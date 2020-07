Point de presse de la MINUSMA du 23 juillet 2020

Porte-parole : Myriam Dessables

Bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la direction de la MINUSMA

Bons offices

Au cours de la semaine précédente, le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG), M. Mahamat Saleh Annadif, a eu de nombreuses rencontres quotidiennes dans le cadre de ses missions de bons offices avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la crise et avec la communauté internationale.

Le 20 juillet, M. Annadif, ainsi que les représentants de l’Union Africaine et de la CEDEAO au Mali, ont rencontré les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité pour discuter de la situation politique actuelle. Ils ont pris note des bons offices de la Mission de la CEDEAO et ont salué le contenu de leur communiqué. Ils l’ont considéré comme une occasion unique pour résoudre la crise. Les participants continuent à s'adresser aux différentes parties prenantes en faveur d'un dialogue constructif et d'un apaisement.

Réunion du Comité exécutif de l’ONU sur le Sahel

Le 13 juillet, M. Annadif a participé à une retraite du Comité exécutif de l’ONU dédié au Sahel. L’évènement visait un examen approfondi des problèmes et de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel à travers les piliers paix et sécurité, droits de l’homme, aide humanitaire et développement. Le Comité exécutif a discuté de la réponse de l’ONU au Sahel ainsi que de l’architecture et de la gouvernance nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la stratégie. Lors de son intervention, M. Annadif a notamment souligné que l’approche militaire et sécuritaire se devaient d’être liées au retour de l’administration et des services de l’Etat au bénéfice des populations, tout en rappelant l’importance pour l’ONU de continuer d’agir en coordination et en partenariat avec les autres entités internationales intervenant dans la région en faveur des quatre piliers de la stratégie Sahel de l’ONU. L’approche intégrée de l’ONU au Mali afin de faire face au Covid-19 dans le respect des orientations et priorités gouvernementales a également été saluée. Le Comité exécutif a souligné quant à lui l’importance de poursuivre les efforts en faveur de la région en prenant acte de la capacité importante de mobilisation des Nations Unies.

Rencontre avec la Plateforme des femmes leaders

Le 9 juillet, le RSSG a rencontré une délégation de la Plateforme des femmes leaders. L'objectif était d'exprimer les préoccupations des femmes concernant la crise politique et de demander un engagement plus important de la part du Représentant spécial dans la recherche d'une solution. Les femmes leaders ont souligné que les femmes et les enfants sont les premières victimes des crises.

Pour sa part, M. Annadif a mentionné la neutralité et la position de MINUSMA en tant qu'agent de paix. Il a réitéré l'engagement de la MINUSMA et de ses partenaires dans la mise en oeuvre des recommandations résultant de l’Atelier de haut niveau pour la participation des femmes à la mise en oeuvre de l’accord pour la paix. Il les a également informées des mesures qu'il a prises pour anticiper cette crise, notamment les nombreuses rencontres avec tous les acteurs concernés. Il a exhorté la délégation à poursuivre le dialogue politique, notamment avec les parties maliennes.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19 au Mali

Point de situation de la MINUSMA

Nous avons publié hier notre mise à jour hebdomadaire, comme nous le faisons chaque semaine en toute transparence. Le total des cas de la MINUSMA depuis le début de la crise est réparti comme suit :

Au total, 263 cas positifs ont été déclarés à la MINUSMA depuis le début de la crise il y a maintenant plusieurs mois. Parmi eux et à ce jour, 246 membres du personnel ont déjà été guéris, 2 sont décédés comme vous le savez.

Au moment où je vous parle, 15 membres du personnel de la MINUSMA sont actuellement isolés et soignés. Nous restons vigilants et poursuivons nos efforts pour empêcher la propagation du virus dans le pays, tout en soutenant les Maliens comme c’est le cas depuis le début de la crise.

Voilà pourquoi nos mesures sont toujours en vigueur dans nos représentations régionales ainsi que dans notre quartier général.

Le télétravail est toujours en vigueur pour tous les membres du personnel dont les fonctions ne nécessitent pas une présence physique dans les bases. Nous sommes tous concernés et la MINUSMA adapte ses mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus au Mali, en parfaite coordination avec les autorités nationales et l’OMS.

