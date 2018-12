Point de presse de la MINUSMA du 13 décembre 2018

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, chers confrères journalistes, chers auditrices et auditeurs de la radio de la Paix, MIKADO FM, merci de nous être fidèles pour ce dernier point presse de l’année 2018. Je vais commencer par vous présenter l’actualité de ces deux dernières semaines, des différentes composantes de la Mission à Bamako et en régions. Mais avant cela, je voudrais vous donner les derniers éléments concernant Ménaka.

La Minusma condamne fermement les attaques ayant conduit à l’exécution des civils dans les localités de Tinabaw (à 20km de Ménaka) et celle de Tabangout-Tissalatatene, aussi dans la région de Ménaka les 11 et 12 décembre 2018, et exprime ses sincères condoléances aux familles touchées.

La Minusma est en contact avec les autorités de la région afin d’établir les faits et salue les efforts conjoints des FAMa et des autres partenaires dans leur assistance aux personnes touchées. Nous appelons les autorités maliennes à enquêter sur ces incidents et à traduire les responsables en justice.

Conformément à son mandat, la MINUSMA déploie immédiatement une équipe spéciale d’enquête des droits de l’homme pour établir les faits ainsi que les circonstances de l’exécution des civils dans ces localités et situer les responsabilités.

La Minusma entend apporter son appui aux autorités maliennes dans leurs efforts de lutte contre l’impunité.

VISITE DES SOUS-SECRETAIRES GENERAUX DES NATIONS UNIES

Nous allons commencer par un résumé des temps forts de la visite de la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Bintou Keita, et du Sous-Secrétaire général des Nations Unies à l’appui à la consolidation de la paix, Oscar Fernandez-Taranco, qui étaient tous deux en visite au Mali du 7 au 12 décembre.

L’objectif de cette visite était de faire le point sur les efforts visant à renforcer l'intégration entre la MINUSMA et les agences de l'équipe-pays des Nations Unies, en particulier dans le Centre du Mali et les avancées de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation en vue du rapport spécial du Secrétaire général des Nations Unies prévu pour le mois de mars prochain.

Le 11 décembre, le Premier ministre, M. Soumeylou Boubèye Maïga, et les Ministres du Gouvernement en charge des portefeuilles liés au processus de paix et de réconciliation au Mali, ont tenu une réunion avec Mme Bintou Keita et M. Oscar Fernandez-Taranco. Ensemble, ils ont abordé l’état d’avancement du processus de mise en œuvre de l’Accord.

Le 10 décembre, pour leur quatrième journée de visite officielle au Mali, Mme Keita et M. Fernandez-Taranco ont effectué un déplacement de terrain dans le Nord du pays. A Gao, ils ont visité le projet « Case de la paix », espace de dialogue et de cohésion sociale pour les femmes dans le nord du Mali. Ils ont ensuite également rencontré l’équipe-pays des Nations Unies au Mali ainsi que des membres de la société civile, y compris des femmes et des jeunes. Ils se sont également rendus dans le Centre, à Mopti, où plusieurs projets conçus par les agences onusiennes présentes au Mali (PAM, HCR, FAO, ONU Femmes, UNESCO, OIM, UNICEF) et mis en œuvre par les Ministères, la société civile et la MINUSMA, leur ont été présentés.

Le 9 décembre, ils ont rencontré des représentants des groupes signataires de l’Accord, des membres de la CMA et de la Plateforme. Les deux Sous-Secrétaires généraux et le Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, se sont également entretenus avec une délégation de responsables civils, militaires et policiers du G5 Sahel, ainsi que le Commandant de cette force conjointe de lutte antiterroriste, le Général Ould Sidi de Mauritanie. D’autres responsables de la Mission onusienne au Mali ont également pris part à cette importante réunion, dont le sujet principal était la coopération entre la MINUSMA et le G5 Sahel.

Le 8 décembre, ils ont tenu une séance de travail avec les représentants de l’Union Européenne, EUTM et EUCAP-Sahel, avec qui ils ont abordé des sujets tels que l’application de l’Accord et la situation sécuritaire dans le pays.

MESSAGES DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

Le 10 décembre, nous avons célébré la Journée Internationale des droits de l’homme. Cette année 2018 marque les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé un message dans lequel il a rappelé : « Les droits proclamés dans la Déclaration s’appliquent à tous, indépendamment de la race, des croyances, du lieu géographique ou de toute autre distinction, quelle qu’elle soit. Les droits de l’homme sont universels et éternels ».

Cette année, la Division des droits de l’homme et de la protection (DDHP) de la MINUSMA profite de cette célébration pour mettre en lumière les avancées et défis liés à la mise en œuvre des droits fondamentaux au Mali et pour rappeler à ses dirigeants leurs obligations de garantir ces droits pour leurs citoyen-ne-s. La Division organise une cérémonie officielle, aujourd’hui 13 décembre, qui marque le début d’une campagne de sensibilisation de la population malienne, et notamment la jeunesse, pour rappeler les valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans leur vie quotidienne. Cette campagne sera l’occasion de voir le chemin parcouru et les avancées en termes de promotion des valeurs des droits de l’homme. Cette cérémonie réunit les plus hautes autorités officielles du pays et les acteurs et partenaires des droits de l’homme. Elle se tient en ce moment même à l’Hôtel Sheraton, à Bamako.

