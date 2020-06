Point de presse de la MINUSMA du 18 juin 2020

Fichier audio : https://wetransfer.com/downloads/a58655b8540a199eeeb474263d249a912020061... 7724123bdb268986d8d420200618112635/182298

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Ce matin, le Chef de la MINUSMA a rencontré le président de l'association Tabital Pulaku, Abou Sow. L'ancien ministre et gouverneur, qui a pris ses nouvelles fonctions en février, a souligné la situation difficile des Peulhs au centre du Mali. M. Sow a insisté sur la nécessité de documenter les violations des droits de l'homme et de poursuivre les responsables. Il a également mis en avant les nombreux efforts de réconciliation locale qu'il avait menés, déclarant que ce serait le principal domaine d'intervention de Tabital Pulaku dans les mois à venir. Le RSSG Annadif l'a remercié pour ses efforts et a insisté sur la nécessité urgente de réduire les tensions car les civils restent les principales victimes de la crise.

Le Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif a rencontré le 16 juin, le chef sortant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Mali, Jean-Nicolas Marti, et son successeur, Klaus Spreyermann. M. Annadif a salué le travail du CICR dans le Centre et le Nord du Mali, où l'ONG opère dans des conditions parfois très difficiles. Pour leur part, les interlocuteurs ont également évoqué des perspectives humanitaires inquiétantes pour le Centre du Mali. La recrudescence de la violence pourrait exacerber les difficultés des personnes dans le besoin pendant la période de soudure en juillet et août.

Le 8 juin, M. Annadif et l’équipe de direction de la MINUSMA ont rendu une visite de courtoisie à Moussa Timbiné, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Au cours de la rencontre, les deux parties ont rappelé la nécessité de poursuivre la forte collaboration entre la MINUSMA et l'Assemblée nationale afin de discuter du Mandat de la MINUSMA, de renforcer la compréhension et l'appropriation de l'accord de paix et de soutenir les réformes institutionnelles en cours. Cela a été considéré comme particulièrement important car 70% des députés sont nouvellement élus. Le Chef de la MINUSMA a notamment abordé les prochaines étapes de la mise en œuvre de l'Accord de paix et a souligné l'importance de traiter la situation dans le Centre par le biais du Cadre politique de gestion de la crise au Centre. Il s’est également félicité de l’élection de 41 femmes parlementaires. Les parlementaires se sont engagés à leur tour à veiller à ce que les femmes soient suffisamment présentes dans les commissions et autres structures institutionnelles.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19 au Mali

Point de situation de la MINUSMA

Nous avons publié hier notre mise à jour hebdomadaire, comme nous le faisons chaque semaine en toute transparence Le total des cas de la MINUSMA depuis le début de la crise est réparti comme suit :

206 cas positifs déclarés à la MINUSMA depuis le début de la crise. Parmi eux et à ce jour, 105 membres du personnel ont déjà été guéris, 2, comme vous le savez sont décédés. La MINUSMA compte donc à ce jour 99 cas positifs actifs qui sont tous isolés et qui reçoivent les soins adéquats.

Les mesures renforcées de la MINUSMA pour empêcher la propagation du virus au Mali sont toujours en vigueur dans nos représentations régionales ainsi que dans notre quartier général où une désinfection de grande envergure a eu lieu le 9 juin dernier.

Les camps où des cas ont été déclarés ont été entièrement confinés pour limiter la contagion. Au besoin et selon les cas, la Mission n’hésite pas à reconduire les périodes de confinement de ses camps dans les régions. C’est le cas à Tombouctou, Gao et à Mopti où les durées de confinement ont été respectivement repoussées jusqu’à nouvel ordre.

Le télétravail est toujours en vigueur, et ce jusqu’à nouvel ordre, pour tous les membres du personnel dont les fonctions ne nécessitent pas une présence physique au siège. Par ailleurs, je rappelle que le port du masque est devenu obligatoire pour tous les employés des Nations unies dans tous nos locaux au Mali.

Comme vous le savez déjà, sauf exception, les rotations de nos Casques bleus sont suspendues jusqu’à la fin du mois. Les vols de la MINUSMA demeurent suspendus pour les passagers au Mali à l’exception des cargos et des urgences médicales.

Nous sommes tous concernés et la MINUSMA adapte ses mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus au Mali, en parfaite coordination avec les autorités nationales et l’OMS.