Appui au Plan national de riposte contre le Covid-19 et aux institutions

Prévention du Covid-19 à Bamako, Djenné, Mopti, Ségou, Gao, Taoudéni et Tombouctou

Entre les 7 et 16 juillet, la MINUSMA a financé un projet de prévention du COVID-19 à hauteur d'environ 65 000 dollars américains. Des sessions de sensibilisation aux mesures de prévention du Covid-19 ont été organisées dans les villes de Bamako, Djenné, Bandiagara Mopti, Ségou, Gao et Tombouctou (cette dernière comptant également pour la ville de Taoudenni), dans le cadre du projet "Mobilisation citoyenne pour zéro coronavirus au Mali". Les bénéficiaires, dont le nombre était inférieur à 50 pour chaque session et qui représentaient les populations des cercles et des communes de leurs régions respectives ont assisté aux sessions, qui comprenaient la distribution de kits d'hygiène pour lutter contre la propagation du Covid-19 et la remise de haut-parleurs à des fins de communication. Des messages de sensibilisation ont été également diffusés sur les radios communautaires dans les langues locales. Des activités similaires sont prévues à Kidal, Ménaka, Douentza et Tessalit.

Plus de deux tonnes de matériel et d’équipements médicaux acheminées à l’hôpital régional Tombouctou.

Ce lot remis aux autorités sanitaires le 14 juillet est notamment composé d’équipements de laboratoire. Ce matériel constitue la première partie d’un ensemble dont la MINUSMA continuera à assurer le transport à travers ses avions. La Mission des Nations Unies apporte son appui aux autorités maliennes dans leurs initiatives de réponse à la COVID-19. Au cours des semaines précédentes, des dizaines de tonnes de produits alimentaires ont été acheminées vers les régions du Nord, dont Tombouctou, par les avions de la MINUSMA. Ces produits destinés aux populations locales sont des dons du gouvernement malien dans le but d’atténuer les effets de la pandémie.

Appui aux institutions

Prévention des conflits et redéploiement de l'État dans la région de Mopti

Du 8 au 14 juillet, la MINUSMA a appuyé un projet de soutien à la médiation intercommunautaire dans les cinq cercles de la région de Mopti. Ce projet a été en partie conçu par les autorités maliennes, dont le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), comme un moyen de mettre en oeuvre les principales recommandations du Dialogue national inclusif organisé en décembre 2019, en particulier celles concernant la cohésion sociale et le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base dans les zones touchées par l'insécurité. Les différents ateliers étaient destinés à renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de médiation intercommunautaire et de prévention des conflits, avec pour objectif principal de mettre en place de larges cadres de dialogue pour faciliter le retour de l'administration et des services publics, et ainsi soutenir le développement local dans les cercles de Mopti, Djenné, Douentza, Tenenkou et Youwarou.

Fourniture de matériel de formation pour un projet de renforcement des capacités destiné aux fonctionnaires locaux des régions de Mopti et de Ségou

La MINUSMA a remis le 9 juillet aux autorités locales du matériel d'appui pour des modules de formation sur la décentralisation et l'administration publique pour un montant de 365 000 dollars américains. Ce projet vise à renforcer les capacités des représentants de l'État et des élus locaux des régions de Mopti et de Ségou. Il comprend des recueils et une documentation de base sur la décentralisation et l'administration publique ainsi que des outils de travail connexes traduits dans les principales langues nationales, dont le bamanankan, le fulfulde, le dogon, le sonrhaï, le tamasheq et l'arabe.

Appui aux communautés

Appui aux coopératives de femmes dans la région de Mopti

Un projet à effet rapide (QIP) pour la « Réalisation d'une unité de transformation des produits agroalimentaires » financé par la MINUSMA a permis la construction d'un entrepôt de stockage de produits frais et d'équipements connexes à Bandiagara, dans la région de Mopti. Remis le 10 juillet, il bénéficiera directement à 105 femmes par le biais de six organisations et coopératives. Le projet devrait soutenir l'autonomisation économique des femmes, ainsi que la cohésion sociale et le développement économique local.

Réconciliation et dialogue communautaire

Le 9 juillet, la MINUSMA a facilité une rencontre entre les chefs des communautés peule et dogon de 14 villages de la commune de Madougou et de deux villages de la commune de Barapireli dans le cadre d'un projet de réconciliation à long terme. Les participants ont réitéré leur engagement à cesser les hostilités et à libérer les personnes détenues en otage. Suite aux récentes réunions intracommunautaires chaque communauté s'est engagée à restaurer la paix et la cohésion sociale. Une réunion finale de réconciliation devrait aboutir à un accord de paix local pour Madougou.

Promotion du genre

Session de sensibilisation sur le genre, l'intégration des femmes dans le processus de paix et les mesures de barrière contre COVID-19 à Sevaré

Dans le cadre du soutien de la MINUSMA à la population civile, une session de sensibilisation sur le genre, l'intégration des femmes dans les processus de paix et les mesures de barrière contre Covid-19 a été menée le 14 juillet. Cette activité s'est déroulée dans le strict respect des mesures de barrière contre COVID-19 en présence de 19 femmes déplacées du Nord. A la fin de la session, des masques de protection et des outils de sensibilisation ont été distribués.

