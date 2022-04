Point de presse de la MINUSMA du 14 avril 2022

Bienvenus chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Le 9 avril, le Représentant spécial du Secrétaire général (SRSG), El Ghassim WANE, a rencontré une délégation allemande dirigée par la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, ainsi que la présidente et le vice-président de la commission parlementaire de la défense. La délégation, qui s'est ensuite rendue à Gao, est actuellement au Mali pour évaluer la situation. Le RSSG a donné un aperçu des événements récents et des priorités de la Mission, tout en soulignant la nécessité d'une implication internationale continue au Mali.

Le 12 avril, une autre rencontre avec une délégation allemande dirigée cette fois par la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui comprenait également plusieurs membres du Parlement. Les deux visites s’inscrivent dans le cadre du vote du Bundestag sur la participation allemande à la MINUSMA et à l'EUTM en mai prochain.

Le 8 avril, le Représentant spécial adjoint et Coordonnateur humanitaire, M. Alain Noudéhou a conduit une délégation d'acteurs humanitaires internationaux et locaux dans la ville de Ménaka. L’objectif était de soutenir et encourager une réponse humanitaire coordonnée et complémentaire aux besoins des personnes déplacées internes et de plaider en faveur des mécanismes de protection des civils. Après avoir rencontré le représentant du Gouverneur et des Organisations de la société civile, la délégation a rencontré des personnes déplacées à Darsalam et a échangé avec la communauté humanitaire de la ville de Ménaka.

Le 5 avril, la Représentante spéciale adjointe Mme Daniela Kroslak, a rencontré le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Daoud Aly Mohammedine, pour un échange de vues dans le domaine de la coopération, y compris la formation et le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Mali (FDSM), la protection et la promotion des droits de l'homme ainsi que la mise en œuvre de l'Accord de Paix. Le ministre a exprimé la disponibilité de son département et du Gouvernement à soutenir la MINUSMA dans la réalisation d'objectifs communs, notamment la mise en œuvre de son Mandat.

Le même jour, elle a aussi rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Les discussions ont porté sur le Mandat de la MINUSMA ainsi que la situation sécuritaire au Mali.

Le Général de Corps d'armée C.J. Kees Matthijssen, Commandant la Force de la MINUSMA, a dirigé le 31 mars, en sa qualité de président, la 26ème réunion extraordinaire de la Commission Technique de Sécurité (CTS) qui s'est tenue au quartier général de la MINUSMA. La CTS est un organe clé dans la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation d'Alger.

Publications

Le Chef de la MINUSMA a présenté le 7 avril au Conseil de sécurité des Nations Unies le rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali. Ce rapport décrit une situation d’ensemble extrêmement préoccupante. Les civils sont confrontés à d’immenses souffrances. Il n’y a pas eu de progrès notable dans la mise en œuvre de l’Accord de paix. De plus, malgré les efforts considérables déployés à cet effet, il n’y a pas eu de consensus autour de la durée de la transition. Il a également fait état de la détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l’homme suite à des allégations d’abus et de violations des droits de l’homme et du Droit international humanitaire. Le rapport du Secrétaire général a été distribué aux médias et reste bien sûr disponible sur notre site internet.

Droits de l’homme et Protection

Session de formation au profit de la Garde Nationale à Sévaré

Le 5 avril, la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA et la Police des Nations Unies (UNPOL), ont organisé une session de formation au bénéfice de dix éléments de la Garde Nationale au camp de la MINUSMA à Sévaré. La session s'est principalement concentrée sur les modules relatifs aux normes et standards des droits de l'homme, la distinction entre les violations et les abus et les principes clés du droit international humanitaire.

Lancement d’un projet à impact rapide (QIP) de lutte contre les Violences faites aux femmes à GAO

Le 4 avril, la MINUSMA à travers sa Division des droits de l'homme et de la protection (DDHP) a lancé le projet à impact rapide (QIP) pour le « Soutien aux femmes et filles vulnérables exposées ou survivantes de violences sexuelles et sexistes » dans la ville de Gao. Financé par la MINUSMA à hauteur de 22 millions de francs CFA, ce QIP est mis en œuvre par l'Association pour le Développement Durable au Sahel (ADDS-MALI).

