Point de presse de la MINUSMA du 18 mars 2021

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé le Mauritanien El-Ghassim Wane à la tête de la MINUSMA le 15 mars. Il succède à Mahamat Saleh Annadif du Tchad, à qui le Secrétaire général a exprimé dans un communiqué sa reconnaissance pour sa contribution inestimable aux efforts de paix et de réconciliation au Mali. M. WANE apporte 25 ans d'expérience en matière de prévention des conflits, de médiation et de maintien de la paix.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Tournée d’adieux du Chef de la MINUSMA

Elle a eu lieu du 9 au 12 mars où M. Annadif s’est successivement rendu à Mopti, Tombouctou, Tessalit et Aguelhok. Pour cette dernière mission sur le terrain, il a rencontré les autorités locales et traditionnelles, régionales ainsi que le personnel de la MINUSMA. À cette occasion, M. ANNADIF leur a exprimé sa reconnaissance pour le sacrifice consenti au nom de la paix et de la stabilité au Mali. À tous, il n’a pas manqué de rappeler l’opportunité que représentaient la Transition et la mise en œuvre effective de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Au personnel des Nations unies, il a particulièrement exprimé sa fierté et a tenu à leur rappeler les valeurs de l’organisation qu’ils se doivent de défendre.

Hommage à Hamed BAKAYOKO

Le 10 mars, M. ANNADIF a appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire M. Ahmed BAKAYOKO. Il a présenté ses sincères condoléances au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, au peuple ivoirien ainsi qu’à la famille éplorée du défunt. Le mercredi 17 mars 2021, le drapeau des Nations Unies était en berne au Siège de l'ONU pour lui rendre un ultime hommage.

Le Président Bah N’Daw reçoit Mbaranga Gasarabwe

L’audience a eu le 11 mars. Les discussions entre le président de la Transition et la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire ont tourné autour de questions telles que l'autonomisation des femmes, la consolidation de la paix au Mali, l'aide humanitaire, le développement durable, les droits de l'homme, la cohésion sociale et la lutte contre la violence sexiste. Les priorités du gouvernement de transition ont également été abordées lors de cette rencontre.

Visite d’une délégation américaine à la MINUSMA

L’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Dennis Hankins et le Commandant du Commandement des Opérations spéciales des USA en Afrique, le Général de Division Dagvin Anderson se sont rendus à l’état-major du secteur Ouest de la MINUSMA à Tombouctou le 9 mars dernier. La délégation américaine a été briefée sur la situation sécuritaire dans la région et les échanges ont porté sur le déploiement des forces, les opérations actuelles et futures ainsi que les activités civilo-militaire au profit des populations de la région. L’ambassadeur américain Dennis Hankins a encouragé la MINUSMA et a réitéré le soutien et la mobilisation de la communauté internationale au processus de paix au Mali.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19

Point de situation de la MINUSMA

Comme nous le faisons chaque semaine en toute transparence, voici un point sur la situation COVID au sein de la MINUSMA, qui nous préoccupe, tout comme l’évolution dans le pays. A ce jour, la MINUSMA compte 15 cas actifs dans le pays, ils sont isolés et reçoivent les soins appropriés. Nous restons vigilants et poursuivons nos efforts pour empêcher la propagation du virus dans le pays.

Appui à la riposte nationale

Du 3 au 7 mars, le Réseau des communicateurs traditionnels pour le développement (RECOTRADE) a finalisé une campagne de sensibilisation culturelle contre la pandémie de Covid-19 financée par la MINUSMA dans les principaux lieux publics de Gao, Ansongo, Bourem et Labezanga (région de Gao).

La campagne visait à informer les populations vulnérables sur la pandémie du Covid-19, en rappelant les mesures de prévention. Ce projet financé par la MINUSMA vient en appui au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Appui aux autorités et aux institutions

Le Chef de la MINUSMA inaugure deux projets de maisons de la société civile à Tessalit et Aguelhok, région de Kidal

Ces deux projets à impact rapide (QIP) ont été remis le 11 mars en marge de sa tournée d’adieux. Il s’agit de la construction et de la clôture des maisons de la société civile dans ces trois localités. Les travaux ont respectivement été lancés le 25 juin 2020 à Tessalit et le 25 juillet 2020 à Aguelhok pour renforcer les organisations de la société civile au niveau local.

À Aguelhok et à Tessalit, le projet comprend la construction d'un établissement pour un montant de 24 millions de Francs CFA et près de 37 millions pour les équipements.

