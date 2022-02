Point de presse de la MINUSMA du 17 février 2022

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Le chef de la MINUSMA en visite à Gao

C’était le 9 février pour une visite de travail. Il a rencontré le Gouverneur de la région et le Commandant du Théâtre Est. La situation sécuritaire a dominé dans les discussions. Les autorités locales ont recommandé l’établissement d’une une base militaire près du projet de ferry de Lellehoye, la réhabilitation du projet des tranchées dans la ville de Gao et l’augmentation des projets à impact rapide (QIP) et ceux du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali pour empêcher le recrutement de jeunes par les groupes terroristes.

Le même jour, M. Wane a remis aux autorités maliennes les clefs de la sous-préfecture de Konna, nouvellement restaurée par la MINUSMA et EUCAP Sahel au travers d’un projet à impact rapide d’un montant de près de 24,5 millions de Francs CFA. Les autorités maliennes ont salué l'achèvement du projet comme un grand pas vers la restauration de la présence et de l'autorité de l'État dans le cercle de Mopti, et ont reconnu que de telles initiatives peuvent progressivement rétablir la confiance entre l'État et les populations locales, et par extension renforcer la cohésion sociale.

19 projets remis et lancés par le Chef de la MINUSMA dans la région de Gao

Le 10 février, dans la région de Gao, le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, s'est déplacé pour remettre aux autorités 19 projets.

Il s’agit de réhabilitation et équipement des édifices pour les forces de défense et de sécurité, la réhabilitation des digues, l’adduction d’eau, l’électrification des artères de la ville d’Ansongo et d’autres localités du cercle afin de réduire les conflits communautaires et améliorer le cadre de travail des Forces de Défense et de Sécurité Maliennes. D’autres projets concernent le domaine de l'agriculture et de l'accès à l'eau.

Enfin, le même jour Ansongo a été concerné par 4 projets du Fonds fiduciaire grâce à la contribution du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Au total, plus de 19 000 personnes, dont la moitié constituée de femmes, devraient bénéficier de ces projets financés par la MINUSMA pour près de 1,9 milliard de Francs CFA (plus de 3 millions de dollars américains).

Par ailleurs sur place le même jour, M. Wane a encouragé la Force à poursuivre sa bonne coopération avec les FAMa en fournissant un soutien logistique et en coordonnant les patrouilles de sécurisation. Il a également souligné l'importance de soutenir le projet mis en œuvre à Lellehoye, dans le but de restaurer les services de transport fluvial entre les deux rives du fleuve Niger, contribuant ainsi à la stabilité de la zone et au développement socio-économique. Il a également noté l'importance stratégique de ce projet à travers la réouverture complète du Gourma pour les FAMa, la MINUSMA, les Forces Internationales, les acteurs humanitaires et la population locale.

Rencontre avec le ministre de l’Administration territoriale et de décentralisation

Le 8 février, le ministre de l’Administration territoriale et de décentralisation, accompagné du Ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, a inauguré le Groupe de Travail Elargi, avec la participation du Chef de la MINUSMA. Tout en reconnaissant l'engagement du gouvernement de transition à atteindre un "consensus" sur un calendrier acceptable, M. Wane a réaffirmé que la CEDEAO, l'UA et l'ONU sont prêts à fournir l'expertise nécessaire pour examiner la proposition. L’évaluation englobe l'élaboration d'une nouvelle Constitution, la révision de la loi électorale, la loi sur la Charte des partis politiques, la loi sur les membres de l'Assemblée nationale et l'opérationnalisation de l'organe unique de gestion des élections.

Participation au Festival de Ségou

Le Chef de la MINUSMA a participé le 5 février à la Caravane de la diversité culturelle dans le cadre du Festival. Financée par la MINUSMA, cette caravane a été créée en 2014 par trois festivals, le Festival Taragalte (M’Hamid Elghizlane, Maroc), le Festival sur le Niger (Ségou, Mali) et le Festival au Désert (Tombouctou, Mali). Ces festivals encouragent toute l’année le dialogue, les échanges culturels et la protection de l’environnement à travers un programme de promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation, des échanges artistiques et un programme de durabilité.