Protection des civils

Mission intégrée dans la commune de Talataye

Les 5 et 6 avril, la MINUSMA Gao a effectué une mission intégrée à Ansongo afin de collecter et d’analyser des informations sur la situation humanitaire et sécuritaire dans le cercle, suite aux arrestations et disparitions de 16 personnes dans la commune de commune Talataye, dans le cercle d’Ansongo.

La Force de la MINUSMA a poursuivi ses patrouilles de longue portée dans la zone de Talataye du 31 mars au 3 avril. D’autres patrouilles de sécurisation et missions conjointes sont prévues au cours du mois d’avril.

Appui aux institutions et aux communautés

Le personnel de la MINUSMA au chevet des déplacés internes à Bamako

Les 9 et 16 avril, les fonctionnaires de la MINUSMA ont offert 6 tonnes de denrées alimentaires et des vêtements aux déplacés internes des sites de Faladié et de Sénou. Depuis deux ans, le « groupe des bénévoles de la charité » saisit l’occasion du mois de Ramadan pour venir en aide aux plus vulnérables. Ces dons sont issus de collectes des employés de la MINUSMA.

Renforcement de la collaboration entre autorités judiciaires et commissions foncières (COFO) à Mopti

Un atelier organisé les 5 et 6 avril par la MINUSMA et le PNUD, visant à renforcer la collaboration entre les autorités judiciaires et les commissions foncières (COFO) dans la région de Mopti afin de contribuer à la prévention des conflits fonciers agricoles. Cet atelier a notamment permis aux magistrats et greffiers des cercles de Mopti, Bandiagara et Douentza, de renforcer leurs connaissances sur les textes législatifs et réglementaires liés aux commissions foncières, lesquels ont été largement diffusés.

Lancement du projet de renforcement des capacités de la société civile sur la bonne gouvernance à Kidal

Les 10 et 12 avril, la Coalition des Alternatives africaines Dettes et développement, en collaboration avec la Jeune Chambre Internationale de Kidal ont organisé avec l’appui de la MINUSMA des ateliers pour la société civile servent de relais entre les communautés et les autorités locales et qu'elles exercent un contrôle citoyen sur les affaires publiques. Les participants ont été sensibilisés à leur rôle de contrôle de la gouvernance démocratique et à leur implication effective dans la mise en œuvre de l'Accord de paix. Le projet concerné est intitulé « Campagne de sensibilisation pour la promotion et la pleine participation de la société civile au rétablissement de la confiance avec les autorités nationales et locales et de l'engagement dans la consolidation de la paix ».

Du 10 au 11 avril, la MINUSMA a également financé un projet de renforcement des capacités de 40 jeunes de Kidal en gouvernance démocratique. L'objectif de cet atelier de trois jours est de sensibiliser les femmes et les jeunes sur leur rôle de contrôle du pouvoir public et de favoriser le progrès vers une meilleure gouvernance démocratique et une implication effective dans la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation.

Lancement d'une formation de formateurs en gestion des conflits et médiation dans la région de Bandiagara

Du 11 au 13 avril, la MINUSMA a financé un atelier de formation de formateurs en gestion des conflits et médiation pour le compte de l'ONG Alerte Internationale et les points focaux de l'ONG déployés dans la région de Bandiagara. Un atelier qui vise à renforcer la cohésion sociale en contribuant au processus de paix et à la stabilisation du centre du Mali par la résolution et la prévention des conflits dans le cercle de Bandiagara. Les participants ont été formés aux techniques de gestion des conflits et de médiation, avant de pouvoir relayer la formation dans leurs circonscriptions respectives avec les membres des Comités Communaux de Réconciliation.

Adduction d’eau dans la région de Kidal

Le 12 avril à Kidal, après l’avoir financé, la MINUSMA a lancé un projet à impact rapide consistant en un forage et un réservoir d'eau équipé d'une pompe solaire dans le village d'Adoubane situé à 45 km de la ville de Kidal. Le projet devrait bénéficier directement à 750 habitants d'Adoubane et à 5 000 autres indirectement dans et autour de la localité.

SSR – DDR

Remise d'un projet de réduction de la violence communautaire (CVR) à Mopti

Le 4 avril, l’équipe régionale de la MINUSMA a finalisé un projet de réduction de la violence communautaire (CVR) financé par la MINUSMA et mis en œuvre par une organisation non gouvernementale (ONG) locale dans la ville de Mopti. Le projet consistait en la construction de bureaux pour le Conseil régional de Mopti et en des activités de renforcement des capacités pour les jeunes leaders. Le projet d’un montant de près de 53 millions de Francs CFA (environ 88 000 USD) vise à promouvoir un environnement propice au processus de DDR par la réduction de la violence communautaire dans le centre du Mali.