Remise du document d'engagement commun de la société civile malienne au gouvernement de transition pour promouvoir la gouvernance participative

C’était le 12 mars. L’élaboration du document met en évidence des constats de la société civile malienne, des recommandations et des engagements pour influencer les six axes de la feuille de route de la Transition. Lancé le 26 février à Bamako ainsi que dans dix régions du Mali (Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Taoudéni), l’initiative visait à amener les organisations de la société civile à dégager une volonté partagée, articuler et coordonner leurs actions et positions pour avoir un impact partagé sur l’exécution de la feuille de route de la Transition. Un financement MINUSMA de 99 millions de FCFA.

Construction et Equipement d’un centre d’accueil pour les migrants en transit

Ce projet à impact rapide a été remis le 11 mars la Direction Régionale de la Protection Civile de Tombouctou. Son objectif est d’accueillir les migrants candidats au retour volontaire en transit pour les protéger pendant le séjour temporaire. D’un montant de près de 27 millions de Francs CFA, il a été parrainé par le HCR et l’OIM, ce projet vise à résoudre non seulement le problème d’accueil et hébergement mais aussi sera un vecteur de cohésion sociale. Le centre sera ouvert à tous les migrants en transit à Tombouctou. Les bénéficiaires directs sont au nombre de 1 500 dont 200 enfants, 1 000 jeunes (18 -24), 300 adultes soit 60 migrants demandeurs d’assistance par mois en moyenne.

Renforcement des capacités dans la région de Taoudéni

Les associations de jeunes de la région de Taoudeni ont bénéficié les 9 et 10 mars d'un atelier de renforcement des capacités financé par la MINUSMA. L'atelier qui a rassemblé 45 personnes, hommes et femmes, visait entre autres à renforcer l'appropriation par les jeunes de l'Accord de paix et de la résolution 2531. Il a permis d’avancer vers la signature de la charte de non-violence des jeunes.

Appui à la prévention des conflits

Une formation financée par la MINUSMA sur la prévention et la gestion des conflits à l'intention des élus et du personnel administratif du cercle de Niono, s'est tenue du 5 au 7 mars. Les bénéficiaires de cette deuxième phase sont les responsables des communes de Nampala, Dogofry et Sokolo. D'autres communes avaient été couvertes lors de la première phase de la formation, qui s'est tenue du 2 au 4 mars.

RSS – DDR

Prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme

La Politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et son plan d'action ont fait l’objet de deux ateliers de renforcement des capacités dans les régions de Koulikoro et de Ségou du 8 au 12 mars. Soixante-dix hommes et femmes représentant plus de 20 organisations de la société civile ont eu l'occasion d'échanger avec les autorités gouvernementales. Ces ateliers financés par la MINUSMA ont été organisés en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du Culte.

Appui au processus électoral

Mission d’évaluation de besoins (NAM)

La MINUSMA a participé à la mission d’évaluation de besoins virtuelle qui s’est déroulée du 19 février au 5 mars 2021. La NAM a échangé avec la majorité des acteurs électoraux ainsi qu’avec les partenaires techniques et financiers (PTF).

Le rapport final de la mission posera les bases pour l’assistance électorale fournie par les Nations Unies dans le cadre de l’Equipe électorale intégrée composée par la MINUSMA, le PNUD et ONU Femmes.

Droits de l’Homme et Protection

Promotion et protection des droits de l’Homme

Du 1 au 5 mars, le Directeur de la division des droits de l’homme et de la protection a conduit une mission d’évaluation de la situation des droits de l’homme dans la région de Sikasso. Leurs échanges avec le gouverneur ont porté sur la situation générale des droits de l'homme et de la sécurité dans la région. Des réunions de travail séparées avec les commandants régionaux des FAMa, de la Gendarmerie et de la Police ont également été tenues à cette occasion.

D’ici quelques heures, vous devriez recevoir la note trimestrielle de notre Division des Droits de l’homme. À suivre plus tard dans la journée.

Appui au secteur de la justice

Consultations médicales à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Tombouctou

Elles se sont déroulées le 4 mars par des médecins du contingent burkinabé de la MINUSMA. Ils ont examiné 58 détenus dont une femme. Un lot de médicament a aussi été remis aux autorités pénitentiaires.

Lutte contre les violences sexuelles

Formation des formateurs

La MINUSMA et 5 instructeurs de l’Ecole National de Police (ENP) ont formé le 5 mars un groupe de travail chargé d’élaborer des modules de formation portant sur les violences sexuelles liées au conflit (VSLC). Ces modules seront ajoutés au programme de formation des élèves de l’ENP. Les premiers modules de formation dont bénéficieront environ 1 500 élèves de l’école de police débuteront le 4 mai prochain. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une des missions de la MINUSMA qui est de renforcer la capacité du secteur de la sécurité afin de prévenir et de répondre aux violences sexuelles liées au conflit.

