique, le Secrétaire général a déclaré « j’engage instamment toutes les nations à soutenir l’idée d’une Afrique pacifique et prospère. Ce qui est bon pour l’Afrique est bon pour le monde entier. » Le 21 mai, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Coordonnatrice Humanitaire et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Mme Mbaranga Gasarabwe et le ministre des Affaires Etrangères, Tiéman Hubert Coulibaly, ont co-présidé l’ouverture de l'atelier de validation du rapport mi-parcours du Plan Cadre Intégré des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (UNDAF+ 2015-2019). Se basant sur le rapport, Mme Gasarabwe a relevé un bon alignement de l’UNDAF+ sur les référentiels de développement du Mali et la pertinence des mécanismes de coordination mis en place. Elle a en outre indiqué que plusieurs défis subsistent, dont la faible programmation conjointe interagence et l’insuffisance des données statistiques nationales, d’où la nécessité de renforcer les capacités des instructions statistiques nationales. Saluant le travail « extraordinaire » de la MINUSMA, le ministre des Affaires Etrangères a rappelé que l'Accord de paix est la seule feuille de route pour sortir de la crise.

Du 21 au 23 mai 2018, la Division des Affaires Electorales de la MINUSMA a organisé un conjointement avec le ministère de la Justice et l'Institut national de formation judiciaire (INFJ) un séminaire national de trois jours sur le contentieux électoral à Bamako. Des experts ont ainsi participé à l’évènement dont l’ancien Président de la Cour Constitutionnelle du Burkina, M. Idrissa Traoré. Ainsi, une soixantaine de professionnels de la justice dont les magistrats en charge de la gestion du contentieux électoral au Mali ont été formés et outillés sur les principaux instruments juridiques relatifs au processus électoral et à la gestion d’éventuels contentieux électoraux en vue de l’organisation prochaine d’élections libres, transparentes et crédibles.

Le 11 mai dernier a eu lieu la cérémonie de lancement du projet de la MINUSMA pour le "Renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) en veille, contrôle citoyen et suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix", initiée par le Forum des Organisations de la Société Civile (FOSC). Ce projet renforce les capacités de la société civile dans ce sens, à travers l’organisation et la tenue d’ateliers de formation, la mise en place et l’animation d’espaces d’interpellation citoyenne. Ce projet, qui se déroulera à Bamako, Mopti, Kidal, Tombouctou, Ménaka, Gao et Taoudénit pour une durée de quatre mois, a un coût de réalisation total de plus de 25 millions de FCFA. https://minusma.unmissions.org/la-minusma-s%E2%80%99engage-aupr%C3%A8s-d... [3]