Rencontre avec la Présidente des femmes déplacées du Nord

Le 10 juillet à Mopti, la MINUSMA a organisé une réunion avec la Présidente des femmes déplacées du Nord présentes à Mopti pour avoir un aperçu de la situation de ces femmes. L'objectif est d'organiser des sessions de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et des mesures de barrière contre le Covid-19.

Chaque lundi, mardi et jeudi, le Centre de santé communautaire II de Sevaré invite toutes les mères de Sevaré à venir peser leurs enfants en respectant les mesures de barrière. Ainsi, l'équipe a procédé à la sensibilisation de 78 femmes, dont 5 responsables du centre, sur les cas de violence basée sur le genre (VBG), en particulier le viol. Conformément à la résolution 2531, l'accent a été mis sur la nécessité de dénoncer les viols devant la justice pour éviter les règlements à l'amiable.

SSR – DDR

Phase de rattrapage du DDR accéléré

La phase de rattrapage du processus accéléré d'intégration du DDR (ADDR-I) s’est achevée dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou. La MINUSMA a travaillé avec plusieurs partenaires dont de l'Equipe Mixte de Vérification (EMOV), la Commission Nationale du DDR (CNDDR), la Commission d'intégration (CI), la Commission Technique de Sécurité (CTS), le Bureau du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) et les Forces armées maliennes (FAMa) pour réceptionner les combattants, effectuer les tests de dépistage du Covid-19, le désarmement et l’enregistrement biométrique des combattants de la Plateforme, de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et des groupes dissidents. Au total, 400 combattants, dont dix femmes, ont été enrôlés dans le processus.

En outre, 145 éléments ont été déclarés médicalement inaptes lors du dernier exercice ADDR-I et ont été soumis à un nouvel examen médical. Les armes et munitions collectées auprès des combattants enregistrés ont été remises dans les bureaux régionaux de la coordination du MOC.

Les prochaines étapes à venir, seront la formation, l'intégration et le redéploiement de ces éléments, ainsi que la reprise de l'ADDR-I dans le but d'intégrer 1 160 combattants supplémentaires aux Forces de défense et de sécurité du Mali (MDSF) afin d'atteindre l’objectif de 3 000 combattants.

Depuis le 12 juin, date de début de la phase de rattrapage, on compte un total de 215 anciens combattants dont six femmes inscrites en phase de rattrapage à Tombouctou. En outre, 32 anciens combattants déclarés précédemment médicalement inaptes ont été soumis à un nouvel examen médical. A la date du 10 juillet, les 177 premiers combattants qui avaient achevé le processus ont perçu une unique allocation comme filet de sécurité d’un montant de 124 000 FCFA par combattant.

Le 7 juillet, la phase de rattrapage du ADDR-I s'est terminée à Gao. Au total, on compte 139 combattants, dont quatre femmes, qui ont été enregistrés tandis que 86 éléments, précédemment déclarés médicalement inaptes à l'intégration, ont été soumis pour un nouvel examen médical. Toutefois, deux combattants enregistrés ont refusé l'intégration militaire et ont opté pour la réinsertion socio-économique.

À Kidal, 46 anciens combattants dont 35 de la CMA et 11 de la Plateforme ont été enregistrés pendant la phase de rattrapage. De plus, 27 éléments sont sujet à un nouvel examen médical.

Journées porte ouverte sur la situation sécuritaire à Ansongo

Elles se sont tenues du 29 juin au 2 juillet au profit d’un groupe de 40 personnes sous le thème : « Gouvernance locale et transformation des conflits ». L’objectif premier de cette activité était de créer un cadre d’échange et de coopération entre les citoyens, les services de justice, et de défense et de sécurité au tour de la situation sécuritaire dans la localité d’Ansongo. Durant ces quatre jours, les communautés ont pu échanger sur les défis sécuritaires et les mesures à envisager pour endiguer les conflits. Cette activité a été organisée avec le soutien technique et financier de la MINUSMA.