Femmes, Paix et Sécurité

Lancement du Vestibule de Veille des femmes et des filles à Kidal

Le Vestibule de Veille des Femmes et des filles pour une transition et des élections inclusives au Mali a été lancé à Kidal le 30 mars. Le projet est financé par le Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali et cible les femmes et les jeunes filles leaders du district de Bamako et des régions de Ménaka, Taoudéni, Gao, Tombouctou, Mopti et Kidal. Le projet vise à promouvoir et consolider la participation politique des femmes, comme actrices de la vie démocratique, de la gouvernance locale et du processus de refondation au Mali, en participant pleinement aux processus électoraux pendant la Transition à travers la promotion de l’application effective de la Loi 052 du 18 décembre 2015, de la formation des femmes au leadership politique et de l’engagement citoyen.

Police de la MINUSMA - UNPOL

Les populations d’Ansongo et de Labbezanga ont eu droit à une série d’activités sur la mise en œuvre de la Police de proximité du 31 mars au 1er avril 2022. Elles interviennent après le lancement officiel, le 8 juin 2021, du projet police de proximité par la Police de la MINUSMA (UNPOL) dans la région de Gao. Plus de 450 participants dont ceux venus de Labbezanga en raison de la situation sécuritaire qui y prévaut, ont pris part aux séances de sensibilisation sur le concept de la police de proximité.

Activités opérationnelles

Afin de contribuer à un environnement sécurisé pour les populations du district de Bamako ainsi que dans les régions du Centre et du Nord, du 18 mars au 11 avril 2022, UNPOL a réalisé 375 patrouilles dont 33 conjointes avec les partenaires FSM, en voici quelques-unes :

Une patrouille de longue portée conjointe effectué avec la Gendarmerie à Gargouna, 45 Km au sud de Gao le 7 avril 2022. Lors des segments pédestres de la patrouille, l’unité Genre de l’UNPOL a pu sensibiliser de la population de Gargouna sur les violences basées sur le Genre (VBG).

Le 10 avril 2022, une patrouille conjointe UNPOL - FSM de longue portée s’est rendue au village de Pétaka. L’objectif de la mission étant de sécuriser l’axe. La population a exprimé ses vifs remerciements à la MINUSMA pour ses patrouilles régulières grâces auxquelles, elle arrive à se rendre à la foire hebdomadaire de la ville de Douentza. A cette occasion, l’Unité de Police Constituée d’Egypte a offert un don de vivres à la population vulnérable par le biais du chef de village.

Dans le cadre de la Protection des civils, UNPOL a réalisé plusieurs patrouilles à Gao, Ansongo et Ménaka. Celles-ci ont permis d’évaluer la situation sécuritaire dans la région de Gao, des check-points de la ville de Gao, cercle d’Ansongo et région de Ménaka. Les patrouilles ont été intensifiées sur l’axe Gao-Ansongo. Ceci a permis aux populations de Bara et ses environs d’assister au marché hebdomadaire.

Renforcement des capacités des Forces de sécurité maliennes

Du 18 mars au 8 avril, plusieurs séances de formations sur différentes thématiques ont été tenues au profit de nos partenaires.

Formation des formateurs sur « la gestion d’une scène de crime » du 28 mars au 1er avril 2022 à Mopti. Elle a permis de renforcer les capacités des partenaires sur la gestion de scène de crime simple et l’évaluation d’une scène de crime complexe.

Une formation en « pré-déploiement » a débuté le 4 avril et se poursuit jusqu’au 22 avril 2022 à Tombouctou au profit de 15 policiers issue du Groupement Mobile de Sécurité et Maintien de l’ordre (GMS-MO) ainsi que le commissariat de ladite localité. A l’issue de la formation les stagiaires seront outillés sur la gestion démocratique des foules.

Activités de la Force de la MINUSMA

Au cours des trois dernières semaines, la force de la MINUSMA a continué d’opérer dans un environnement sécuritaire volatile, marqué par la persistance du risque lié aux engins explosifs improvisés (EEI) contre les populations et les convois militaires, ainsi que les tirs indirects sur les bases militaires des Casques bleus, comme ce fut le cas hier lorsque notre base de Goundam a été la cible de tirs de roquettes qui n’ont pas fait de dégâts.

