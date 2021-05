Point de presse de la MINUSMA du 20 mai 2021

Porte-parole : Olivier Salgado

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Première visite de terrain du Chef de la MINUSMA

Du 17 au 19 mai, M. El-Ghassim WANE a effectué sa première visite sur le terrain dans le nord du pays. Il s'est rendu à Aguelhok, à Tessalit et à Kidal où il a rencontré le personnel de la MINUSMA et les contingents déployés au sein de la Mission, ainsi que de nombreux acteurs locaux, représentants des groupes signataires, associations et représentants de la société civile. Il a lancé un projet de moulin en appui aux femmes d’Aguelhok afin que celles-ci puissent également bénéficier des dividendes de la paix. M. WANE s’est félicité de ces échanges et a réitéré sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les populations dans la limite du Mandat et des ressources de la MINUSMA.

Le 18 mai, il était à Kidal où il a rencontré des acteurs locaux et visité le Bataillon des Forces armées reconstituées (BFAR), avant de poser la première pierre d'un centre médical au sein du camp du MOC, financé et construit grâce à un projet à impact rapide (QIP) de la MINUSMA. Le RSSG a également rencontré le gouverneur et des représentants du gouvernement, les autorités intérimaires, la direction de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et des organisations de la société civile.

Avant de quitter Kidal hier le 19 mai, M. WANE a tenu à visiter le chantier de construction de la nouvelle piste d’atterrissage. Venu s’imprégner de l’état d’avancement du projet, le Chef de la MINUSMA a été briefé sur les prochaines étapes du chantier de cette piste d’atterrissage aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les travaux devraient être terminés en fin d'année.

Bons offices - Rencontre avec le Premier ministre Moctar Ouane

Elle s’est déroulée le 15 mai. M Wane et le Premier ministre OUANE ont discuté, entre autres, des derniers développements politiques. Au cours de la même journée, le Chef de la MINUSMA a également échangé avec les acteurs politiques afin d’évaluer leurs points de vue sur la situation actuelle au Mali. Il a souligné que pour que le pays retrouve l'ordre constitutionnel, le gouvernement de transition devait s'atteler à des réformes prioritaires, afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise actuelle. Il a ensuite encouragé les parties prenantes à s'engager dans la transition dans un esprit d'inclusivité.

Visite de courtoisie à la Maison de la presse

La Maison de la presse a accueilli le Chef de la MINUSMA le 14 mai dernier. Il y a rencontré le Président Bandiougou Danté. M. WANE a souligné le rôle essentiel que joue la presse pour favoriser la paix et la stabilité dans le pays, notamment en couvrant les élections de manière libre, équitable et indépendante. Il a réitéré la volonté de la MINUSMA de fournir un soutien au paysage médiatique malien dans la mesure de ses moyens, comme cela a déjà été démontré à de nombreuses reprises.

Familles fondatrices

Dans la journée du 14 mai, il a également rendu une visite de courtoisie aux familles fondatrices de Bamako. « Parmi les agréables devoirs dont doit s’acquitter toute personne arrivant à Bamako figure la visite aux 3 familles fondatrices de la ville. Ce matin, je me suis rendu auprès des familles Niaré, Touré et Dravé pour me présenter et bénéficier de leur sagesse dans la conduite de ma mission » a-t-il déclaré.

Il a également rencontré lors du week-end dernier à Bamako les représentants des mouvements signataires de l'Accord de paix et a eu des consultations avec nombre de parties maliennes dans le cadre du Comité local de suivi de la transition.

Coopération entre la MINUSMA et les forces de sécurité

Tel a été le sujet principal de la rencontre le 13 mai entre le Chef de la MINUSMA et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Koné. Il a notamment été question de collaboration sur les patrouilles, les enquêtes, le renforcement des capacités et de soutien aux infrastructures. Des discussions techniques et stratégiques auront lieu dans les prochaines semaines afin de développer une vision commune sur la voie à suivre pour cette collaboration.

Suivi de la Transition

Le 10 mai, le Représentant spécial WANE a pris part à la délégation de la CEDEAO, conduite par l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, pour le suivi de la Transition et des développements connexes. La délégation a rencontré le Premier ministre Moctar OUANE, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation ainsi que la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, M. Wane a indiqué que la MINUSMA apporterait son soutien total aux efforts maliens pour assurer le succès du processus électoral. Dès l’arrivée de la délégation le 9 mai, le Chef de la MINUSMA avait co-présidé une réunion avec le médiateur CEDEAO pour la transition au Mali. Cette réunion a permis de prendre acte des progrès réalisés par les Autorités de la Transition et des questions relatives au processus électoral, aux réformes institutionnelles et constitutionnelles.

Processus de paix

Le 9 mai, il a séparément rencontré la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et de la Plateforme pour discuter de l’état d’avancement du processus de paix. Les représentants de ces groupes armés signataires ont signalé leur volonté d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'Accord de paix notamment en matière de défense et de sécurité et de réforme institutionnelle. Les dividendes de la paix pour les populations du Nord, notamment la question des écoles, ont été évoquées.