Appui aux organisations de la société civile

Du 20 au 21 juillet, la MINUSMA a participé à un atelier d’échange sur la Politique Nationale de Prévention et de Lutte contre l’Extrémisme Violent et le Terrorisme (PNLEVT), et son Plan d’Action 2018-2020. L’atelier a regroupé 25 participants des organisations de jeunes de la société civile et a été organisé par la Plateforme pour l’Engagement des Jeunes dans la Réforme du Secteur de la Sécurité et le Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (PEJ/RSS-DDR) avec un soutien technique et financier de la MINUSMA. Pendant deux jours, l’accent a été mis sur les cinq piliers de la PNLEVT (Prevention, Protection, Poursuite, Réponse, Cohésion sociale), avec un état de lieux de la mise en oeuvre du Plan d’action de la PNLEVT. L’objectif étant de renforcer les capacités et de soutenir les organisations de la société civile pour leurs engagements dans la RSS-DDR, la dissémination de la PNLEVT et de son plan d’action pour une appropriation locale en vue de contribuer à sa mise en oeuvre.

Activités de la Police de la MINUSMA

Protection des civils

Au cours des deux dernières semaines, la Police des Nations Unies a effectué 242 patrouilles, dont 22 patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité maliennes. Ces patrouilles contribuent à rendre plus visibles les actions des Forces de Sécurité Maliennes, à réduire les violences sur les populations et à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées afin de permettre aux populations de vaquer à leurs occupations quotidiennes et économiques.

Renforcement des capacités

Du 21 au 24 juillet 2020, UNPOL poursuit la Formation conjointe organisée en collaboration avec le Bureau de la Protection de l’Enfant à l’Ecole Nationale de Police au profit des élèves Commissaires et Officiers. L’objectif est de bien préparer les futurs responsables de la police sur les droits et la protection de l’enfant.

Activités de la Force de la MINUSMA

Protection des civils et incidents

Le 13 juillet, le village de Simerou (5 km au nord de Madougou, région Mopti) a été attaqué par un groupe armé non identifié. Une patrouille de Casques bleus a été envoyée sur place afin d'évaluer la situation et de sécuriser la zone. La population a accueilli la présence de la Force pour la rassurer et la protéger.

Le 7 juillet 2020, des terroristes présumés ont détruit une grande partie du pont 43, situé à 3 km sud du pont de Parou-Songobia. Ce pont, rendu impraticable, a été réparé en urgence en deux jours par les Casques bleus.

Opérations militaires en cours

En dépit de la pandémie de Covid-19, les activités de la Force se poursuivent dans toutes les zones de déploiement de la Mission dans le strict respect des gestes barrières pour prévenir la propagation de la pandémie.

Sur l’axe Ansongo- Labezzanga, dans le cadre de l’opération Séka, 19 patrouilles de longue portée ont été conduites et 16 postes de contrôle érigés afin de garantir la liberté de circulation dans cette région. Cette opération a fait l’objet d’une prolongation de deux mois à compter du 30 juin.

L’opération Buffalo est toujours en cours dans le Centre du Mali sur fonds de résurgence des violences intercommunautaires et des attaques terroristes. Pendant ces deux dernières semaines, les casques bleus ont patrouillé dans 26 localités et ont installé des bases temporaires à proximité de nombre d’entre elles. 45 patrouilles et escortes ont été exécutées par les compagnies engagées dans le cadre de cette opération.

Dans la région de Tombouctou, la Force a mené l’opération Winner 3 du 13 au 18 juillet 2020 avec le déploiement d’une compagnie à Niafunké. Le but de cette opération est d'élever le niveau de sécurité dans les villages environnants de cette localité, de montrer la présence de la Force de la MINUSMA afin de réduire les activités des groupes armés terroristes. 20 patrouilles ont été exécutées par les personnels engagés dans l’opération.

A Kidal, l'opération Sira, planifiée pour soutenir l'opérationnalisation du Bataillon de l’Armée Reconstituée (BAR) et souligner son rôle dans la région de Kidal en tant que fournisseur de sécurité crédible, se poursuit. Elle vise à favoriser les conditions du retour de l’autorité de l’Etat à Kidal afin de permettre la fourniture des services sociaux de base à la population locale.

Au total, au cours de ces deux dernières semaines et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené 960 patrouilles (patrouilles de jour et de nuit, de longue et de courte portées) et érigé une cinquantaine de check points. Ces patrouilles aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences sur les populations et à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées.

Incidents

Parmi les incidents qui ont affecté la MINUSMA :

Le 10 juillet dernier, une mine anti-char a été découverte à environ 160 mètres au Nord-Est du super camp de Kidal. Cette mine a été détruite par nos spécialistes. Par ailleurs, un accident de la circulation dû à une route très glissante, est intervenu à Sofara, à environ 55 km au sud-ouest de Sevare lors d'une mission de ravitaillement d’un détachement de la Force. Il en est résulté 5 blessés qui ont été immédiatement évacués à Mopti pour une prise en charge médicale. Leur état est actuellement stable.