Soutien opérationnel aux autorités, FAMa et populations

Le 7 avril, le bataillon de réserve tchadien de la MINUSMA à Kidal a mené une activité civilo-militaire dans le quartier de Kassabougou. L’objectif était de renforcer les liens de confiance entre les communautés locales et la force militaire, contribuant ainsi à la protection des civils. Trois tonnes de denrées de première nécessité ont été remis à la population locale.

Les 5 avril et 7 avril 2022, l’équipe médicale du bataillon nigérien a mené une opération de consultation gratuite et a fait don de médicaments au profit de la population de Zakoiré, région d’Ansongo. Du côté de Koriome dans la région de Tombouctou, l’équipe médicale du bataillon burkinabé a également donné des consultations médicales gratuites.

Le 4 avril 2022, les casques bleus bangladais ont distribué divers articles tels que des produits alimentaires et des vêtements aux personnes déplacées, lors de l’opération Talataye. Ils ont également donné des consultations médicales gratuites à plus de 50 personnes.

Opérationnel

La Force de la MINUSMA réalise actuellement différentes opérations pour la protection des civils, dans toutes ses zones de déploiement. Suite aux attaques perpétrées par les groupes armés terroristes sur les principaux axes, rendant nécessaire une protection accrue des populations civiles, la force a mis en œuvre certaines opérations. Quelques exemples :

L’opération Mankalan vise à dissuader les groupes armés terroristes d’attaquer les populations civiles. Dans le cadre de cette opération, trois unités de la Force ont patrouillé dans le triangle Ansongo – Tessit – Labezzanga, de part et d’autre du fleuve Niger. Au cours de cette opération, les Casques bleus ont riposté à une attaque d’un groupe d’individus armés non identifiés, près du village d’Ouarara.

L’opération Talataye consiste à dissuader les terroristes de mener de nouvelles attaques contre les populations civiles dans la région de Talataye. Pour y parvenir, une unité suédoise, une unité bangladaise ainsi que l’équipe de déminage cambodgienne multiplient les patrouilles dans cette zone.

L’opération Buffalo continue dans la région d'Ogossagou pour faciliter la liberté de circulation des personnes et des biens, dissuader la présence de groupes armés terroristes et à perturber leurs activités. À cet égard, les Casques bleus poursuivent leurs efforts de sécurisation de la RN15 avec un accent particulier pour la protection des ponts de Songo, de Yawakanda et de Goundaka. Cette opération permet également d’éviter la résurgence de violence intercommunautaire ;

Les opérations Seka et Trailblazer consistent à mener des contrôles sur les principaux axes de passage des convois. Les Casques bleus y multiplient les patrouilles dans plusieurs localités afin de renforcer la sécurité aux abords de ces axes majeurs et restreindre la liberté de mouvement des groupes armés radicaux.

Au total, au cours des trois dernières semaines et sur l’ensemble de ces zones d’opération, la Force a mené plus de 1 240 patrouilles. Ces patrouilles, aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences et à rassurer les populations dans les zones où tensions communautaires et attaques armées sont fréquentes.

Incidents

Plusieurs tirs depuis un hélicoptère des FAMa mardi 22 mars dans la zone de Tessit, à proximité d’un détachement du contingent britannique de la MINUSMA. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Nous travaillons avec les FAMa pour clarifier les circonstances de cet incident.

De nombreuses attaques par engin explosif improvisé, et attaques directes contre nos Casques bleus et nos installations ont été recensées au cours des trois dernières semaines.

Quelques exemples :

Le 28 mars 2022, l'explosion d'un engin explosif improvisé a eu lieu à environ 2 km en avant du convoi logistique sur la route nationale N°16 entre les localités de Bore et Manka. Aucun blessé ni aucune victime n'ont été signalés.

Le 29 mars 22, sur l'axe Niafounké-Goundam à environ 15 km de Niafounké dans la région de Tombouctou, l’ambulance d’une patrouille conjointe de la Force et d’UNPOL, a heurté un engin explosif improvisé faisant 2 blessés légers.

Le 2 avril 2022, une patrouille en direction de Talataye pour sécuriser la localité a heurté un engin explosif improvisé à 60 km à l'ouest de Talataye faisant un blessé léger. Les casques bleus ont néanmoins poursuivi leur mission.

Bien sûr, la MINUSMA condamne toutes ces attaques et reste déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son Mandat au Mali.