Bons offices

Le 1er février, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a rencontré les membres du Comité local de suivi de la transition, dont le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE, en présence du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) et du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga.

Rencontre avec Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité

Le 2 février, M. Wane a rencontré Gilles Michaud, Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité en visite d'une semaine au Mali. Le but de cette visite était d'identifier comment son département peut soutenir la MINUSMA et l'équipe pays des Nations unies pour assurer la sûreté et la sécurité de leur personnel et de leurs installations. Le 7 février, Gilles Michaud s'est rendu à Gao afin d'identifier les défis sécuritaires régionaux auxquels la MINUSMA est confrontée et comment mieux les aborder.

Rencontre avec les femmes du Comité de suivi de l’Accord (CSA)

Cette audience a eu lieu le 28 janvier entre le Chef de la MINUSMA et les 7 femmes membres du CSA. Cette rencontre avait pour objectif de présenter le plan de travail des femmes pour l’année 2022. Elles ont exprimé leurs préoccupations sur les difficultés liées à la mise en œuvre de l’accord, la crise politique et les sanctions de la CEDEAO. Elles ont aussi présenté leur rapport d’activités de novembre 2020 à août 2021 et leur plan d’action 2022 et, entre autres, exhorté le Chef de la MINUSMA à poursuivre son plaidoyer auprès des parties signataires de l’Accord pour l’inclusion des 15 femmes additionnelles au CSA et aux sous-comités.

Visite du Général Matthijssen dans les régions du Nord

Dans le cadre de ses visites de commandement dans les zones de déploiement de la Force de la MINUSMA, deux semaines après sa prise de fonction, le Général de Corps d'Armée Matthijssen, s'est rendu à Gao et Ansongo du 31 janvier au 1er février 2022 et à Kidal, Aguelhok et Tessalit les 2 et 3 février. Il a profité de cette occasion pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans ces régions et des capacités opérationnelles des unités déployées. Il s’est également intéressé de près aux conditions de travail des Casques bleus. Il a ainsi pu reconnaître leur bravoure et leur dévouement.

Covid-19

Point de situation de la MINUSMA

La MINUSMA compte cette semaine 6 cas positifs actifs au Mali. Une forte baisse par rapport à ces dernières semaines. Nous restons vigilants et poursuivons nos efforts pour empêcher la propagation du virus dans le pays.

Nouvelles du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali

Réhabilitation du système d’adduction potable à Tessalit

Ce projet a été lancé le 8 février. La MINUSMA finance ce projet pour un montant total de plus de 190 millions de Francs FCFA à travers le Fonds fiduciaire grâce à la contribution du Royaume du Danemark. L’objectif global du projet est de contribuer à l’atténuation des tensions sociopolitiques entre les communautés à travers l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans la ville de Tessalit. Près de 4000 habitants bénéficieront directement de ce projet qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif de contribuer aux efforts de stabilisation du Mali à travers le renforcement des services sociaux de base.

Soutien la cohésion sociale à Timiniri et à Bandiagara

Le 27 janvier à Sévaré, le Fonds a financé la tenue d’un atelier intitulé « Réconciliation et consolidation de la cohésion sociale pour une paix durable dans le cercle de Bandiagara ». Cet événement organisé pour les habitants de Timiniri, avait pour objectif d’améliorer les compétences des participants et de favoriser leur contribution aux efforts de paix, aux processus de réconciliation et de stabilisation dans le Centre du Mali. Une activité similaire a eu lieu à Bandiagara le 29 janvier. Les participants ont discuté de la cohésion sociale et de l’organisation d’un dialogue inter et intra-communautaire à Bandiagara.

Des activités similaires avaient déjà été mises en œuvre dans la commune de Pignari.

Droits de l’homme et protection

Promotion du droit international des droits de l'homme

Du 9 au 12 février, la MINUSMA a organisé des sessions de renforcement des capacités sur le droit international des droits de l'homme pour des acteurs de la société civile à Mopti. Les sessions comprenaient une introduction aux droits de l'homme, aux techniques de surveillance, d'enquête et de rapportage sur les droits de l'homme ainsi que sur les violences sexuelles liées aux conflits. Cette formation faisait partie des activités en appui à la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) visant à renforcer les capacités des membres des organisations locales de défense des droits de l'homme.

