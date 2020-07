Point de presse de la MINUSMA du 2 juillet 2020

Porte-parole : Olivier Salgado

Bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Adoption de la Résolution 2531

Le Mandat de la MINUSMA renouvelé à l’unanimité jusqu’en juin 2021 avec le même nombre d’effectifs.

Par la résolution, le Conseil décide que la première priorité stratégique de la MINUSMA reste l'appui à la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali par les parties maliennes, ainsi que par les autres acteurs maliens concernés.

La deuxième priorité stratégique de la MINUSMA est de faciliter la mise en œuvre, par les acteurs maliens, de la Stratégie de stabilisation du centre du Mali, dans le cadre d’une action globale à orientation politique, en vue de protéger les civils, de réduire les violences intercommunautaires et de rétablir l'autorité de l'Etat, la présence de l'Etat et les services sociaux de base au centre du Mali, par la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées.

Il a été aussi demandé à la Mission de « continuer à s’acquitter de son mandat en étant proactive, robuste, flexible et agile ». Les effectifs militaires et policiers maximums autorisés de la Mission restent les mêmes, soit 13 289 militaires et 1 920 policiers.

La résolution 2531 et le Mandat de la MINUSMA seront très rapidement à votre disposition, et nous y reviendrons plus en détails dans les jours qui viennent.

Activités de la direction de la MINUSMA

Hier le 1er juillet, le RSSG Annadif a présenté ce nouveau Mandat à une série de parties prenantes maliennes à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye. Des interlocuteurs de la présidence, du cabinet du Premier ministre, des ministères de la défense et de la sécurité, ainsi que des groupes de réflexion institutionnels. Le RSSG a présenté les grandes lignes de la résolution 2531 (2020), y compris les jalons qui traitent de l'Accord de paix et de la situation dans le Centre. Les discussions ont également porté sur les moyens d'améliorer la mise en œuvre du processus de paix et de protéger les civils dans le Centre.

Le 26 juin, le Chef de la MINUSMA, M. Annadif a participé à la 933è session du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), qui a fait le point sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, cinq ans après sa signature. Les parties prenantes ont salué les progrès réalisés, tout en soulignant la nécessité d'un soutien international continu envers le Mali et la mise en œuvre de l'accord. Au cours de son intervention, M. Annadif a salué les étapes importantes déjà franchies, telles que le Pacte pour la paix, et a rappelé l'importance de la poursuite des réformes institutionnelles, tout en soutenant la restauration de l'autorité de l'État afin que la sécurité et les services sociaux de base puissent être fournis aux populations. M. Annadif a également salué la coopération entre des institutions telles que l'ONU, l'UA et CEDEAO dans le cadre de la médiation internationale. Il a également rappelé l'importance de la coordination des efforts pour lutter contre le terrorisme par le biais de la force conjointe du G5 Sahel et d'autres mécanismes régionaux.

Le même jour, M. Annadif poursuivait ses efforts de bons offices auprès de diverses parties prenantes, notamment en rencontrant une délégation du mouvement Convergence des Forces républicaines (CFR) dirigée par l'ancien ministre Amadou Koïta. Au cours des discussions, M. Annadif a insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue et l'apaisement. Dans cette même dynamique, le 23 juin, M. Annadif avait déjà rencontré le président de l'Assemblée nationale, Moussa Timbiné et d'autres parlementaires. Au cours des discussions, le Représentant spécial a souligné la nécessité d'un dialogue politique entre les parties prenantes maliennes dans le respect de la Constitution afin de trouver des solutions consensuelles. Il a en outre souligné la disponibilité de la communauté internationale à apaiser les tensions dans le cadre de son mandat de bons offices. Un message similaire a été partagé lors d'une réunion qui s'est tenue plus tard dans la journée avec l'Imam Dicko, en présence des représentants de la CEDEAO et de l'UA au Mali.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19 au Mali

Point de situation de la MINUSMA

Nous avons publié hier notre mise à jour hebdomadaire, comme nous le faisons chaque semaine en toute transparence. Le total des cas de la MINUSMA depuis le début de la crise est réparti comme suit :

Au total, 220 cas positifs ont été déclarés à la MINUSMA depuis le début de la crise il y a maintenant plusieurs mois. Parmi eux et à ce jour, 211 membres du personnel ont déjà été guéris, 2 comme vous le savez sont décédés. Ainsi, nous enregistrons pour la deuxième semaine consécutive une forte baisse du nombre de nos cas positifs actifs, puisque 7 membres du personnel de la MINUSMA sont actuellement isolés et soignés. Malgré tout, nous restons vigilants et poursuivons nos efforts pour empêcher la propagation du virus dans le pays.

Voilà pourquoi nos mesures sont toujours en vigueur dans nos représentations régionales ainsi que dans notre quartier général.

Le télétravail est toujours en vigueur, et ce jusqu’à nouvel ordre, pour tous les membres du personnel dont les fonctions ne nécessitent pas une présence physique au siège. Nous sommes tous concernés et la MINUSMA adapte ses mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus au Mali, en parfaite coordination avec les autorités nationales et l’OMS.