Audience auprès du Président de la Transition

Le 7 mai, le RSSG WANE a rendu une visite de courtoisie au président de la Transition, Bah N'Daw, qui a salué la contribution de la MINUSMA au Mali et souligné la complexité et les défis de la transition. M. Wane a pour sa part a réitéré l'engagement de la MINUSMA à soutenir le processus de Transition. Les discussions ont également porté sur les questions de droits de l'homme, les initiatives de paix, de sécurité et de développement, ainsi que sur le renforcement de la coopération entre les Forces de défense et de sécurité maliennes et la MINUSMA.

Visite de terrain du Commandant de la Force

Le général Dennis GYLLENSPORRE a effectué une visite de travail à Kidal, Tessalit et Aguelhok du 14 au 19 mai 2021. Cette visite a pour but de s'enquérir de la situation opérationnelle dans cette région, mais aussi de prendre contact avec les Casques bleus des différents contingents qui y sont déployés.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19

Point de situation de la MINUSMA

Comme nous le faisons chaque semaine en toute transparence, voici un point sur la situation du Covid-19 au sein de la MINUSMA, qui nous préoccupe, tout comme l’évolution dans le pays. A ce jour, la MINUSMA compte 16 cas actifs dans le pays, ils sont isolés et reçoivent les soins appropriés. Nous restons vigilants et poursuivons nos efforts pour empêcher la propagation du virus dans le pays.

Appui aux autorités et aux institutions

Appui à l'Académie d'Enseignement régionale de Gao

Un Projet à Impact Rapide (QIP) au bénéfice de l’Académie d'Enseignement régionale a été officiellement remis le 18 mai. Ce projet d'un montant de plus de 23,5 millions de Francs CFA vise à améliorer la provision de services sociaux de base dans le domaine de l'éducation en établissant un environnement de travail sécurisé. L'Académie de l'Enseignement de Gao est le centre de correction des examens de fin d'année pour les régions de Kidal, Ménaka et Gao.

RSS – DDR

Lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres

Du 17 au 18 mai, 50 chasseurs et artisans fabricants d’armes ont bénéficiés d’une formation sur leur reconversion à Sevaré dans la région de Mopti. Cet atelier s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres avec pour but de sensibiliser les participants sur leurs dangers, ainsi que les conseiller et orienter sur le choix de nouveaux métiers.

Sensibilisation à la RSS et au DDR

Du 18 au 21 mai s’est tenu un séminaire de formation des jeunes leaders communautaires de la société civile de Ségou, sur le processus national de la Réforme du Secteur de la Sécurité et Désarmement, Démobilisation et Réinsertion au Mali.

Appui au processus électoral

Femmes et élections

La MINUSMA a financé du 14 au 16 mai un atelier de trois jours pour renforcer la participation politique et électorale des femmes au profit de 100 jeunes femmes à Kidal. En collaboration avec le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), cette activité fait partie d'un projet plus vaste qui touchera un total de 1 100 jeunes femmes. Des sessions de formation ont déjà eu lieu à Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Kayes, Koulikoro et Kidal. D'autres sont prévues dans les régions de Tombouctou et Taoudénit.

Dialogue intercommunautaire et réconciliation

Journée internationale du vivre ensemble en paix

Le 16 mai à Tombouctou et Taoudénit, en marge cette Journée la MINUSMA a animé une conférence-débat présentant les structures des Equipes Régionales d'Appui à la Réconciliation (ERAR) ainsi que les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) des deux régions. Parmi les 200 participants présents, on comptait des chefs religieux, coutumiers et traditionnels, des autorités administratives et politiques, des représentants de la société civile, des organisations de jeunes et de femmes, ainsi que des personnes ressources.

Mise en œuvre opérationnelle de Comités Communaux de Réconciliation

La MINUSMA et l’Equipe Régionale d'Appui à la Réconciliation de Ségou (ERAR) ont tenu un atelier de synthèse sur la mise en œuvre opérationnelle des 12 Comités Communaux de Réconciliation (CCR) établis dans les cercles de Niono, Ségou, Macina et San (régions de Ségou et San) et sur la tenue de dialogues communautaires supervisés par la MINUSMA et mis en œuvre par des ONG partenaires au cours de l'exercice 2020/2021.

Evaluation des dialogues entre Daoussahak et Imajaghane

Le 5 mai, la MINUSMA et l’ERAR de Ménaka ont facilité une rencontre entre les deux communautés pour le suivi des dialogues intra et intercommunautaires organisés en 2019 et 2020.

Appui au secteur de la justice

Appui à la mise à disposition des registres des actes de naissance à Ménaka

La MINUSMA a transporté le 3 mai des registres d’actes de naissance afin de les remettre aux mairies de la région de Ménaka. Cet appui vise à répondre aux difficultés rencontrées par la population de Ménaka pour obtenir des documents d’état civil et pièces administratives établis par les mairies et tribunaux.