Promotion et protection du droit au Mali : la coopération entre Forces de défense et de sécurité Malienne et MINUSMA se renforce

Le 10 février, s’est tenue la première réunion des partenaires techniques impliqués dans le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Mali (FDSM), dans le domaine des droits de l’homme, organisée par la Division des Droits de l’Homme et de la Protection (DDHP) de la MINUSMA. Ce projet est une initiative visant à susciter une synergie d’actions afin de contribuer, de façon coordonnée et efficace, au renforcement des capacités des FDSM. Ceci, en vue de soutenir les efforts des autorités du Mali dans la lutte contre l’impunité et le plein respect des droits de l’homme dans le pays.

Visite de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali

M. Alioune Tine a entamé le 8 février une visite officielle de 10 jours au Mali. Au programme rencontres avec des membres du gouvernement de transition, des représentants d'organisations non gouvernementales, la communauté diplomatique et le système des Nations Unies au Mali. Missions de terrain dans les régions de Mopti et de Tombouctou afin de rencontrer un large éventail d'acteurs, notamment les responsables administratifs, traditionnels et religieux locaux.

Cette visite permettra à l'Expert indépendant de finaliser son rapport sur le Mali. Il devrait être présenté à la 49ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mars 2022.

Un point presse de l’Expert est à venir dans les jours qui viennent, nous vous tiendrons informés.

Appui au secteur de la justice

Exercice de simulation des plans de sécurité intégrée aux Maisons d’arrêt (MCA) de Bamako et de Kéniéroba

Du 27 janvier au 3 février, en appui à la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire, la MINUSMA a organisé un exercice de simulation du plan intégré de protection de la Maison centrale d’arrêt (MCA) de Bamako et de la Maison d’Arrêt et de correction (MAC) de Kenieroba avec l’implication de la Brigade d’intervention pénitentiaire et la mise en pratique du Système d’alerte précoce établi en avril 2021 avec l’ONUDC. Une activité qui s’insère dans le projet de renforcement de la sécurité des établissements pénitentiaires des régions du Centre et de Nord du Mali. D’autres exercices de simulations seront réalisés dans les autres établissements pénitentiaires où séjournent des détenus à haut risque.

Appui aux institutions et aux communautés

Le 7 février à Kidal, la MINUSMA a lancé un projet à impact rapide pour un groupe de femmes à Amachache-Tessalit, visant à améliorer le bien-être socio-économique des femmes grâce à des jardins potagers, pour un montant estimé à plus de 25 millions de Francs CFA. Les autorités présentes à ce lancement ont souligné le soutien accru et continu de la MINUSMA à la population et les efforts constants de la Mission pour la mise en œuvre de l'Accord de Paix.

Toujours dans la région de Kidal, le 2 février, la MINUSMA a signé cinq contrats de projets générateurs de revenus à Aguelhok avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales afin de promouvoir l’autonomisation des femmes et de contribuer à la cohésion sociale.

SSR – DDR

Appui aux Forces armées maliennes

Le 9 février 2022, dans la région de Tombouctou, la MINUSMA a remis un projet d'infrastructure au camp du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) afin d’améliorer les conditions de vie et de travail de 177 éléments reconstitués des Forces armées maliennes (FAMa). Le projet comprend la construction de plusieurs dortoirs, des armureries et d’installations sportives. Le budget de cet appui s’élève à près 154 millions de Francs CFA.

Réduction de la violence communautaire (CVR)

Un nouveau projet CVR d’éclairage solaire pour les villages de Yasso et Mafoune (Région de Mopti) a été lancé le 2 février par la MINUSMA. D’un montant d’environ 48 millions de Francs CFA, avec une contribution communautaire de 1,2 million, il bénéficiera à plus de 1 500 personnes. Yasso et Mafoune sont marquées par une forte l'insécurité que ce projet contribuera à réduire considérablement.