Appui au Plan national de riposte contre le Covid-19 et aux institutions

Avec par exemple le 25 juin, la Sensibilisation des détenues et du personnel du Centre de détention de Bollé femmes, une activité organisée par la MINUSMA, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le ministère de la Santé, afin d’appuyer la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée (DNAPES) dans la lutte contre le coronavirus.

Le 1er juillet à Gao, plus de 3 tonnes d’équipements médicaux et de sensibilisation pour le contrôle du Covid-19 ont été remis à la Direction régionale de la Santé. Ces équipements médicaux ont été achetés dans le cadre des protocoles d’entente signés avec le ministère de la Santé le 6 avril 2020, en soutien au Plan national de réponse contre la pandémie du Covid-19. Le 27 juin, c’est la représentation régionale de la MINUSMA à Ménaka qui recevait 2,2 tonnes de matériel de protection et de prévention au Covid-19.

A Mopti le 25 juin, la Police des Nations unies UNPOL a remis le 25 juin, un lot de kits de protection contre le Covid-19 à la Coopérative des Transporteurs routiers et à la société civile.

D’autres opérations MINUSMA sont en cours ou à venir.

Appui aux institutions

Installation des premiers feux de circulation de la ville de Gao

Les premiers feux tricolores de circulation de la Cité des Askia ont été installés. Fruits du projet du Fonds fiduciaires de la MINUSMA pour la paix et la sécurité financé par la Norvège, ils ont été installés par la Nordic International Support Foundation.

Ces feux font partie d’un projet global qui inclut également la fourniture de 250 lampadaires solaires pour la ville de Gao et 70 pour celle de Tombouctou. D’un coût total de plus de 660 millions de francs CFA, ce projet vise à contribuer à la sécurité urbaine ainsi qu’à son développement. En cours de réalisation, il comprend aussi un volet sensibilisation au code de la route en direction des usagers de Gao.

À terme, huit feux tricolores seront installés dans les principales artères de la ville. Les premiers l’ont déjà été dans le quartier Château, notamment au carrefour du Mali et au carrefour situé près de la Mosquée Koweït. Prudence donc sur les routes.

Guide

La MINUSMA a élaboré un guide à l’attention des femmes parlementaires, et le soutien dont elles ont besoin pour remplir leur mandat. La Mission est en contact avec les femmes élues afin de recueillir les réponses.

Droits de l’Homme et Protection

Le 17 juin, le Directeur de la DDHP a dirigé une mission spéciale d'enquête sur les droits de l'homme dans le village de Binedama, région de Mopti. L'équipe était composée de neuf chargés des droits de l'homme et des membres de la Police des Nations Unies, accompagnés par la Force de la MINUSMA. L'objectif de la mission était d'établir les circonstances entourant l'attaque ainsi que les circonstances ayant conduit aux violations des droits de l’homme à Binedama le 5 juin 2020. Au cours de la mission, les mesures préventives COVID-19 pertinentes ont été respectées. Les conclusions de cette mission devraient soutenir la lutte contre l'impunité pour ce crime grave au regard du droit pénal Malien ainsi que du droit international des droits de l'homme.

Enfin, la Division et la Section de la protection de l'enfance appuie le processus accéléré de désarmement, démobilisation et réintégration (A-DDR) dans le nord du pays. Depuis le début du processus, le 18 juin 2020, un total de 87 combattants (tous des hommes) dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou ont fait l’objet de vérification de leur profil (« screening ») et ont été sensibilisés à la protection des droits des enfants. La Section de la protection de l'enfance continuera de suivre le processus et procédera à une sélection des combattants en fonction de l'âge afin d'identifier toute personne âgée de moins de 18 ans pour une séparation, des soins et une gestion immédiate par les acteurs de la protection de l'enfance.

Appui de la MINUSMA aux communautés

Réhabilitation de la maison de la société civile à Tessalit

Le lancement des travaux financés par la MINUSMA pour un montant de plus de 36 000 000 de Francs CFA a eu lieu le 25 juin. Ce projet à impact rapide permettra aux acteurs de la société civile de Tessalit de disposer d’un cadre d’échanges et de rencontres pour non seulement favoriser le rapprochement entre les différentes communautés mais aussi pour favoriser leurs participations à la gestion des affaires publiques de Tessalit.

SSR – DDR

Lancement de la phase du DDR accéléré

La phase de rattrapage du processus accéléré d'intégration DDR (ADDR-I) continue dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou.

À Tombouctou, une équipe conjointe MINUSMA et des autorités maliennes a procédé au dépistage, au désarmement et à l'enregistrement biométrique de nouveaux groupes d'anciens combattants affiliés à Plateforme, la CMA, ainsi qu’à divers groupes dissidents. Au total, 127 combattants, dont deux femmes, sont arrivés à Tombouctou depuis le début de cette phase le 12 juin. Parmi eux, 46 ont achevé toutes les étapes du processus et reçu des kits de démobilisation et des cartes d'identité. Des armes et munitions ont été collectées. La phase de rattrapage a commencé à Gao le 25 juin et à Kidal le 18 juin.