Appui aux communautés

Non-violence et sécurité collaborative

Du 10 au 11 mars, la MINUSMA a organisé à Ménaka un dialogue avec les jeunes pour discuter des avantages de la non-violence et du rôle de la sécurité collaborative pour soutenir l’opération « Ménaka sans armes », la protection des civils et les droits de l'homme. À l'issue de l'atelier, les jeunes ont reconnu l'importance de poursuivre les efforts pour travailler plus étroitement avec les institutions de sécurité.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

Activités opérationnelles

Au cours des deux dernières semaines, UNPOL a effectué 123 patrouilles à Bamako et dans les régions dont une patrouille conjointe de dissuasion et de visibilité avec les éléments de la Brigade territoriale de Kalaban Coro dans le district de Bamako. Dans les zones de déploiements de la Mission, les patrouilles sont effectuées en fonction de la situation sécuritaire et de recherches de renseignements. Les secteurs investis sont les régions de Tombouctou, Goundam, Mopti, Gao, Ansongo, Ménaka.

Activités de la Force de la MINUSMA

Réunion de l’Instance de coordination militaire au Mali (ICCM)

Elle a eu lieu le 12 mars, au siège de la MINUSMA. Cette réunion trimestrielle a rassemblé les commandants des forces internationales présentes au Mali (MINUSMA, Force conjointe du G5 Sahel, EUTM et Barkhane) et des Forces armées maliennes (FAMa).

Au cours de la réunion, les Commandants des Forces internationales au Mali ont fait un premier bilan de l’application des décisions prises lors de la rencontre de l’ICCM du 5 novembre 2020. La cellule de veille nouvellement créée sous le commandement des FAMa a notamment mis en avant ses travaux.

Cette réunion essentielle intervient un mois après le dernier sommet du G5 qui a eu lieu à Ndjamena au Tchad et met en avant la bonne coordination entre tous les partenaires au Mali.

Il faut rappeler que l’Instance de Coordination Militaire du Mali a pour but de renforcer la coordination des responsabilités en matière de sécurité, d’échange d'informations et de soutien et répondent à une exigence de la résolution 2531 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le mandat de la MINUSMA.

Appui aux Forces de défense et de sécurité Maliennes et Protection des Civils

Les 7, 8, 11 et 15 mars la MINUSMA a procédé à plusieurs évacuations sanitaires à la demande des Forces armées maliennes. Dans cette période, les FAMa ont été victimes d’attaques par des armés non identifiés et d’accidents.

Par ailleurs, dans le cadre du soutien de la MINUSMA aux FAMa en matière de formation, le programme d’entraînement établi au profit des militaires du Bataillon des Forces armées reconstituées de Tombouctou se poursuit. Cette formation, dispensée par les Casques bleus ivoiriens, se déroule par session de trois semaines et par section de quarante soldats.

Opérationnel

Les opérations de sécurisation des Casques bleus se poursuivent au Mali, il s’agit des opérations Mongoose 3, Seka, Ménaka sans armes et Buffalo. L’opération Wasa 2, qui se déroule dans les cercles de Goundam, Tombouctou et Ber, a pour but d’assurer la sécurité, protéger et soutenir les civils et montrer la présence des forces de la MINUSMA.

En plus de ces opérations permanentes, la Force est également engagée dans l’opération Waypath 7. Débutée le 6 mars, elle cible le Sud de Tombouctou. L’objectif est de renforcer le caractère imprévisible des mouvements de la Force, afin d’appuyer les mouvements dans les zones dangereuses entre Tombouctou et Bambara Maoudé. La Force a également érigé des bases opérationnelles temporaires sur les axes principaux menant à Bambara Maoudé, dans le but de dissuader toute activité criminelle.

Au total, au cours des deux dernières semaines et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené plus de 950 patrouilles et érigé plus que 80 checks points. Ces patrouilles, aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences et rassurer les populations dans les zones où les tensions communautaires sont signalées.

Condamnation et condoléances du RSSG ANNADIF hier, suite à l’attaque du 15/3 à proximité de Tessit contre les FAMA. A la demande des FAMA, la MINUSMA a procédé aux évacuations médicales nécessaires.

Un autre incident affectant les FAMAs ce matin à 2 km du village de Boni et 80 de Douentza. 2 soldats auraient été sérieusement blessés, à la demande des FAMAs, nous procédons actuellement aux évacuations médicales.

Incidents

Parmi les incidents qui ont affecté la MINUSMA :

- Le 13 mars, un véhicule protégé contre les mines de la Force de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de routine près d'un poste avancé, à environ 2,5 km au nord-est du camp intégré de Kidal. Des mines ont été trouvées et neutralisés en toute sécurité dans la même zone les 5 et 6 mars.

- Le 10 mars, une ambulance blindée du convoi logistique de la MINUSMA se rendant de Sévaré à Douentza s'est renversée près de Bore, à environ 59 km à l'ouest de la ville de Douentza. Un Casque bleu a été grièvement blessé et a été évacué.