ACTIVITES DANS LA SOUS-REGION

Du 5 au 7 décembre, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, était à Nouakchott en Mauritanie où il a pris part à la Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d’investissements prioritaires. Plusieurs organisations internationales, dont l’Union européenne et l’Union africaine, des Etats membres, des agences et bureaux des Nations Unies, des institutions financières et bancaires ainsi que des ONG, ont également participé à cette rencontre de haut niveau.

Les Chefs de Mission demeurent vivement préoccupés par la situation au Centre du Mali. Ils ont également souligné l'importance de veiller à ce que les populations et les communautés soient au centre des efforts du gouvernement et des partenaires.

Le 3 décembre 2018, à Dakar, au Sénégal, à l’invitation du Représentant spécial du Secrétaire-général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, les chefs de mission des Nations Unies en Afrique de l'Ouest ont tenu leur 33ème réunion consultative de haut niveau. L’objectif était de partager des informations et d’échanger sur les dynamiques de paix et de sécurité dans les zones d’intervention respectives des missions dans la région. La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU au Mali, Joanne Adamson, représentait la MINUSMA à cette réunion.

ACTIVITÉS À BAMAKO

Du 25 novembre au 10 décembre 2018, le Mali a commémoré les 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne débute le 25 novembre de chaque année par la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, et se termine le 10 décembre avec la Journée internationale des droits de l’Homme. Le thème national de cette année « Orangez-le monde : Tous unis à l’écoute des femmes et des filles survivantes de violences ». La campagne est également marquée par la date du 1er décembre, journée internationale de la lutte contre le SIDA et le 5 décembre, journée internationale de la lutte contre le handicap.

C’est dans cette optique que le Bureau de la MINUSMA de la protection des femmes en partenariat avec la Division des Droits de l’Homme et de la Protection, a formé 45 preneurs de dépositions de la Commissions Justice, Vérité et Réconciliation venus de Bamako, Mopti, Ségou, Tombouctou et Kidal. Le Bureau de la Protection des femmes a également formé 40 points focaux genre de la Police Nationale, la gendarmerie, la Garde Nationale et la Protection Civile sur l’accueil et l’orientation des victimes de violences sexuelles. La MINUSMA au côté de ses partenaires de la société civile, a animé plusieurs sessions de sensibilisation pour marquer son engagement effectif dans cette lutte. Ces sensibilisations ont notamment été menées dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur comme le Lycée Askia, IGLAM University, l’African Business School, l’école des Haute Etudes Technologiques et Commerciales et l’Ecole Fondamentale de Daoudabougou. A Kidal, une session d’échanges avec les femmes de la ville a été organisé afin de permettre un cadre d’échanges sur les difficultés rencontrées au quotidien. Et le lancement de la campagne des 16 jours s’est fait dans la région de Tombouctou, à Goundam.

Au Mali, les statistiques sur les violences basées sur le genre restent d’une grande préoccupation, aggravées par la situation de crise actuelle.

Aujourd’hui, le Mali contrairement à ses voisins de la CEDEAO comme le Sénégal ou le Benin, ne possède pas de législation punissant les violences basées sur le genre. Depuis janvier 2017, la MINUSMA aux côtés de ses partenaires a participé à la rédaction du texte d’avant-projet de loi qui a été transmis au ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ainsi qu’au ministère de la Justice. Cet avant-projet de loi est en attente de validation par le gouvernement en vue de son transfert à l’Assemblée Nationale pour adoption.

Le 4 décembre, M. Mahamat Saleh Annadif a reçu une délégation du comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU en visite au Mali. Conduite par l’Ambassadeur suédois auprès des Nations Unies à New York, M. Olof Skoog, la délégation avait pour objectif d’évaluer les avancées enregistrées et les retards accusés dans le cadre de l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Rappelons que c’est la Résolution 2374, du 5 septembre 2017, qui a institué le régime de sanctions contre les individus ou entités qui entraveraient la mise en œuvre du processus de paix.

Le 5 décembre, la MINUSMA accueillait la Journée Internationale des Volontaires pour une célébration à sa base opérationnelle à Bamako. Au Mali, plus de 200 Volontaires sont engagés pour la paix et le développement, au sein des différentes structures des Nations Unies, dont plus de 140 au sein de la MINUSMA. Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a adressé un message, relayé par Mme Adamson, rappelant que, « dans le monde il y a environ 1 milliard de volontaires qui offrent leur temps, leur savoir-faire et leur passion pour bâtir un monde meilleur. Ce sont souvent les premiers à répondre à l’appel dans les moments de crise ». Le thème choisi cette année était « Volontaire pour bâtir des communautés résilientes ». A Bamako, un hommage tout particulier a été rendu aux femmes Volontaires au Mali. 10 femmes ont accepté de partager le témoignage de leur expérience de Volontaire des Nations Unies au Mali au travers de 10 portraits photo. L’exposition sera itinérante et voyagera dans les différentes régions du Mali où l’ONU est présente.