Dialogue et réconciliation

Plusieurs dialogues intercommunautaires dans les régions de Ségou et de Gao

Les 11 et 12 février, la MINUSMA a facilité un dialogue intercommunautaire à Molodo (Région de Ségou) entre des représentants peuls et bambaras, sur fond d'accusations réciproques de collusion avec des éléments armés radicaux, d'exaction et de vol de bétail. Ainsi, les participants ont rétabli le dialogue entre les deux communautés peulhs et dozos sous l'égide de l’Equipe régionale d'Appui à la réconciliation (ERAR) de Ségou et de l'association Initiative Malienne d'Appui au Développement Local (IMADEL). Les principaux engagements du dialogue ont été consignés dans un accord de paix signé.

Aux mêmes dates, la même initiative a été menée à Konio (Région de Mopti). L'événement s'est concentré sur la résolution de deux conflits locaux liés à la réhabilitation de la mosquée et à la protection du cimetière.

Les 12 et 13 février à Soni Ali Ber (Région de Gao), un dialogue intercommunautaire a été organisé entre agriculteurs et éleveurs. Les discussions ont porté sur l’apaisement des tensions liées à l'accès au fourrage (bourgoutières) et aux passages des animaux. Dans la région, à Tilemsi, les 2 et 3 février, la MINUSMA a appuyé la tenue d'un dialogue communautaire visant à prévenir l'escalade d'un conflit latent de la gestion de la mare Ingouanane. Le dialogue communautaire a permis de trouver un consensus sur l'utilisation de la mare pour prévenir les conflits potentiels.

Protection et promotion des femmes

La MINUSMA a organisé une session de renforcement des capacités à Ségou du 14 au 15 Février 2022 sur « la dénonciation des acteurs de Violences basées sur le genre (VBG) et l’implication des femmes dans le processus électoral ». Les discussions ont spécifiquement porté sur la dénonciation et le maintien des plaintes contre les auteurs.

Sensibilisation communautaire

Sensibilisation des leaders communautaires à la cohésion sociale

La MINUSMA a mené le 10 février à Wabaria (Cercle de Gao) des séances de sensibilisation sur le travail de la MINUSMA et particulièrement sur la cohésion sociale, à l'intention des leaders communautaires. L'initiative développée par la Radio communautaire Naata de Gao, et financée par la MINUSMA, a pour objectif d'engager les leaders communautaires dans le processus de prévention et mitigation des conflits. Environ 100 leaders communautaires y ont participé.

Plan de réponse humanitaire 2022 (PRH) pour le Mali

Il a été lancé lundi, et cherche à mobiliser 686 millions de dollars américains pour aider 5,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables La situation humanitaire du pays est encore critique en 2022. Le conflit et l’insécurité rendent difficile l’accès des humanitaires aux communautés. Ces personnes ont un faible accès à l’eau potable et aux services sociaux de base. L’insécurité alimentaire est précoce cette année. Plus de 1,8 million de personnes seront concernées durant la période de soudure (juin et août 2022), contre 1,3 million en 2021. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2014.

Le dossier et le communiqué de presse de OCHA l’accompagnant sont à votre disposition sur demande.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

Protection des civils

Les 5, 9 et 10 février, l’équipe genre de UNPOL a mené des sensibilisations dans 3 lycées de Gao et à l’association « Mouvement des Jeunes pour le Salut de la Paix ». Ces activités ont insisté sur l’importance de la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre le viol, les violences sexuelles, les mariages forcés et précoces ainsi que les grossesses précoces.

Renforcement de capacités des Forces de sécurité maliennes

UNPOL a dispensé du 31 janvier au 4 février à l’Ecole nationale de Police (ENP) une formation sur le genre et les Violences basées sur le genre (VBG) ainsi que sur les méthodes de prise en charge des victimes de ces crimes. Les participants ont à la fois bénéficié de cours théoriques et de mise en situations pratiques.

Toujours à l’ENP, une formation sur la « Police de Proximité » se déroule jusqu'au 18 février. Elle a pour objectif d’amener les participants à s’approprier le concept et les principes de la police de Proximité et à les appliquer.