Activités de la Police

Appui aux Forces de sécurité maliennes et dans la lutte contre la criminalité

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la police de proximité à Mopti, UNPOL a financé les 23 et 25 juin 2020 une vaste campagne de sensibilisation sous le thème « Mise en œuvre de police de proximité, une nouvelle façon de produire la sécurité ». Des journées portes ouvertes ont ainsi été organisées à la légion de la Gendarmerie et du Commissariat de police de Sévaré. L’objectif était de permettre d’une part aux populations de la région de Mopti, de s’imprégner du fonctionnement des commissariats de police et la Gendarmerie, et d’autre part, solliciter leur adhésion en établissant un partenariat en vue de renforcer la sécurité.

La mise en œuvre de la Police de proximité a permis de lancer le 29 mai le curage des caniveaux à Sévaré dans le cadre des activités de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, des activités financées par UNPOL.

Au cours de la semaine précédente, UNPOL a effectué un total de 74 patrouilles y compris avec les Forces de sécurité maliennes, ainsi que des patrouilles de longue portée. La Police des Nations unies continue d’intensifier ses activités opérationnelles dans le strict respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Activités de la Force de la MINUSMA

Opérations militaires en cours

Les activités de la Force se poursuivent dans tous les secteurs.

Dans la région de Tombouctou, la Force a lancé le jeudi 25 juin 2020, l’opération Wade, pour une durée de 8 jours dans les villes de Niafunké et Diré. Cette opération vise à garantir la liberté de circulation des personnes et des biens dans cette zone. Au cours de la première phase de l’opération, 14 patrouilles longue portée ont été conduites, une base temporaire établie, et 7 postes de contrôle érigés.

Sur l’axe Ansongo-Labezzanga, dans le cadre de l’opération Séka, 36 patrouilles longue portée ont été conduites, 19 postes de contrôle ont été érigés afin de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens dans cette région.

L’opération Buffalo est toujours en cours dans le Centre du Mali malgré la résurgence des violences intercommunautaires et des attaques terroristes dont la dernière en date est celle menées contre les troupes FAMa le vendredi 26 juin 2020 près du village de Dinangourou, (100 km au nord-est de la ville de KORO). Ces deux dernières semaines, les Casques bleus ont patrouillé dans 25 localités et ont installé des bases temporaires à proximité de nombre d’entre elles. 58 patrouilles et escortes ont été exécutées par les compagnies engagées dans le cadre de cette opération.

Au total, au cours des deux dernières semaines écoulées et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené 970 patrouilles (patrouilles de jour et de nuit, de longue et de courte portée) et érigé une trentaine de check points. Ces patrouilles aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences sur les populations et à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées.

Appui aux FAMa

Dans la région de Tombouctou, le 17 juin 2020, des individus armés non identifiés ont pénétré dans la ville de Diré, (40 km au sud-est de Goundam) et ont tiré sur les bâtiments administratifs. Les assaillants auraient ensuite kidnappé les sous-préfets de Diré et Danga. A la demande des FAMa, une reconnaissance aérienne a été menée par la Force pour leur apporter un soutien et évaluer la situation.

Par ailleurs, toujours sur demande des FAMa, une évacuation sanitaire a été opérée par air par la Force le 20 juin dernier à partir de Nampala (180 km au nord-ouest de Mopti) sur Sevaré.

De même, une évacuation sanitaire de 3 blessés a été opérée par la Force au profit des FAMa, le 26 juin dernier, après l’attaque de leur poste de Dinangorourou, à environ 100 km au nord-est de la ville de Koro, par des éléments armés non identifiés.

Enfin, hier 1er juillet, la MINUSMA a évacué par hélicoptère un soldat des Forces armées maliennes (FAMa) qui avait été mordu par un serpent venimeux de Diafarabe à Sevare.

Activités civilo-militaires

Les travaux de construction entrant dans le cadre de l’opération « Ménaka sans armes » sont en cours. Pour rappel et dans un premier temps, l’opération se fixe pour objectif de construire des check points dans la ville de Ménaka afin de renforcer le contrôle effectif sur la circulation des armes. Les travaux sont actuellement à plus de 95% de leur réalisation.

Par ailleurs, la reconstruction du pont de Songobia, est également toujours en cours dans la région de Bandiagara. La reconstruction du pont permettra d’une part à la Force de conserver sa liberté de mouvement dans la région et d’autre part d’éviter l’isolement des localités desservies ou reliées par le pont. Le pont de Songobia a fait l’objet de deux tentatives de destruction le 30 novembre et le 2 décembre 2019 ayant entraîné des dégâts importants qui le rendaient impraticable. Incidents

Parmi les incidents qui ont affecté la MINUSMA :

• Le 30 juin, les Casques bleus de la MINUSMA ont trouvé et neutralisé un engin explosif improvisé, à environ 90 km au nord-est de la ville de Douentza. Une équipe de neutralisation des explosifs a réussi à détruire l'engin.