Promotion du genre

Femmes et DDR-SSR

La Minusma, ONU-Femmes et le FBA (Folke Bernadotte Academy) organisent un atelier en renforcement de capacités sur les processus de DDR-SSR et l’intégration du genre pour les 15 femmes leaders dont 9 membres du CSA et 6 de la société civile. Neuf hommes membres du CSA et CNT ont aussi été sélectionnés pour leur participation à cet atelier.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

Mise en œuvre de la Police de proximité

La validation et l’installation des membres du Comité consultatif local de sécurité de la commune urbaine de Gao a eu lieu le 17 mai. A cette occasion, les activités de la police de proximité dans la région ont été lancées. Les membres désignés du comité consultatif de sécurité serviront de pont à la police de proximité auprès de la population pour le partage de renseignements et d’informations sécuritaires. La MINUSMA a appuyé ce projet afin de renforcer la sécurité et la protection des personnes et des biens.

Sensibilisation communautaire

Le 18 mai à Gao au quartier Boulgondie, la Police de la MINUSMA a sensibilisé lors d’une patrouille la population sur la maltraitance des enfants.

Une Mission d’évaluation sécuritaire s’est également rendue le 16 mai dans la commune de Tonka. L’objectif était de mettre en confiance la population.

Le 11 mai à Kidal une patrouille de visibilité au quartier Etambar, elle a rendu visite à une association de femmes spécialisées dans le tissage de la laine. En plus de la laine, l’objectif était également de tisser des liens avec la population et établir des canaux de communication.

Renforcement des capacités des forces de sécurité

La « Formation des formateurs sur la sécurisation du processus électoral » est en cours depuis 10 jours et se poursuivra jusqu’au 28 mai au profit des Forces de sécurité maliennes. Cette session permet de maitriser les techniques de maintien de l’ordre, de l’usage de la force et des armes à feu.

Une formation portant « Trafic illicite des œuvres d’art et des biens culturels » a débuté le 17 mai pour cinq jours. Première du genre, elle vise à donner aux forces de sécurité, une compréhension générale de la problématique du trafic illicite des œuvres d’art et des biens culturels comme un phénomène lié au crime transnational organisé.

Par ailleurs, dans la région de Mopti, une Colocation a été effectuée par la police scientifique et technique de la MINUSMA au Commissariat de Police de Mopti.

A ce jour, l’UNPOL a atteint le cap des 1 988 éléments des Forces de sécurité maliennes formés dont 1 614 hommes et 267 femmes à Bamako, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal.

Activités opérationnelles

Du 10 au 19 mai l’UNPOL a effectué 157 patrouilles afin de permettre aux populations de vaquer paisiblement à leurs occupations.

Activités de la Force de la MINUSMA

Appui technique aux FAMa

Le 13 mai, la Task force mobile (MTF) de la MINUSMA a commencé une évaluation initiale de la zone où un incendie a détruit 3 dépôts de munitions dans le camp des FAMa de Gao le 22 mars. Les FAMa ont demandé l’appui de la MINUSMA pour effectuer un nettoyage sécurisé de la zone qui pourrait être contaminée par des munitions non explosées.

Evacuations sanitaires

Du 7 au 12 mai, la MINUSMA a procédé à l’évacuation de plusieurs soldats des FAMa blessés par l’explosion d’engins explosifs improvisés, victimes de blessures accidentelles ou encore de maladie.

Opérationnel

Les opérations de sécurisation de la MINUSMA se poursuivent dans toutes les régions où les Casques bleus sont déployés. Quelques mises à jour :

Opération MONGOOSE 3. Sa deuxième phase 2 est toujours en cours dans et autour du cercle de Douentza, ainsi qu’à Tombouctou et ses environs. Sa phase 3 est en cours de planification.

Opération Seka. Elle a récemment érigé des checkpoints ponctuels dans plusieurs localités dans la région de l’axe Gao-Ansongo-Labbezanga en plus des patrouilles de reconnaissance et de dissuasion qu’elle effectue. Objectif : renforcer la sécurité sur cet axe majeur et gêner au maximum la liberté de mouvement des groupes armés terroristes.

Ménaka sans armes. La construction des check points supplémentaires et l’érection des merlons se poursuivent. Ces travaux d’aménagement destinés à empêcher le contournement des points d’entrée choisis constituent un facteur du succès de cette opération. Leur occupation par les FAMa symbolise le retour de l’autorité de l’Etat dans cette localité.

Opération Buffalo. Les patrouilles de la MINUSMA ont été intensifiées dans le triangle de Bankass, Bandiagara et Ganido face à la résurgence des violences intercommunautaires et des attaques terroristes, dirigées essentiellement contre les forces de défense et de sécurité du Mali et la population locale.

Au total, au cours des deux dernières semaines et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force de la MINUSMA a mené environ 850 patrouilles et érigé une cinquantaine de checks points.

Incidents

Pas d’incident notoire à signaler cette semaine.

Agenda

Journée internationale des Casques bleus qui sera célébrée vendredi prochain au quartier général de la MINUSMA en présence de nombreuses personnalités.