Collecter, traiter et stocker efficacement les preuves provenant des scènes de crime en vue de proposer des analyses à l’autorité judiciaire afin de lutter contre l'impunité au Mali, telle est la mission de l’Equipe de police spécialisée de l’UNPOL pour une formation qui s’est déroulé du 31 janvier au 11 février 2022. La formation a débuté le 14 février et prendra fin le 25 février.

La MINUSMA a équipé de matériel les salles de classe de la Direction Générale de la Police Technique et Scientifique (DGPTS) pour permettre pour la première fois des formations in situ et la soutenir comme l’acteur central de la Police Technique et Scientifique (PTS).

Activités de la Force de la MINUSMA

Soutien opérationnel aux autorités, FAMa et populations

Suite aux attaques perpétrées par des groupes armés terroristes nécessitant une protection accrue des populations civiles, la force a effectué plusieurs opérations.

A titre d’exemple, l’opération Mankalan qui a été lancée le 8 février 2022 a pour but de renforcer la protection de la population locale et de maintenir la sécurité dans le secteur Est. Elle cible les régions Sud et l’Est d’Ansongo et d’Indélimane. Dans le cadre de cette opération, les Casques bleus ont effectué des patrouilles dans les environs des villages de Tin Hama et d'Indélimane.

Dans le cadre de l’opération Sira, une mission de formation au profit du 72ème régiment d’infanterie motorisée, les Casques bleus ont organisé plusieurs séances de formation au profit des soldats de ce bataillon. Les cours étaient axés sur des exercices tactiques et les premiers soins au combat.

S’agissant de la restauration de l’Etat, l’opération Badger 3 lancée du 14 au 18 février et conduite par des forces spéciales a permis au maire de Diafarabé, éloigné de son village en raison des menaces terroristes, de reprendre contact directement avec sa population. grâce à cette opération héliportée. L'opération BADGER 3 a aussi été, une mission de sécurisation des piliers civils de la MINUSMA qui ont pu travailler dans la zone au bénéfice des populations.

Opérationnel

Dans le cadre de l’opération Beaver, qui s’est déroulée du 26 janvier au 3 février 2022, les Casques bleus ont effectué des patrouilles robustes de présence et de dissuasion dans plusieurs villages de la commune de Douentza. Au cours de ces patrouilles, les Casques bleus ont échangé avec la population et l'ont rassurée par leur présence, ce qui a permis la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité.

Avec l’opération Seka, la Force a effectué des missions de contrôle de zone aux alentours des villages de Tassiga et d’Indélimane, respectivement du 25 au 30 janvier et du 26 janvier au 8 février. Cette opération a permis de dissuader les actions de terrorisme et de banditisme, protéger la population locale et ses biens et garantir la liberté de circulation des habitants.

Au total, au cours des trois dernières semaines et sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené près de 1 420 patrouilles. Elles contribuent à réduire les violences et à rassurer les populations dans les zones où les tensions communautaires et les attaques armées sont fréquentes.

Incidents

De nombreuses attaques par engin explosif improvisé, et attaques directes contre nos Casques bleus et nos installations ont été recensées au cours des trois dernières semaines.

Quelques exemples :

Le 7 février à Kidal, le camp de la MINUSMA a été attaqué par des tirs indirects (IDF). Ni dégâts, ni blessés.

Le 13 février, des éléments armés non identifiés ont ouvert le feu sur la base d'opérations temporaire de la Force de la MINUSMA déployée près du village de Karkachinkat, à environ 95 km au nord-est de la ville de Gao. La Force MINUSMA a repoussé les assaillants et a fouillé la zone.

Le 14 février, des éléments armés non identifiés ont ouvert le feu sur un convoi de la Force MINUSMA près du village de Tarkint, Cercle de Bourem. L'incident n'a pas fait de victimes ni de dégâts matériels. Il convient de noter que la base opérationnelle temporaire (TOB) de la même unité de la Force a été la cible de tirs d'armes légères le 13 février, également dans le cercle de Bourem.

Neutralisations d’IED :